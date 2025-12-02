Por qué Grecia es ahora el mejor lugar del mundo para jubilarse

Por Maureen O’Hare, CNN

Los seres humanos viven 20 años más que en 1950 y un número cada vez mayor de personas decide pasar sus últimas décadas en el extranjero.

Vender su casa y dejar atrás a amigos y familiares para comenzar una nueva vida en el extranjero es una decisión importante que requiere una investigación seria antes de dar el paso.

La revista mensual y sitio web International Living acaba de publicar su Índice Anual de Jubilación Global, que evalúa los principales destinos del mundo para jubilados en categorías que incluyen el costo de vida, la atención médica, la vivienda, las visas, el clima y la facilidad de integración.

El nuevo número 1 para 2026 es un país bañado por el sol en el sur de Europa cuyas miles de islas pintorescas lo han convertido en un atractivo turístico, pero International Living dice que también tiene todo lo necesario para una estadía permanente.

“El ascenso de Grecia al primer puesto marca un cambio en el panorama de la jubilación en Europa”, afirma Jennifer Stevens, editora ejecutiva de International Living. “Durante años, Portugal y España lideraron el camino, pero los recientes cambios en los visados ​​y el aumento de los costos han hecho que los jubilados busquen otros destinos. Grecia ahora ofrece lo que muchos buscan: una base europea hermosa, acogedora y asequible con opciones de residencia accesibles y un estilo de vida enriquecedor en todos los sentidos”.

A continuación presentamos un vistazo a los 10 principales países en el índice de 2026, que se basa en datos recientes, además de aportes de la red global de International Living de más de 200 expertos y expatriados.

El programa Golden Visa de Grecia, que otorga un permiso de residencia a extranjeros con una inversión inmobiliaria mínima de 250.000 euros (unos US$ 290.000), es uno de los más accesibles de Europa, según International Living. También obtuvo una alta puntuación en clima, sanidad y vivienda.

Patricia Mahan y Dan Matarazzo, de Estados Unidos, compraron una casa de dos habitaciones por US$ 150.000 dólares en Kritsa, un pueblo de Creta, en 2023. “Queríamos mudarnos junto al mar”, declaró Mahan a CNN el año pasado. “En un lugar asequible”.

Las otras prioridades que influyeron en su decisión fueron que “querían la vida de pueblo” pero “necesitaban estar cerca de servicios como instalaciones médicas de última generación, un aeropuerto cercano, mercados agrícolas semanales y supermercados y tiendas de todo tipo para amueblar nuestra casa”.

Panamá lidera entre todos los países en la categoría de beneficios para jubilados/visas del índice.

Esta nación lleva mucho tiempo cortejando a los jubilados estadounidenses y su Programa Pensionado ofrece beneficios impresionantes: 50 % de descuento en entretenimiento, 30 % de descuento en transporte, 25 % de descuento en pasajes aéreos, 15 % de descuento en facturas médicas y rebajas en todo, desde electricidad hasta restaurantes.

“El sistema de salud panameño rivaliza con el estadounidense en calidad, sin el costo”, afirma el informe del Índice Internacional. “Una hospitalización que podría costar US$ 30.000 en Miami podría costar US$ 3.200 aquí, incluyendo tomografías computarizadas y medicamentos”.

CNN Travel eligió a Panamá como uno de nuestros mejores destinos para visitar en 2024. Elogiamos a la Ciudad de Panamá como la única capital del mundo con selva tropical dentro de sus límites urbanos y también destacamos su casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El país también alberga más de una docena de parques nacionales, incluido el Parque Nacional Volcán Barú, el punto más alto de Panamá.

Costa Rica ocupó el primer lugar en la categoría climática del índice y es un país que se toma muy en serio su medio ambiente.

Según International Living, el 25 % de su territorio está cubierto por selva tropical protegida, y el 99 % de su energía proviene de fuentes renovables. “También es uno de los pocos países que ha revertido la deforestación, albergando actualmente 10.000 especies de plantas y 850 tipos de aves”, afirma la publicación.

La Península de Nicoya, en Costa Rica, es una de las cinco únicas “zonas azules” del mundo, regiones reconocidas por la longevidad de sus residentes.

Aunque aún no había alcanzado la edad de jubilación, la estadounidense Kema Ward-Hopper se mudó con su familia a Pueblo Nuevo en Nicoya en 2018, tras someterse a un tratamiento contra el cáncer de mama.

“Creo que los beneficios para la salud de la zona azul se notan más adelante en la vida”, declaró a CNN en 2025. “Pero hemos notado que nos sentimos mejor cuando estamos aquí. Nuestra salud cardíaca y pulmonar parecen ser mejores”.

Portugal ocupa el segundo lugar, detrás de Francia, en la categoría de salud del índice y también obtiene una alta puntuación en clima y desarrollo/gobernanza.

El país canceló su programa Golden Visa para el desarrollo inmobiliario residencial, pero se mantienen otras visas de inversión.

International Living afirma que, para la mayoría de los jubilados interesados ​​en mudarse al país, la visa estándar D7 de “ingresos pasivos” es ideal, ya que requiere comprobante de ingresos estables en lugar de grandes inversiones (tan solo US$ 1,011 al mes).

Cynthia Wilson, de Seattle, y su esposo Craig Bjork fueron aprobados para la visa D7 y en 2022 se mudaron a la pequeña ciudad de Marinha Grande, ubicada en Silver Coast, cerca de la famosa playa de surf Nazaré.

“Volveré a Estados Unidos en una urna”, declaró Wilson a CNN en 2024. “Para los estadounidenses, es más barato vivir aquí, si no vives en Lisboa, Oporto o el Algarve. Esos lugares son como intentar vivir en San Francisco o Manhattan”.

