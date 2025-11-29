Por la tensión con EE.UU., Venezuela enfrenta una crisis aérea y queda aún más aislada

Por Sol Amaya y Uriel Blanco, CNN en Español

Mientras recrudece la tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, se complica cada vez más la situación relacionada con el espacio aéreo de Venezuela.

Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a aerolíneas, pilotos y redes criminales que consideraran el “espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela cerrado en su totalidad”. El Gobierno de Venezuela dijo más tarde que “repudia con absoluta contundencia el mensaje público” de Trump.

Este enfrentamiento sobre el espacio aéreo venezolano lleva ya más de una semana.

El miércoles, el Gobierno de Venezuela revocó la concesión de vuelos a seis aerolíneas internacionales, a las que acusó de “sumarse a las acciones de terrorismo” promovidas por EE.UU.

El Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) anunciaron la decisión luego de que se cumpliera el plazo de 48 horas que el Gobierno había dado para que las aerolíneas retomaran sus vuelos, que habían sido suspendidos luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) instara a las aerolíneas comerciales a “extremar precauciones” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa en la región”.

La medida afecta a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol.

Latam Colombia dijo a CNN en un comunicado que con la suspensión de vuelos buscaba “la protección de sus colaboradores y de todos sus pasajeros” y que seguiría las indicaciones de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.

CNN también se contactó con Avianca, Caribbean, Iberia, Turkish Arilines y Gol, pero no ha recibido al momento respuesta.

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, justificó la decisión y aseguró que el Gobierno del país es quien “decide quién vuela y quién no” y “se reserva el derecho de admisión”.

“El Gobierno nacional, en una decisión soberana, les dijo a las empresas (aéreas): si en 48 horas ustedes no reanudan los vuelos, no los reanuden más. Quédense ustedes con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad y listo, no hay problema”, dijo Cabello.

El Ministerio de Transporte de Venezuela destacó en un comunicado “la seguridad de nuestro espacio aéreo, pese a la narrativa que quiere vender el Gobierno del presidente Donald Trump” y citó como prueba el avión con 175 migrantes deportados por Estados Unidos que aterrizó el miércoles en Caracas. El Gobierno venezolano señaló que EE.UU. solicitó “permisos especiales” para operar “rutas de repatriación con aviones estadounidenses”. CNN contactó al Departamento de Estado sobre estos “permisos especiales” y está esperando una respuesta. Sin embargo, el Gobierno de Venezuela dijo este sábado que, debido al mensaje de Trump en el que llama a considerar el espacio aéreo de Venezuela cerrado, “el Gobierno de Estados Unidos ha suspendido, de manera unilateral, los vuelos migrantes venezolanos que de manera regular y semanal se venían realizando en el marco de la repatriación de venezolanos a través del Plan Vuelta a la Patria”.

Las suspensiones de vuelos ponen en jaque las reuniones familiares de los venezolanos para la época de fiestas. De momento, las compañías estatales Conviasa y Avior mantienen sus vuelos. También siguen operativas Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena. Asimismo, quedan las opciones de ingreso por tierra a suelo venezolano a través del Puente Internacional Simón Bolívar —que conecta a Venezuela con Colombia—, o por medio del cruce fronterizo entre Pacaraima (Brasil) y Santa Elena de Uairén (Venezuela).

En entrevista con CNN, Peter Cerdá, vicepresidente de IATA, advirtió que la suspensión de vuelos desde y hacia Venezuela está afectando a 15.000 pasajeros cada semana.

No es la primera vez que los vuelos en Venezuela se ven afectados por diversas situaciones coyunturales.

Antes de la advertencia estadounidense del viernes pasado, Venezuela contaba con 105 vuelos internacionales semanales a 16 destinos y había 12 aerolíneas internacionales operando, según datos suministrados por la Asociación de Líneas Aéreas (ALAV) en Venezuela a EFE.

Pero desde hace una década, diversas situaciones fueron acortando la conexión aérea en el país. En 2014, varias aerolíneas internacionales cesaron operaciones en Venezuela por el impago de las liquidaciones de divisas por las ventas de pasajes pagados en bolívares, la moneda venezolana, luego de que el Gobierno redujera a US$ 3.000 el monto anual máximo de divisas que pueden gastar los venezolanos en sus viajes al exterior y en sus compras por internet.

En 2017, durante una larga ola de protestas en el país, Air France y Avianca suspendieron temporalmente sus vuelos.

Entre marzo y mayo de 2018, Copa Airlines pausó temporalmente la ruta de Ciudad de Panamá a Caracas durante un intercambio de tensiones diplomáticas entre Panamá y Venezuela.

Actualmente, “las operaciones de vuelo sobre el espacio aéreo venezolano se mantienen abiertas y la Aerolínea opera con altos niveles de alerta y precaución, solo en horarios diurnos”, dijo Copa Airlines en un comunicado enviado a CNN.

En 2019, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. anunció la suspensión de “todos los vuelos comerciales de pasajeros y carga entre Estados Unidos y Venezuela” por tiempo indefinido. “Esta determinación se basa en la inestabilidad política en curso y en el aumento de las tensiones en Venezuela y el riesgo involuntario asociado a las operaciones de vuelo”, argumentaron desde la cartera de seguridad. Esto ocurrió tras la juramentación del opositor Juan Guaidó como presidente del Parlamento en un intento fallido de formar un Gobierno interino.

A finales de 2020, en medio de la pandemia de covid-19, Venezuela restringió los vuelos comerciales y solamente permitía operaciones con Turquía, México y Bolivia. También cerró el espacio aéreo a vuelos provenientes de Colombia y Europa para tratar de frenar al coronavirus.

En 2024, en medio de la crisis electoral desatada por la cuestionada victoria de Maduro en los comicios presidenciales de julio, se suspendieron temporalmente vuelos desde y hacia Venezuela. Uno de los países a los que Venezuela suspendió vuelos en ese momento fue Panamá, que durante el confinamiento del covid-19 sufrió de reducciones en las operaciones, pero se mantuvo como una conexión a otras partes del mundo. En la crisis electoral, Panamá puso sus relaciones diplomáticas con Venezuela “en suspenso” hasta que se llevara a cabo una revisión completa de los resultados de las elecciones. Esto llevó a que las conexiones aéreas para vuelos internacionales entre ambos países se redujeran de 181 a 83. Panamá y Venezuela retomaron sus vuelos en mayo de 2025, pero sus relaciones se mantienen suspendidas.

El 25 de mayo, el Gobierno venezolano suspendió vuelos desde Colombia porque, según Cabello, ese país enfrentaba una amenaza terrorista. El Gobierno de Colombia no emitió una opinión pública sobre esta decisión, pero los vuelos se reanudaron dos días después.

Con la ruta aérea cercenada por el conflicto con Estados Unidos, Venezuela se va quedando cada vez más aislada. Además de los vuelos que aún se mantienen, están habilitados los accesos por vías terrestres, en las fronteras con Colombia y Brasil, ambos territorios complejos por su geografía, y Guyana, con quien mantiene una disputa territorial.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de la agencia EFE, y de Rey Rodríguez, Gabriela Frías, Stefano Pozzebon y Alejandra Jaramillo, de CNN.