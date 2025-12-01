La Casa Blanca afirma que un segundo ataque en el Caribe fue ordenado por un almirante que actuó “dentro de sus facultades”

Por Betsy Klein, CNN

La Casa Blanca dijo este lunes que el almirante Frank M. “Mitch” Bradley, del Comando de Operaciones Especiales de EE.UU., fue responsable de ordenar un segundo ataque selectivo contra una presunta embarcación narcotraficante que operaba en el Caribe el 2 de septiembre, después de que el primer ataque no causara la muerte de todos los pasajeros a bordo.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió a Bradley, quien, según ella, estaba “dentro de sus facultades” para ordenar el segundo ataque, que, según CNN, causó la muerte del resto de la tripulación a bordo. El ataque ha generado cuestionamientos en ambos partidos políticos sobre si la administración actuó dentro de los límites de la ley, y algunos demócratas lo calificaron de aparente crimen de guerra.

“El 2 de septiembre, el secretario Hegseth autorizó al almirante Bradley a llevar a cabo estos ataques cinéticos. El almirante Bradley actuó con acierto, dentro de su autoridad y de la ley que regulaba el ataque, para garantizar la destrucción del barco y la eliminación de la amenaza a Estados Unidos”, declaró Leavitt.

Añadió que el presidente Donald Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, “han dejado claro que los grupos narcoterroristas designados por el presidente están sujetos a ataques letales de acuerdo con las leyes de la guerra”.

Al ser presionada sobre la justificación legal del ataque, Leavitt afirmó que se llevó a cabo “en defensa propia para proteger a los estadounidenses” y “en aguas internacionales y de conformidad con el derecho de los conflictos armados”.

Trump declaró a la prensa el domingo por la noche que personalmente no habría deseado un segundo ataque y pareció poner en duda la idea de que Hegseth lo hubiera ordenado.

“Primero, no sé si eso ocurrió, y Pete dijo que no los quería; ni siquiera sabía de qué hablaban”, declaró Trump a los periodistas en el Air Force One. “Así que lo investigaremos, pero no, no habría querido eso, ni un segundo ataque”.

El ejército estadounidense ha llevado a cabo 20 ataques conocidos contra presuntos barcos cargados de drogas en el Caribe y ha concentrado importantes fuerzas militares en la región mientras el presidente evalúa los próximos pasos en Venezuela. Altos funcionarios de Trump, incluyendo a Hegseth; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, se reunirán con el presidente este lunes por la noche.

