Detienen en Madrid a integrante del grupo colombiano Ejército de Liberación Nacional

La Policía Nacional (PN) de España detuvo el 14 de noviembre en Madrid a un fugitivo colombiano que formaba parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo, según informó este miércoles el cuerpo de seguridad a CNN.

El detenido, conocido por el alias “Mono Gerly”, formaba parte desde el 2004 del “Frente de Guerra Oriental”, una de las fuerzas que componen esta guerrilla colombiana y que opera en los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá. Según las investigaciones lideradas por la Policía Nacional, era “el tercer cabecilla del Comando Central”, una posición desde la que llevaba a término actividades ilícitas como el blanqueo de capitales, financiación al terrorismo, enriquecimiento lícito y concierto para delinquir agravador.

Estas actividades, según señala la PN en un comunicado, eran realizadas a través de empresas fantasma, corresponsales bancarios y casas de cambio de moneda. Una estructura con la que la organización criminal lograba un sistema “aparentemente legal” para blanquear dinero procedente del narcotráfico y la extorsión.

Desde esta posición, alias “Mono Gerly” desplegaba el personal que integraba las redes de apoyo del ELN, manejaba los laboratorios donde se procesaban los narcóticos y entregaba el dinero proveniente de las actividades delictivas que luego era blanqueado a través de la compra de terrenos, fincas, vehículos, inmuebles y divisas en casas de cambio, según el comunicado de las fuerzas de seguridad.

Aunque cambiaba constantemente de ubicación, agentes de la Policía Nacional averiguaron que se había afincado junto a su mujer en Madrid desde el pasado mes de octubre. Un esfuerzo que les llevó a detectar que el detenido podría haber abierto un negocio en el centro de la ciudad.

Tras establecer un dispositivo de seguridad entorno a ese comercio, los agentes dieron finalmente con alias “Mono Gerly” y lo arrestaron cuando iba a entrar con su mujer.

