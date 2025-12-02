EE.UU. suspende solicitudes de inmigración para personas de 19 países “de preocupación”, incluyendo a Venezuela, Cuba y Haití

Por Aleena Fayaz, CNN

Estados Unidos suspende, con efecto inmediato, las solicitudes de inmigración para personas de 19 países “de preocupación” enumerados en una proclamación presidencial de junio, según un memorando de política de este martes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

El USCIS planea “poner en espera las solicitudes de beneficios pendientes” para personas de esos países “hasta una revisión integral, independientemente de la fecha de ingreso”, indica el memorando.

Los 19 países son Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

CNN informó previamente que el organismo revisará todas las “green cards” otorgadas a personas de estos 19 países, pero la suspensión de las solicitudes de inmigración representa otro paso en el endurecimiento de la política migratoria del Gobierno.

El memorando también suspende todas las solicitudes de asilo, sin importar el país de nacionalidad, hasta que se realice una revisión integral. El director del USCIS, Joseph Edlow, anunció la semana pasada que Estados Unidos pausaba todas las decisiones de asilo “hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea investigado y examinado al máximo nivel posible”.

El memorando exige un proceso de “revisión integral”, que incluye posibles entrevistas adicionales para evaluar eventuales “amenazas a la seguridad nacional y a la seguridad pública”. Este proceso se aplica específicamente a quienes ingresaron a Estados Unidos el 20 de enero de 2021 o después, fecha en que el presidente Joe Biden asumió el cargo.

CNN ha solicitado comentarios al USCIS y al Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al organismo.

The New York Times fue el primer medio en informar sobre la suspensión.

El memorando se publica pocos días después del tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington que dejó a una soldado muerta y otro gravemente herido. El sospechoso, un ciudadano afgano, trabajó anteriormente con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Afganistán y se reasentó en el estado de Washington bajo el Gobierno de Biden. Posteriormente se le concedió asilo bajo el Gobierno de Trump.

Priscilla Alvarez y Kaanita Iyer, de CNN, contribuyeron a este informe.