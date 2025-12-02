Se reanuda el conteo preliminar de votos en Honduras: Nasralla toma la delantera sobre Asfura

Por CNN en Español

El candidato Salvador Nasralla, del Partido Liberal de Honduras, tomó la delantera este martes en la elección presidencial del país centroamericano luego de que se reanudó el conteo de votos de la contienda del domingo.

Con el 62 % de los sufragios computados, Nasralla tiene ahora el 39,95 % mientras que su más cercano rival, Nasry Asfura, del Partido Nacional, logra el 39,80 %, según las cifras preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE) citadas por la agencia Reuters.

La diferencia entre ambos es de unos 3.000 votos.

El CNE abrió un acceso alterno para que partidos políticos y medios de comunicación puedan seguir el conteo, después de que desde el domingo tuvo problemas técnicos con su sitio web resultadosgenerales2025.cne.hn.

El lunes, el CNE anunció la finalización de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (PREP), cuando se tenía el 57 % de los votos computados y Asfura iba ligeramente arriba con el 39,91 % frente al 39,89 % de Nasralla.

La diferencia para ese momento era de 515 votos.

El CNE dijo entonces que existía un “empate técnico” entre ambos punteros, por lo que comenzaría un proceso de escrutinio completo que tomaría más tiempo. El CNE pidió a la ciudadanía “tener paciencia”.

Por la mañana de este martes, el CNE anunció que se reanudaría el conteo de votos.

En un comunicado, informó que en este proceso se tomarían en cuenta tanto las actas de votación transmitidas por el TREP como aquellas que quedaron en dos supuestos de “contingencia”: las de “contingencia 1”, aquellas que se procesaron pero no alcanzaron a transmitirse, y las de “contingencia 2”, aquellas que ni se procesaron ni se transmitieron.

La CNE agregó que concluirá con la declaratoria de resultados dentro del plazo fijado por la ley electoral, que es de 30 días.

El conteo de votos se reanuda el mismo día que se da a conocer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años de prisión por narcotráfico.

Hernández ya fue liberado de una prisión de EE.UU., en un hecho que ha sido celebrado por sus partidarios y ha dividido opiniones en Honduras, entre otras razones, por la intervención de Trump en la política nacional. Días atrás, Trump también expresó su apoyo por Asfura, un político de derecha.

