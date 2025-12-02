Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, fue indultado y liberado de prisión, según su abogado

Por María Santana, CNN en Español

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue liberado de prisión. “El presidente Trump ha otorgado un indulto total e incondicional al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. El presidente Hernández ha sido liberado de prisión”, dijo a CNN Renato Stabile, abogado del exmandatario hondureño.

Hernández había sido condenado el año pasado a 45 años de prisión y a una multa de US$ 8 millones por un juez de Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

Ana García de Hernández, esposa del expresidente, reaccionó a su liberación desde su cuenta de X. “¡Dios es fiel y nunca falla! Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump @realDonaldTrump”, publicó.

Noticia en desarrollo

