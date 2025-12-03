Expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández agradece a Trump por el indulto que le concedió

Por Michael Rios, CNN

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el indulto que le concedió a sus delitos de narcotráfico en Estados Unidos.

“Mi profunda gratitud es para el presidente (Trump) por tener el valor de defender la justicia en un momento en que un sistema politizado se negó a reconocer la verdad”, escribió este miércoles en su cuenta de X, en su primera declaración pública desde que fue indultado.

Hernández fue condenado y sentenciado en 2024 a 45 años de prisión y recibió una multa de US$ 8 millones por parte de un juez estadounidense por delitos de narcotráfico.

En la publicación, Hernández insistió en que es inocente, alegando que su juicio fue “amañado” y que se basó en las acusaciones de criminales que buscaban venganza contra él.

También prometió al pueblo de Honduras que continuará “defendiendo todo lo que construimos juntos”, pero no dijo si tiene planes de regresar al país. Agregó que compartiría más “pronto”.

Los críticos han cuestionado la decisión de Trump de indultar a alguien con una condena por narcotráfico, dado el esfuerzo de su Gobierno por combatirlo en América Latina.

