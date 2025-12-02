El sospechoso del tiroteo en la ciudad de Washington se declara inocente en su primera comparecencia desde el hospital

Por Casey Gannon, Holmes Lybrand y Katelyn Polantz, CNN

Un hombre afgano compareció ante la corte de manera virtual desde una cama de hospital este martes para declararse inocente de los cargos relacionados con el tiroteo en la ciudad de Washington.

Rahmanullah Lakanwal está acusado de disparar a dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca la semana pasada. Una de ellas, Sarah Beckstrom, quien murió a causa de sus heridas un día después del ataque. La otra víctima, Andrew Wolfe, permanece en estado crítico.

La jueza magistrada del Tribunal Superior de la ciudad de Washington, Renee Raymond, ordenó que Lakanwal permaneciera detenido sin derecho a fianza antes del juicio.

“Ninguna condición o combinación de condiciones asegurará razonablemente la seguridad de la comunidad”, dijo la jueza al decidir mantener detenido al acusado.

“Está bastante claro que cruzó el país, 3.000 millas (más de 4.500 kms), armado, con un propósito específico en mente”, agregó la jueza.

Lakanwal fue hospitalizado después de recibir un disparo el miércoles. Compareció virtualmente desde una cama de hospital este martes ante el tribunal superior de la ciudad de Washington. Cuando la jueza comenzó, se pudo ver al hombre moviéndose y retorciéndose en su cama, todo su cuerpo cubierto por una manta excepto la cabeza.

El hombre murmuró su nombre cuando se le preguntó con los ojos entrecerrados. Dijo, a través de un traductor, que no puede abrir los ojos.

“Tengo dolor”, dijo.

Lakanwal fue acusado de varios delitos incluyendo homicidio premeditado y ataque con intención de matar. Se declaró inocente de todos los cargos, dijo un abogado designado para el caso a la jueza magistrada Renee Raymond del Tribunal Superior de la ciudad de Washington.

Un intérprete acompañó a Lakanwal en la audiencia virtual, traduciendo entre la lengua pashto e inglés.

Uno de los abogados de Lakanwal, Terrence Austin, argumentó que su cliente debería ser liberado. Dijo que el Departamento de Justicia tardó demasiado en acusar a Lakanwal y señaló que no tenía antecedentes penales.

Un fiscal argumentó que la gravedad de los cargos —incluido homicidio premeditado mientras estaba armado— amerita que permanezca detenido antes del juicio. El fiscal también argumentó que el hombre no tiene vínculos con la ciudad y que no existe ninguna condición que pueda garantizar la seguridad de la comunidad.

Lakanwal pasó los últimos años viviendo en el estado de Washington con su familia. Llegó a Estados Unidos en 2021 después de trabajar con fuerzas estadounidenses en Afganistán antes de la retirada militar del país.

La fiscal federal de la ciudad de Washington, Jeanine Pirro, estuvo sentada en la primera fila de la sala durante toda la audiencia, con un alguacil de Estados Unidos sentado a su lado.

Austin dijo durante la audiencia del martes que el jurado estaba siendo contaminado por las conferencias de prensa públicas sobre el caso.

Al finalizar la audiencia, Pirro salió por la parte trasera de la sala y ofreció una conferencia de prensa fuera del tribunal.

“No tenemos idea de quién es, no tiene conexiones con la comunidad”, dijo Pirro.

Cuando se le preguntó sobre la pena de muerte, agregó: “Esa es una decisión muy importante. Es una decisión que se toma más adelante. Finalmente, es una decisión que tomará el fiscal general”.

Lakanwal tiene programado comparecer nuevamente ante la corte el 14 de enero.

En un documento de acusación divulgado este martes, los fiscales dicen que Lakanwal gritó “Allahu Akbar” mientras disparaba en el noroeste del centro de la ciudad de Washington.

En un expediente judicial de ocho páginas, las fuerzas del orden describieron en detalle la escena del tiroteo, con los militares Beckstrom y Wolfe conversando y patrullando poco después de las 2 p.m., hora local, el 26 de noviembre cuando comenzaron los disparos.

Las dos víctimas cayeron al suelo y vieron al acusado, según el escrito jurado.

Los investigadores dicen que pudieron rastrear los movimientos de Lakanwal antes del tiroteo mediante un video de vigilancia de las cercanías de la estación de metro Farragut West en la ciudad de Washington. El hombre estuvo de pie en la acera cerca de la estación durante aproximadamente un minuto y luego corrió hacia la intersección y dobló la esquina.

La cámara de vigilancia captó el momento en que los dos militares colapsaron al suelo. También captó a Lakanwal, aparentemente “persiguiendo y disparando a” otro testigo y agachándose cerca de las dos víctimas a las que había disparado, escribieron los investigadores.

Esta historia está en desarrollo y será actualizada.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.