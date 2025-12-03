Cohete chino reutilizable explota durante su primera prueba orbital, en un intento fallido de alcanzar a SpaceX

Por Simone McCarthy, Mike Valerio, Fred He y Juan Liu, CNN

Una empresa espacial privada china envió con éxito su cohete Zhuque-3 a órbita, pero fracasó en su intento histórico de volver a aterrizar el vehículo propulsor el miércoles.

Este fue el primer intento de este tipo realizado por una empresa china mientras el creciente sector espacial comercial del país se apresura para alcanzar a rivales estadounidenses como SpaceX.

LandSpace, con sede en Beijing, una de las empresas líderes del sector, envió su cohete Zhuque-3 al espacio desde un sitio de lanzamiento remoto y desértico en el noroeste de China.

El vehículo entró en órbita como estaba previsto, pero su primera etapa (la parte que lo impulsa en el despegue) no regresó con éxito al lugar de aterrizaje, sino que se estrelló, informó la compañía en un comunicado.

“Se produjo una anomalía tras la ignición del motor de la primera etapa durante el regreso, lo que impidió un aterrizaje suave en la plataforma de recuperación designada”, indica el comunicado. “Los restos aterrizaron al borde del área de recuperación, lo que provocó el fracaso de la prueba de recuperación”.

El equipo “realizará una revisión exhaustiva” y continuará “avanzando en la verificación y aplicación de la tecnología de cohetes reutilizables en futuras misiones”, agregó el comunicado.

Aunque no tuvo éxito, el ensayo colocó a la compañía a la cabeza de un grupo de empresas chinas que compiten por desarrollar tecnología de cohetes reutilizables dentro de un creciente sector espacial comercial que Beijing espera que impulse su competencia con rivales globales y ayude a transformar el país en una “nación aeroespacial fuerte”.

Los cohetes reutilizables se consideran clave, porque la tecnología puede reducir significativamente el costo y el tiempo de respuesta de los lanzamientos, una ventaja distintiva en un momento en que las empresas globales compiten por construir redes de satélites y tienen en la mira una futura industria de viajes espaciales.

También proporcionan una ventaja estratégica para un país a medida que el espacio se convierte cada vez más en un dominio vinculado al poder militar y las capacidades de defensa de la Tierra.

Los cohetes reutilizables forman la columna vertebral del éxito de SpaceX, la empresa de Elon Musk, que descubrió cómo aterrizar y reutilizar cohetes propulsores hace casi una década y ahora domina el mercado de lanzamiento global.

El competidor estadounidense de SpaceX, Blue Origin, completó el mes pasado su primer aterrizaje exitoso de la primera etapa de su cohete New Glenn, al tiempo que lanzaba un par de satélites con destino a Marte.

El logro se produjo tras un intento fallido de aterrizaje de un propulsor realizado por la compañía a principios de este año. SpaceX tampoco tuvo éxito en sus primeras pruebas.

El intento de LandSpace del miércoles fue una hazaña “impresionante” que pareció tener un éxito superior al 90 %, según el experto espacial Blaine Curcio, fundador de Orbital Gateway Consulting.

“Parece que fue un intento bastante exitoso, y que hay un problema estructural, un problema con el encendedor o un problema con el motor. Resolverlo llevará tiempo, pero no años”, dijo Curcio, señalando cómo el vehículo cayó cerca de su zona de aterrizaje prevista.

“Todos estos factores son, en general, buenas señales de la madurez del sector espacial comercial en China”, añadió.

Las ambiciones de LandSpace han sido seguidas de cerca por competidores nacionales e internacionales, y Musk comentó sobre los preparativos del lanzamiento de Zhuque-3 en los últimos meses.

Musk publicó en X en octubre que la compañía había “agregado aspectos” de su vehículo Starship “a una arquitectura Falcon 9, lo que le permitiría vencer a Falcon 9”, refiriéndose al vehículo de lanzamiento reutilizable de SpaceX.

