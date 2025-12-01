¿Qué se sabe sobre la ofensiva migratoria prevista para esta semana en Nueva Orleans?

Por Zoe Sottile, CNN

Mientras se espera que los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ingresen esta semana a Nueva Orleans, la última ciudad liderada por los demócratas que ha sido blanco de una ofensiva federal de control de inmigración, ha surgido un hilo común entre los funcionarios locales: se los mantiene en la oscuridad, y eso está aumentando el temor entre la comunidad inmigrante.

Hay “caos y confusión general” a medida que se acerca la campaña, declaró a CNN el recién elegido concejal general Matthew Willard. Añadió que él y otros funcionarios locales han recibido escasos detalles sobre la operación, y que la información recibida “no es tranquilizadora”.

“Realmente tenemos miedo de lo desconocido, y viendo la cobertura que hemos visto en otras ciudades por CNN, ciertamente no queremos eso aquí en la ciudad de Nueva Orleans”, dijo.

Él es uno de varios líderes que dicen que están analizando las operaciones del DHS en ciudades pasadas, tanto para buscar ejemplos de las tácticas de mano dura que emplean los agentes federales como para buscar estrategias que las comunidades pueden usar para protestar y organizarse.

La operación se produce después de que el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, y agentes de Aduanas y Patrulla Fronteriza pasaron alrededor de una semana en Charlotte, Carolina del Norte, luego de una operación de una semana en el área de Chicago que condujo a escenas desgarradoras: una maestra de guardería arrestada dentro de un centro de cuidado infantil; padres separados de sus hijos ciudadanos estadounidenses; y manifestantes golpeados o atacados con gases lacrimógenos por agentes federales.

Esto es lo que sabemos sobre la operación prevista en Nueva Orleans:

Se espera que la operación comience el 1 de diciembre, según dos fuentes familiarizadas con la planificación. A Bovino se le unirán 250 agentes del Departamento de Seguridad Nacional, aproximadamente la misma cantidad enviada a otras ciudades para asistir al alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, según las fuentes.

En respuesta a las preguntas de CNN sobre las operaciones en Nueva Orleans la semana pasada, el DHS envió a CNN una declaración de la subsecretaria Tricia McLaughlin: “Por la seguridad de las fuerzas del orden, no vamos a telegrafiar posibles operaciones”.

No está claro cuánto tiempo se espera que los agentes permanezcan en Nueva Orleans.

El presidente Donald Trump ya había sugerido Nueva Orleans como destino para su ofensiva federal, afirmando en una reunión en el Despacho Oval este año que la ciudad “tiene un problema de delincuencia”. Crescent City es un oasis demócrata en un estado republicano, cuyo gobernador es aliado de Trump.

Y Louisiana es un territorio familiar para Bovino, quien dirigió el sector de Nueva Orleans de la Patrulla Fronteriza durante el primer mandato de Trump.

Cuando CNN le preguntó el mes pasado cómo elige las ciudades para operaciones específicas, Bovino citó a Trump, a la secretaria del DHS, Kristi Noem, y “lo que dice nuestra inteligencia”.

Willard, un demócrata, dijo a CNN que no “entiende la estrategia de venir a la ciudad de Nueva Orleans”, que es un “lugar acogedor para visitantes de todo el mundo”.

Los agentes federales “no tienen estrategia”, dijo el concejal electo. “No tienen un plan concreto. En realidad, solo buscan infundir miedo en la gente y una especie de maniobra de poder, una demostración de poder”.

Señaló que Louisiana no comparte una frontera terrestre con ningún otro país, “por lo que que la Patrulla Fronteriza ingrese en el estado de Louisiana realmente no tiene sentido para mí”.

En Nueva Orleans, los inmigrantes se quedan en casa y se esconden mientras la ciudad se prepara para la operación de la Patrulla Fronteriza.

De manera similar, Susan Weishar, investigadora y defensora de los derechos de los inmigrantes desde hace mucho tiempo en Nueva Orleans, dijo que la ofensiva “no tiene ningún sentido en términos de política pública o seguridad pública”, destacando la reciente caída de la delincuencia en la ciudad.

