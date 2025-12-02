Una renuncia, 10 aspirantes y una elección en puerta: las claves del relevo de Alejandro Gertz en la Fiscalía de México

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El Senado de México votará este martes una lista de los 10 aspirantes que eligió, de un total de 43, para que sigan adelante en el proceso para ocupar el puesto que Alejandro Gertz Manero dejó al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), a la que renunció el jueves de forma sorpresiva. El listado que sea aprobado será enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum, para que la mandataria a su vez defina una terna de finalistas de la cual saldrá el nuevo responsable de investigar los delitos federales en el país.

Estas son las claves del relevo en la FGR y por qué genera controversia.

Desde la noche del miércoles, algunos medios mexicanos dijeron que Gertz presentaría su renuncia. Esto se confirmó la tarde del jueves, cuando en una sesión del Senado se dio a conocer la carta que Gertz envió a esa Cámara para exponer su intención de dimitir, con el argumento de que la presidenta le ofreció ser embajador en “un país amigo” de México.

El asunto se discutió de forma inmediata en el Senado, que aprobó la salida de Gertz de la FGR en una votación de 74 a favor y 22 en contra. La aprobación se concretó con los votos del oficialista partido Morena y sus aliados.

La renuncia de Gertz a la FGR generó controversia por varias razones. Una de ellas fue que aún le faltaban más de dos años para concluir su mandato, pues en enero de 2019 fue elegido para ocupar el cargo por nueve años, hasta 2028.

Otro motivo fue que, según la oposición, Gertz no cumplía con el requisito establecido en la Ley de la FGR, que en su artículo 24 señala que la dimisión del fiscal “solamente procederá por la causa grave así calificada por el Senado de la República”.

Durante la discusión en el Senado, legisladores como Raúl Bolaños, del Partido Acción Nacional (PAN), y Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano (MC), consideraron que el ofrecimiento para que Gertz sea nombrado embajador no representa una “causa grave” que justifique su renuncia. Por ello, estimaron que la salida de Gertz es una maniobra para ubicar a una persona más afín al oficialismo al frente de la FGR, que constitucionalmente es una institución autónoma del Gobierno.

“Más allá de especulaciones, más allá de conjeturas políticas, de controles o descontroles, de pesos y contrapesos del Estado mexicano, el apego al Estado de derecho es la obligación material que sí tenemos en este Senado (…) México necesita certezas, necesita justicia, y México necesita que sus organismos e instituciones respondan a la gente y no al acomodo político de posiciones del morenato”, dijo el panista Bolaños.

Desde el oficialismo, senadores de Morena justificaron la renuncia de Gertz y rechazaron que con ella se busque afectar la autonomía de la Fiscalía.

El paso de Gertz por la FGR no estuvo libre de cuestionamientos. Uno de los más recurrentes expresado por algunos analistas se derivó de la prevalencia de altos niveles de impunidad en México, así como por lo que consideran una falta de resultados en casos emblemáticos de corrupción como los relacionados con los sobornos de la constructora Odebrecht o los desvíos de recursos públicos del esquema conocido como “La Estafa Maestra”.

Frente a estas críticas, Gertz defendió el trabajo de la Fiscalía.

En otro plano, Gertz —un abogado de 86 años que ha ocupado otros altos cargos en instituciones de seguridad— también fue cuestionado por el proceso penal que impulsó contra Laura Morán y Alejandra Cuevas, su excuñada y la hija de esta, a quienes acusaba de homicidio por la muerte de su hermano Federico. Gertz las acusó de malos cuidados, algo que ellas negaron. En octubre de 2020, la Fiscalía de la Ciudad de México detuvo a Cuevas, mientras que Morán enfrentó las acusaciones en libertad.

La familia de ambas señaló que Gertz presuntamente aprovechaba su cargo como fiscal de la República para promover una persecución penal. En tanto, la defensa de las mujeres llevó el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en marzo de 2022 les otorgó un amparo que canceló las órdenes de aprehensión y ordenó la liberación de Cuevas, tras concluir que no había elementos para procesarlas.

El equipo de Gertz dijo entonces que él no haría declaraciones sobre el fallo.

Con la renuncia de Gertz, comenzó un proceso que involucra a la presidenta y al Senado para elegir a un nuevo fiscal.

Mientras tanto, quien encabezará la FGR como encargada de despacho será Ernestina Godoy, a quien, antes de renunciar, Gertz nombró fiscal de Control Competencial. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley de la Fiscalía, quien queda a cargo de la FGR en las ausencias del fiscal es precisamente quien encabeza la Fiscalía Especial de Control Competencial.

“Asumo este nuevo encargo con la misma convicción que ha guiado toda mi vida profesional: servir al pueblo de México con ética, firmeza y profundo sentido de justicia”, dijo Godoy la mañana del viernes en su cuenta de X.

El movimiento, sin embargo, ha generado algunas críticas entre la oposición y algunos analistas, quienes ponen en duda que la FGR pueda ser realmente autónoma del Gobierno si tiene al frente a una persona cercana a la presidenta. Antes de ser nombrada fiscal de Control Competencial, Godoy era consejera jurídica del Gobierno de Sheinbaum y previamente, cuando Sheinbaum fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México (2018-2023), Godoy fue la fiscal de la capital del país.

Durante su conferencia de prensa del viernes, Sheinbaum habló del nombramiento de Godoy, se refirió a ella como “una mujer extraordinaria” y aseguró que la FGR seguirá teniendo autonomía.

“La Fiscalía es muy importante. Había habido coordinación y respetamos mucho al doctor Gertz. Y ahora con la nueva Fiscalía lo que queremos es que haya todavía más coordinación y trabajo coordinado, respetando la autonomía para garantizar la paz y la seguridad en el país”, dijo la mandataria.

Godoy es una de las 10 personas en la lista integrada por el Senado. Las otras nueve son Luz María Zarza Delgado, Maribel Bojorges Beltrán, Sandra Luz González Mogollón, Mirna Lucía Grande Hernández, Luis Manuel Pérez de Acha, Alfredo Barrera Flores, Hamlet García Almaguer, David Borja Padilla y Miguel Nava Alvarado.

Para Gertz, una vez que Sheinbaum dijo que le ofreció un puesto como embajador, México debe esperar a que el país al cual será enviado dé su visto bueno, según informó la propia presidenta el viernes. Después de esto, Sheinbaum deberá enviar su propuesta formal al Senado, que deberá decidir si ratifica o no a Gertz para ese cargo diplomático.

En cuanto al relevo en la FGR, el proceso para elegirlo comenzó en el Senado. De acuerdo con el artículo 102 de la Constitución, esta Cámara debía emitir una convocatoria —a la que respondieron 43 interesados— para después integrar una lista con al menos 10 personas y, posteriormente, enviarla a Sheinbaum para que la mandataria defina una terna.

Una vez conformada esa terna, Sheinbaum deberá mandarla al Senado, para que este cite a comparecer a los tres candidatos, discuta y vote para elegir al nuevo titular de la FGR. Para resultar elegido, el candidato ganador necesita los votos de dos terceras partes del Senado, donde Morena y sus aliados —los partidos del Trabajo y Verde— tienen 87 de los 128 escaños.

El mandato del próximo fiscal, como lo fue el de Gertz, será por nueve años.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.