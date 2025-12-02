¿Cometió Estados Unidos un crimen de guerra en el Caribe?

Análisis de Zachary Wolf, CNN

Las fuerzas armadas estadounidenses han causado la muerte de decenas de personas —83, y la cifra sigue en aumento— en ataques militares sin precedentes contra presuntos barcos cargados de drogas.

Pero son las nuevas revelaciones sobre lo sucedido a individuos anónimos que finalmente murieron en septiembre en el primer ataque militar reconocido contra una embarcación, lo que ha reavivado el debate sobre la legalidad, o la falta de ella, en la campaña militar estadounidense sin precedentes.

Si es cierto que se dio una orden específica para matar a las personas que se aferraban a una embarcación dañada, entonces EE.UU. podría ser culpable de un crimen de guerra o asesinato, según algunos expertos militares y legales.

The Washington Post informó la semana pasada que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dio la orden de matar a todos los que estaban en la embarcación, y que las fuerzas armadas llevaron a cabo un doble ataque después de que la embarcación aparentemente quedara inutilizada. Según el informe del Post, parecía que aún había dos supervivientes a bordo.

Parece sacado de un libro sobre la mafia, pero en términos militares un doble ataque puede ser la práctica de que un ataque inicial sea seguido con otro. Rusia ha sido acusada de utilizar esta práctica en Ucrania para atacar a los servicios de emergencia. EE.UU. fue criticado durante el Gobierno del expresidente Barack Obama por utilizar esta práctica con ataques con drones durante la guerra contra el terrorismo.

Trump declaró a los periodistas que “no habría querido un segundo ataque” y que Hegseth le dijo que lo que se describe en los medios “no ocurrió”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró el lunes que los ataques fueron ordenados por el almirante Frank M. “Mitch” Bradley, del Comando de Operaciones Especiales de EE.UU.

Los ataques del 2 de septiembre se llevaron a cabo en “defensa propia”, afirmó, así como “en aguas internacionales y de conformidad con el derecho de los conflictos armados”.

La muerte de personas varadas en una embarcación podría ser un delito según la ley de la guerra, el derecho internacional o la legislación estadounidense, según Daniel Maurer, fiscal general retirado del Ejército y actual profesor asociado de la Universidad del Norte de Ohio.

“No importa si son narcoterroristas designados por el presidente o no, si son criminales de guerra o no”, declaró Maurer a Boris Sanchez de CNN el lunes. “Matarlos mientras naufragan, mientras están fuera de combate, mientras están fuera de la pelea, es un crimen de guerra”.

Pero Maurer no cree que este ataque en particular, si ocurrió como sugieren informes recientes de los medios, constituya un crimen de guerra, ya que no considera que Estados Unidos esté legalmente involucrado en un conflicto armado con ningún narcoterrorista.

“Es simplemente una ejecución extrajudicial, que constituye un asesinato según el derecho internacional y nuestra legislación nacional. No hay autoridad para hacerlo”, afirmó.

Si los hechos demuestran finalmente que el ataque se llevó a cabo para matar a los supervivientes, equivaldría a que Hegseth o Bradley consintieron u ordenaron un asesinato, lo que podría implicar a “todos los que participaron, planearon y ejecutaron ese ataque en la cadena de mando”, afirmó Maurer, aunque duda que haya algún tipo de responsabilidad penal.

Las revelaciones sobre el segundo ataque náutico han llevado incluso a algunos republicanos a pedir respuestas al Gobierno. Se han iniciado revisiones bipartidistas en el Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

Sea cual sea la información que se descubra, lo que esto indique sobre la intención de Bradley al ordenar el segundo ataque será clave, según Jonathan Turley, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington.

¿Intentaba eliminar a los supervivientes o hundir el barco?.

“Si pretendía destruir el resto del barco, probablemente esté dentro de las leyes de la guerra”, declaró Turley en Fox News el lunes.

El senador Angus King, independiente de Maine y miembro del Comité de Servicios Armados del Senado, dijo que si el ataque tenía como objetivo matar sobrevivientes, claramente sería ilegal.

“Eso es un crimen de guerra garrafal. También es asesinato”, declaró King en CNN el lunes.

“Los militares estadounidenses no matan a no combatientes, no torturan a prisioneros, no matan a prisioneros. Eso se enseña en el segundo día del entrenamiento básico”, declaró el general de brigada retirado Mark Kimmitt en CNN el lunes.

Pero al mismo tiempo, describió el sistema mediante el cual las fuerzas armadas evalúan un ataque y afirmó que fácilmente podrían existir escenarios que expliquen el segundo ataque.

“Si la misión era hundir ese barco y no se hundió, entonces habría una razón legítima para un segundo ataque contra él para asegurar su hundimiento”, declaró Kimmitt.

Todo esto significa que “necesitamos comprender realmente qué se dijo, cuándo se dijo y quién lo dijo”.

El profesor de Harvard Jack Goldsmith, quien se desempeñó como abogado tanto en la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia como en el Departamento de Defensa tras los atentados terroristas del 11-S durante la presidencia de George W. Bush, ha argumentado previamente que podrían existir justificaciones legales concebibles para los ataques de la administración Trump contra presuntos barcos cargados de drogas. Sin embargo, en una publicación en su boletín, Executive Functions, le costó comprender cómo el segundo ataque del 2 de septiembre, como se describe en el informe del Post, no violó las leyes.

Citó el Código Lieber de 1863, de la época de la Guerra Civil, por el cual el presidente Abraham Lincoln decretó que infligir heridas adicionales o matar a un enemigo “totalmente incapacitado” debería ser penado con la muerte.

El actual Manual de Derecho de la Guerra del Pentágono y la Convención de Ginebra incluyen disposiciones de “sin cuartel” que prohíben “conducir hostilidades con la premisa de que no habrá supervivientes”.

Muchos legisladores republicanos siguieron defendiendo el poder de Trump y desestimaron cualquier pregunta sobre el ataque de septiembre.

El senador Markwayne Mullin, republicano de Oklahoma, declaró el domingo a Dana Bash de CNN que no entendía la magnitud del asunto.

“¿Acaso dudamos de que estos narcotraficantes sean realmente narcotraficantes? ¿Creemos que están pescando?”, preguntó en “State of the Union”. ¿Acaso dudamos de que se trate de una organización terrorista que está matando a miles y miles de personas en nuestras calles? ¿Qué estamos cuestionando aquí?.

De hecho, el Gobierno no ha presentado públicamente ninguna prueba documentada de que las embarcaciones transportaran drogas. Y ninguna de las personas fallecidas fue juzgada, incluidas aquellas que aparentemente podrían haber sido rescatadas.

Los sobrevivientes de un ataque posterior, en octubre, fueron rescatados del agua por el ejército estadounidense y devueltos a sus países de origen, en parte porque no estaba claro bajo qué autoridad legal el ejército estadounidense podía retener a los prisioneros, según declaró previamente a CNN Brian Finucane, exabogado del Departamento de Estado especializado en cuestiones de poderes de guerra.