“Casi un millón de estadounidenses y canadienses ya consideran a México como su hogar: la mayor población de expatriados norteamericanos del planeta”, afirma International Living.

México obtuvo una alta puntuación en las categorías de visas/beneficios para jubilados y desarrollo y gobernanza.

El informe de International Living afirma: “Las carreteras son excelentes, el internet es rápido y la infraestructura es moderna. A esto se suma un costo de vida notablemente bajo, atención médica de primera calidad y un acceso fácil a la residencia”.

Janet Blaser, originaria de Nueva York, se mudó de California a México hace 20 años. “Llegué a Mazatlán, y aunque suene cursi, me llegó al corazón”, declaró a CNN a principios de este año. “Fue muy fácil conocer gente”, afirma. “Me sentí muy bien recibida y con la certeza de que podía hacer esto”.

La categoría con mayor puntuación de Italia en el índice fue la calificación de afinidad, que tiene que ver con la facilidad de integración y lo que International Living llama “intuiciones”, ya que se trata de una decisión que “involucra tanto el corazón como la cabeza”.

También obtuvo un buen desempeño en la categoría de atención sanitaria, igualando la puntuación de Grecia de 89 sobre 100.

Doug y Leah Johnson, una pareja de Massachusetts, compraron y renovaron un apartamento del siglo XIV en Vasanello, en la región italiana del Lacio. Les costó tan solo 9.000 euros en 2019 (algo más de US$ 10.000).

“Lo asombroso de Italia es que realmente conservan los edificios antiguos. No es fácil derribar una estructura importante”, declaró Doug a CNN en 2023.

También dijo que la gente local les pareció muy acogedora. “Creo que gran parte de ello se debe a la novedad de que los estadounidenses inviertan y amen a su comunidad”, apunta. “A veces vamos a las tiendas a comprar un capuchino o una barra de pan y no nos dejan pagar”.

International Living elogia la “reconocida sanidad universal” de Francia, otorgándole una puntuación de 97, la más alta de todos los países del índice.

Sin embargo, este prestigio en el extranjero está cobrando notoriedad en Francia: los legisladores franceses están considerando una propuesta para eliminar la gratuidad de la sanidad para los pensionistas extranjeros y obligarlos a pagar una cotización mínima.

Sea cual sea el resultado, es probable que Francia siga siendo un destino muy atractivo para los jubilados, con su excelente combinación de clima, cultura y gastronomía.

En diciembre de 2021, Mary Jane Wilkie abandonó Nueva York para irse a París a la edad de 79 años. Este año le dijo a CNN que fue la mejor decisión que tomó en su vida.

“Al final, supe que no quería decir en mi lecho de muerte: ‘Siempre quise mudarme a Francia, pero no lo hice’”, dijo Wilkie. “Una vez que sabes lo que no quieres decir en tu lecho de muerte, sabes qué hacer con tu vida”.

La atención sanitaria (94) y la calificación de afinidad (90) son las categorías en las que España tiene un mejor desempeño, mientras que el costo de vida (75) es un poco más débil.

Regina y John Zdravich, pareja de Indiana, se mudaron a España en 2018 y finalmente compraron una casa en García, Cataluña, por 165.000 euros (unos US$ 184.000). Tomaron la decisión tras tropezar con obstáculos al intentar mudarse a Italia.

La pareja obtuvo un visado no lucrativo, un permiso que permite a los ciudadanos no pertenecientes a la UE vivir en el país sin trabajar ni ejercer ninguna actividad profesional, para España.

Cataluña dispone de un sistema sanitario público propio, al que puede acceder cualquier ciudadano de su territorio.

“John tuvo que operarse de la espalda, no pagamos ni un centavo”, comentó Regina a CNN en 2024. “Vas, compras una receta y puedes usar lo que quieras”.

Tailandia fue uno de los destinos con mayor puntuación en cuanto a costo de vida, solo superado por Vietnam y Sri Lanka. También obtuvo buenos resultados en clima, desarrollo y gobernanza.

El estadounidense Jim Dolan y su esposa Som construyeron una casa en Tailandia, país natal de Som, después de que su propiedad en Estados Unidos se inundara por un huracán.

“Nuestra situación financiera era tal que no podíamos vivir lo que creíamos que sería la vida de nuestros sueños”, declaró Jim a CNN en 2024. “Fue justo cuando me acercaba a la edad de jubilación. Así que decidimos mudarnos en ese momento”.

Jim pudo obtener una visa de matrimonio en Tailandia y la pareja luego compró un terreno “sin verlo” en Sam Roi Yot, ubicado en la provincia de Prachuap Khiri Khan, por alrededor de US$ 50.000.

“Es muy tranquilo. Muy pacífico. Muy seguro”, dijo Jim. “Me siento más seguro aquí en Tailandia que en cualquiera de las ciudades donde viví en Estados Unidos”.

El costo de vida (94) y el desarrollo y la gobernanza (90) son las categorías en las que Malasia obtuvo una puntuación alta, pero tuvo una puntuación relativamente baja (45) en el ranking de afinidad.

“Malasia ofrece una combinación única de infraestructura moderna, diversidad cultural y belleza natural. Con su asequible costo de vida y el programa Malasia Mi Segundo Hogar (MM2H), es un destino cada vez más popular para jubilados que buscan un clima cálido y tropical”, afirma International Living.

CNN Travel eligió la isla de Penang como uno de nuestros destinos para visitar en 2022.

La elogiamos por su gastronomía, una amplia mezcla de platos tradicionales malayos, chinos e indios, y por la arquitectura histórica de su capital, George Town.

La colina de Penang es una reserva de la biosfera de la UNESCO, repleta de excelentes rutas de senderismo y más de 200 especies de orquídeas.