Pero también predijo que la compañía tardaría más de cinco años en alcanzar los niveles de fiabilidad y ritmo de producción/lanzamiento del Falcon 9. Para entonces, “SpaceX habrá hecho la transición a Starship y estará realizando más de 100 veces la carga útil anual en órbita del Falcon”, añadió.

Starship, el cohete más poderoso jamás construido, sigue en desarrollo pero está pensado para ser “totalmente reutilizable”, lo que significa que SpaceX también pretende devolver y reutilizar la etapa superior del cohete, algo que nunca se ha hecho antes.

Pero Landspace también tiene grandes ambiciones.

En una entrevista con los medios estatales chinos en 2023, el fundador y director ejecutivo de LandSpace, Zhang Changwu, reconoció que el desarrollo de cohetes comerciales de China “todavía está por detrás de SpaceX”, pero si la compañía continúa en la “dirección de desarrollo correcta”, “algún día podrán igualar las capacidades de SpaceX”.

Zhang también declaró a los medios estatales el año pasado que, a partir de 2026, la empresa comenzaría a realizar misiones de lanzamiento de naves espaciales para la Estación Espacial Tiangong de China. Esto sería una primicia en cuanto a vuelos espaciales comerciales en apoyo a misiones nacionales, lo que hace aún más crucial contar con un sistema reutilizable.

La empresa ya ha cosechado otros grandes éxitos, incluyendo el primer lanzamiento orbital exitoso del mundo de su cohete Zhuque-2 de metano y oxígeno líquido en 2023, superando a competidores internacionales que también desarrollan cohetes con lo que se considera un combustible más limpio y eficiente. (La nave Starship de SpaceX también funciona con metano, pero hasta ahora solo ha realizado vuelos de prueba suborbitales).

LandSpace se encuentra entre las pocas empresas chinas que desarrollan tecnología de cohetes reutilizables.

Las empresas comerciales, con el beneplácito de Beijing, se han convertido en una parte cada vez más importante de la innovación espacial china, imitando un modelo que ha tenido éxito en Estados Unidos.

Ese desarrollo de la industria se produce en un momento en que el líder Xi Jinping ha destacado en los últimos años al sector aeroespacial como una “industria emergente estratégica”. Se espera que el próximo plan quinquenal del país incluya un enfoque en acelerar el desarrollo del país para convertirlo en una “nación aeroespacial fuerte”.

Durante la última década, varias empresas privadas han llevado a cabo misiones de lanzamiento orbital y varios desarrolladores han realizado pruebas terrestres iniciales de tecnología de cohetes reutilizables.

Se cree que tanto el Long March 12A de la Academia de Tecnología de Vuelos Espaciales de Shanghái, de propiedad estatal, como el Tianlong-3 de la empresa privada Space Pioneer están cerca de intentar sus propios vuelos de prueba orbitales de cohetes reutilizables, según informes de los medios estatales.

“Desde 2015 hasta este año 2025, exactamente 10 años, el sector espacial comercial de China esencialmente pasó de la nada a un nuevo punto crítico”, manifestó a CNN Liu Yuzhang, director del Instituto de Investigación Taibo, un grupo de expertos chino centrado en las industrias aeroespaciales.

El lunes, la autoridad espacial del país anunció que había establecido un nuevo departamento interno para supervisar y desarrollar su sector espacial comercial.

Y la semana pasada presentó un plan de acción de dos años para integrar el sector espacial comercial del país en la estrategia nacional de desarrollo espacial.

Pero aunque el sector parece estar preparado para un avance más rápido, quienes lo observan de cerca dicen que aún queda mucho trabajo por hacer y que el fracaso es parte del proceso.

Incluso cuando hay un fracaso, “existe la mentalidad de volver a cero y continuar con una iteración rápida y continua”, declaró Liu a CNN antes del lanzamiento.

El objetivo a largo plazo, añadió, es reducir los costos de lanzamiento de cohetes y mejorar aún más la capacidad de enviar satélites a órbita, incluida la entrega de suministros a la estación espacial, e incluso contribuir a la exploración lunar o marciana.

