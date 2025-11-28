Trump dice que concederá un “perdón total y completo” al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández

Por Alejandra Jaramillo, CNN

El presidente Donald Trump dijo este viernes que tiene la intención de conceder un “perdón total y completo” al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, una medida que borraría una importante condena en Estados Unidos por narcotráfico para un antiguo aliado estadounidense que actualmente cumple una pena federal de 45 años de prisión.

“Concederé un perdón total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a las que respeto enormemente, ha sido tratado de manera muy dura e injusta. Esto no puede permitirse, especialmente ahora, después de que Tito Asfura gane las elecciones, cuando Honduras estará en camino hacia un gran éxito político y financiero. Voten por Tito Asfura para presidente, y felicitaciones a Juan Orlando Hernández por su próximo perdón”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

Trump también utilizó la publicación para respaldar firmemente al candidato presidencial conservador hondureño Tito Asfura, vinculando el apoyo de Estados Unidos al resultado de la elección.

“Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, porque Estados Unidos tiene mucha confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el pueblo de Honduras, seremos muy solidarios. Si no gana, Estados Unidos no seguirá destinando recursos, porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos a un país, sin importar cuál sea. Tito será un gran presidente, y Estados Unidos trabajará de cerca con él para asegurar el éxito, con todo su potencial, de Honduras”, escribió el presidente en la misma publicación.

El abogado de Hernández, Renato Stabile, dijo en un comunicado que “se ha reparado una gran injusticia y tenemos grandes esperanzas en la futura colaboración entre Estados Unidos y Honduras”.

“Creemos que fue víctima de una persecución política”, agregó.

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue condenado el año pasado a 45 años de prisión y a una multa de US$ 8 millones por un juez de Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

Hernández ha negado anteriormente los cargos en su contra y, durante su sentencia, insistió en que es inocente y que fue “acusado incorrecta e injustamente”.

El exmandatario hondureño fue extraditado desde Honduras después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara en 2022 tres cargos relacionados con narcotráfico y armas de fuego en su contra.

Hernández fue presidente de Honduras desde 2014 hasta 2022. Durante sus años en el cargo, “protegió y enriqueció a los narcotraficantes de su círculo cercano”, dijo el Departamento de Justicia, citando su uso del poder ejecutivo para apoyar las extradiciones a Estados Unidos de ciertos narcotraficantes “que amenazaban su control del poder” mientras “prometía a los narcotraficantes que le pagaban y seguían sus instrucciones que permanecerían en Honduras”.

Jack Guy y Maria Santana de CNN contribuyeron a este informe.