En cambio, parece que “simplemente nos están castigando por votar como lo hicimos”, dijo.

Parte de la razón por la que Nueva Orleans ha parecido a algunos un destino inusual para la represión migratoria se debe a que la ciudad, si bien es conocida como un crisol cultural, tiene una menor proporción de inmigrantes que otras ciudades en la mira del DHS. Aproximadamente el 6,5 % de la población total de la ciudad son inmigrantes, incluyendo ciudadanos estadounidenses naturalizados, según datos de la Oficina del Censo de EE.UU. Más de la mitad de los inmigrantes de la ciudad no son ciudadanos estadounidenses.

Pero los inmigrantes desempeñan un papel importante en la economía de la ciudad, especialmente en los sectores de servicios y construcción. También fueron esenciales para la reconstrucción de la ciudad de 307 años de antigüedad tras la devastación del huracán Katrina.

Alrededor de la mitad de los trabajadores de reconstrucción después del huracán eran latinos y una cuarta parte eran inmigrantes indocumentados, principalmente de México y Honduras, según un estudio del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley.

Los vecindarios con poblaciones latinas significativas incluyen partes de Metairie, Bridge City, Terrytown y Harvey, según muestran los datos del censo.

La ciudad también alberga poblaciones inmigrantes históricas, incluida una importante comunidad vietnamita-estadounidense que se originó cuando los refugiados huyeron de la caída de Saigón.

Los inmigrantes de Nueva Orleans “han sido ampliamente recibidos, se han integrado bien y se han convertido en parte integral de nuestras comunidades”, dijo Weishar. Señaló que la ciudad tiene un aire de pueblo pequeño donde la gente conoce a sus vecinos.

“Es por esto que tanta gente en nuestra ciudad y en toda la región está tan indignada, decepcionada y entristecida de que de repente nuestro Gobierno esté enviando agentes federales para aterrorizar a nuestros vecinos, amigos y feligreses inmigrantes”, dijo.

La alcaldesa electa de Nueva Orleans, Helena Moreno, quien nació en México, dijo que recibió información limitada sobre la operación prevista, pero que el miedo entre las comunidades inmigrantes es palpable.

“Hay padres que tienen miedo de enviar a sus hijos a la escuela”, declaró Moreno, demócrata, a WWL, afiliada de CNN. “En mi iglesia”, añadió, “hay un servicio a la 1:00 p.m., en español, todos los domingos, que cada vez tiene menos gente. La gente está muy, muy asustada”.

Su oficina ha publicado pautas para interactuar con los agentes de control de inmigración, instando a las personas a cumplir con las órdenes de las autoridades y a grabar con sus teléfonos si se sienten seguros.

El representante estadounidense Troy Carter, quien forma parte del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, dijo a WWL que tampoco había sido informado sobre ninguna operación de la Patrulla Fronteriza y sugirió que agentes federales habían perfilado a personas en otras ciudades.

“Enciende la televisión. Enciende internet. Busca un periódico y encontrarás a personas que fueron perfiladas por su apariencia”, dijo Carter. “Sin mencionar que en realidad eran ciudadanos estadounidenses”.

El gobernador republicano del estado, Jeff Landry, ha adoptado una postura diferente y ha pedido una aplicación más estricta de las leyes de inmigración en la ciudad y el estado.

“Nueva Orleans es un lugar donde ha habido actividad criminal ilegal, actividad de personas extranjeras”, dijo en una entrevista en Fox News la semana pasada.

Hablando sobre Kenner, un suburbio de Nueva Orleans donde los datos del censo indican que más de la mitad de la población no son ciudadanos estadounidenses, agregó: “Cuando ICE esté listo, ciertamente los invitamos a venir a la ciudad y poder comenzar a sacar a algunos de estos peligrosos inmigrantes ilegales de nuestras calles”.

Incluso antes de que la operación haya comenzado oficialmente, ya ha provocado miedo y ansiedad entre las unidas comunidades inmigrantes de Crescent City.

Willard dijo: “Hemos tenido padres contactando a los sistemas escolares, para ver si podían volver al aprendizaje virtual mientras la Patrulla Fronteriza está activa en la ciudad de Nueva Orleans”.

