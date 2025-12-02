Disparan contra Rafael Belaúnde, precandidato presidencial en Perú

Por Jimena De La Quintana, CNN en Español

Rafael Belaúnde, precandidato a la presidencia de Perú por el partido Libertad Popular, sufrió este martes un atentado, cuando el vehículo en el que viajaba recibió varios disparos, dijo a CNN Pedro Cateriano, aspirante a la vicepresidencia por la misma fuerza política.

Belaúnde no fue alcanzado por ninguno de los disparos, pese a que fueron varios los que impactaron del lado del limpiaparabrisas del que iba manejando.

La Policía de Perú publicó en su cuenta de X que activó el “Plan Cerco ante disparos que recibió el vehículo del señor Rafael Belaúnde, en Cerro Azul-Cañete”. Las autoridades también confirmaron que no hubo heridos y que se encuentran “en la zona para garantizar la seguridad y capturar a los responsables”.

Belaúnde acudió a la comisaría de Cañete, en el sur de Lima, donde ocurrió el atentado, para presentar una denuncia.

El precandidato fue ministro de Energía y Minas durante el Gobierno de Martín Vizcarra, es fundador del partido Libertad Popular y nieto del expresidente Fernando Belaúnde Terry.

Este fin de semana se realizaron las elecciones primarias en los partidos políticos que presentarán candidatos a la presidencia de Perú para las próximas elecciones que se realizarán en abril de 2026.

Tras el ataque contra el precandidato presidencial, diversos actores políticos condenaron los hechos.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, lamentó lo sucedido. En declaraciones al medio local RPP, pidió a las autoridades del país garantizar las condiciones de seguridad para los próximos comicios.

Sobre la misma línea, Keiko Fujimori, dirigente del partido Fuerza Popular e hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, condenó el atentado y expresó su solidaridad con Belaúnde.

“Condeno con absoluta firmeza este acto criminal, reflejo de la violencia que golpea a miles de peruanos cada día. No podemos normalizar estos actos criminales, que deben ser combatidos con toda la fuerza de la ley”, dijo en X.

El ataque se suma a los hechos de violencia que han afectado a Perú en el transcurso del año, en el que se ha registrado un repunte de la actividad de grupos delictivos que realizan asesinatos y extorsiones a sectores como el transporte o la minería. La situación ha generado protestas sociales en Lima y otras ciudades.

Noticia en desarrollo.

