Abaten en México a alias “Pichón”, vinculado al Cartel de Sinaloa y acusado de narcoterrorismo por EE.UU.

Este domingo fue abatido en México Pedro Inzunza Coronel, alias “Pichón”, vinculado al Cartel de Sinaloa y acusado de narcoterrorismo por Estados Unidos, informaron autoridades en un comunicado.

La muerte ocurrió durante un operativo conjunto de la Marina, a Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Según detalla el comunicado, efectivos navales fueron agredidos con disparos de arma de fuego durante los cateos. “Al ver en peligro su vida repelieron la agresión y controlaron la situación”, informaron.

En este intercambio de disparos murió alias “Pichón”, identificado por las autoridades como miembro de la facción del “Chapo Isidro”, del Cartel de Sinaloa. Además, fueron detenidos Adelemo Pérez Hernández, alias “Lemu”, identificado como operador logístico y Miguel Ángel Villalba Castillo.

También se incautaron “tres armas cortas, una granada y una bolsa con un kilo de pastillas de fentanilo”, así como cuatro vehículos y dos teléfonos celulares.

Además, las autoridades informaron que detectaron dos laboratorios clandestinos para la producción de drogas sintéticas. En estos lugares incautaron “un fusil, cartuchos, una camioneta, 1.425 kilos de cristal, un kilo de fentanilo, 600 litros de precursores químicos, un reactor y diferentes recipientes”.

En mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos realizó acusó a Pedro Inzunza Noriega, alias “Sagitario”, exlíder del Cártel Beltrán Leyva y su hijo, Pedro Inzunza Coronel, alias “Pichón”, de “narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo y narcotráfico”.

