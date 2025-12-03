Condenan al yerno de Edmundo González a 30 años de prisión en Venezuela, dice su familia

Por CNN en Español

Rafael Tudares, yerno del excandidato presidencial opositor venezolano Edmundo González Urrutia, fue condenado en Venezuela a 30 años de prisión por conspiración y otros delitos, dijo este miércoles su familia, que descalificó el proceso penal en su contra, señaló que no fue informada sobre los cargos específicos y aseguró que seguirá buscando su liberación.

Mariana González de Tudares, esposa de Rafael e hija de Edmundo, dijo en comunicado publicado en X que las autoridades le confirmaron la sentencia dictada contra su marido en una audiencia realizada el viernes y comunicada a él este lunes.

Declaró que su esposo fue acusado injustamente de delitos graves y enfrentó un proceso en el que se violaron sus derechos porque, dijo, desde que Tudares fue detenido en enero ni su abogado ni su familia tuvieron acceso al expediente del caso.

“Se me ha referido una vez más que el expediente es confidencial por la ‘naturaleza del caso’, lo cual representa una grave violación de los derechos y garantías judiciales que tiene Rafael, y que tengo yo como su esposa y madre de nuestros dos niños”, dijo.

“No me rendiré y, a pesar de las circunstancias absolutamente adversas, seguiré luchando por todas las vías humanitarias disponibles, por la vida, la libertad, la integridad personal y los derechos de mi esposo Rafael Tudares Bracho, quien es absolutamente inocente de los hechos y cargos que injustamente le han atribuido, por el solo hecho de ser el yerno de mi Padre”, concluyó.

González Urrutia también se pronunció sobre el caso en su cuenta de X. El excandidato, quien compitió contra Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, criticó la condena y consideró que está “fuera de la legalidad democrática”.

“Se trata de una decisión sin sustento jurídico, incompatible con la Constitución y utilizada como represalia política para intentar afectarme y distorsionar la voluntad expresada por los venezolanos el 28 de julio de 2024”, dijo el político opositor.

CNN contactó al Gobierno, a la Fiscalía y al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para pedir más información y comentarios y está en espera de respuesta.

Aunque las autoridades de Venezuela no se han referido a este caso en específico, a lo largo del año han dicho que hay presuntas cospiraciones en contra del Gobierno.

Tudares fue detenido en Venezuela el 7 de enero de este año, solo tres días antes de que Maduro comenzara un nuevo mandato como presidente de Venezuela. González Urrutia descalificó entonces el arresto, al que se refirió como un “secuestro” en represalia suya y contra su familia.

Maduro, en el poder desde 2013 tras la muerte del entonces presidente Hugo Chávez, fue proclamado ganador de las elecciones de 2024 por órganos electorales afines al oficialismo y sin que se publicaran en su totalidad las actas de votación.

González Urritia, quien encabezó al bloque mayoritario de la oposición y fue apoyado por la líder opositora María Corina Machado, afirma que él fue el verdadero ganador. En septiembre del año pasado, salió de Venezuela con rumbo a España, donde dice que se estableció por temor a su integridad.