Los propietarios de varias empresas dijeron a CNN que tuvieron que reducir sus horas o pausar proyectos porque los trabajadores inmigrantes tienen demasiado miedo de ir a trabajar.

Para los inmigrantes en la ciudad, hay “mucha ansiedad e incertidumbre, porque han visto lo que está pasando en otras ciudades”, dijo a CNN la semana pasada José Almendares, dueño del restaurante hondureño Tia Maria’s Kitchen. “Y mucha gente tiene miedo y se esconde”.

Los organizadores y activistas también se apresuraron a actuar para prepararse, distribuyendo cientos de silbatos (una herramienta utilizada en otras ciudades para alertar sobre la presencia de agentes de control de inmigración), organizando charlas de capacitación sobre sus derechos, realizando colectas de alimentos para los vecinos que tienen miedo de salir de sus hogares y organizando protestas y grupos de vigilancia vecinal.

“Esta ciudad está muy acostumbrada a tener que unirse después de cada tormenta, ya sea un huracán, una tormenta de nieve o la pandemia”, declaró a CNN Rachel Taber, voluntaria de la organización de base Unión Migrante, con sede en Nueva Orleans. “Y creo que podemos esperar más de eso”.

En operaciones anteriores de Bovino en otras ciudades lideradas por demócratas, agentes armados y enmascarados han salido a las calles en vehículos sin identificación, un sello distintivo de la aplicación de la ley migratoria bajo la administración Trump. Miles de inmigrantes han sido arrestados, algunos sin antecedentes penales, a pesar del énfasis de la administración en que se centran en “lo peor de lo peor”.

Durante la “Operación Midway Blitz”, la operación del DHS en Chicago y sus alrededores, más de 3.000 migrantes fueron arrestados. Agentes federales dispararon a varias personas, al menos una de ellas mortalmente. En septiembre, un agente del ICE disparó fatalmente a Silverio Villegas-González, un inmigrante indocumentado mexicano que trabajaba como cocinero. Según el DHS, se resistió al arresto y lo arrastró durante una parada vehicular en un suburbio de Chicago. En octubre, una mujer estadounidense de 30 años recibió cinco disparos en su vehículo por parte de un agente del DHS.

Bovino y sus agentes también utilizaron regularmente gas lacrimógeno y otras medidas de control de multitudes contra los manifestantes que enfrentaron en Chicago, quienes, según afirmaron, obstaculizaban las operaciones de inmigración y amenazaban a los agentes. Un juez federal emitió una orden el 6 de noviembre que restringe el uso de la fuerza por parte de los agentes contra los manifestantes, aunque un tribunal de apelaciones bloqueó temporalmente la orden del juez.

En Charlotte, Carolina del Norte, donde Bovino supervisó los arrestos por última vez, la operación fue mucho más breve que la de Chicago. La Operación “Charlotte’s Web”, criticada por la nieta del autor de la obra homónima, provocó más de 370 arrestos en más de cinco días y perturbó la vida en toda la ciudad: negocios cerraron, miles de niños se quedaron en casa sin ir a la escuela y el miedo generalizado se apoderó de la comunidad.

No está claro exactamente a dónde se dirigirán Bovino y sus agentes después de Nueva Orleans, aunque él y otros funcionarios han mencionado los nombres de varias ciudades lideradas por demócratas como posibles objetivos para la intervención federal.

“Nos verán redistribuirnos a… podría ser Nueva York, podría ser Chicago, podría ser Charlotte”, dijo Bovino a Fox News a principios de noviembre desde Virginia Occidental, antes de que se anunciara oficialmente la operación en Charlotte.

Sin embargo, el presidente ha descartado los planes inmediatos de enviar autoridades federales a la ciudad de Nueva York, su ciudad natal y bastión demócrata, tras reunirse con el alcalde electo de la ciudad, Zohran Mamdani. “Otros lugares lo necesitan más”, declaró tras la reunión sorprendentemente amistosa con Mamdani, socialista demócrata y crítico declarado del presidente. Sin embargo, señaló que enviaría a la Guardia Nacional a la ciudad “si la necesitan”.

