Las controversias envuelven a Hegseth gracias a una ola de bravuconería que rompe las convenciones impulsadas por Trump

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Cuando un alto funcionario plagado de escándalos necesita un voto público de confianza de un presidente, generalmente es una señal segura de que se dirige a la salida.

Pero Pete Hegseth empieza a parecer un secretario de Defensa con siete vidas.

Tras sobrevivir a un amargo debate de confirmación que incluyó detalles comprometedores de su vida personal, ahora se encuentra en medio de nuevas controversias que habrían acabado con su carrera en tiempos políticos más normales.

Hegseth, quien prefiere que lo llamen secretario de Guerra, quedó este jueves envuelto en dos melodramas polémicos en Washington que provocaron peticiones de su dimisión. Pero el presidente Donald Trump se mantiene firme.

— Un nuevo informe de vigilancia del Gobierno concluye que Hegseth corrió el riesgo de comprometer información militar sensible, que podría haber puesto en peligro a las tropas estadounidenses y los objetivos de la misión, cuando utilizó Signal en marzo de este año para compartir planes de ataque altamente sensibles dirigidos contra los rebeldes hutíes en Yemen, informó CNN en exclusiva, citando a cuatro fuentes familiarizadas con el contenido de una evaluación clasificada.

— Se intensifica la controversia sobre las órdenes que Hegseth dio y lo que sabía sobre un doble ataque contra un presunto barco narcotraficante en el Caribe el 2 de septiembre, en el que supuestamente murieron tripulantes supervivientes. Esto ha llevado a los demócratas a afirmar que los involucrados podrían haber cometido un crimen de guerra. Hegseth afirma que desconocía el segundo ataque con antelación, pero que el almirante que, según él, lo ordenó, Frank “Mitch” Bradley, cuenta con todo su apoyo.

La reacción negativa a ambos incidentes está creando nuevas distracciones para un presidente cuyos índices de aprobación se han desplomado y para un Partido Republicano que mira con inquietud las elecciones intermedias del próximo año. En tales circunstancias, la Casa Blanca suele concluir que es mejor echar por la borda al funcionario plagado de escándalos.

Pero ésta no es una Casa Blanca normal.

Un golpe como el que recibió Hegseth en el informe de un inspector general haría que la mayoría de los funcionarios públicos reconsideraran su postura. Pero Trump ha desmantelado la estructura de rendición de cuentas del Gobierno. Ha despedido a varios inspectores generales y ha convertido al Departamento de Justicia en un instrumento para atacar a sus enemigos.

Hegseth ha seguido con entusiasmo el ejemplo en el Departamento de Defensa, destituyendo a abogados militares y purgando a altos mandos que consideraba insuficientemente leales a Trump.

En una administración decidida a purgar el “estado profundo”, un informe desfavorable de un inspector general ni siquiera es considerado un detalle menor.

Pero el valor de Hegseth para Trump es más profundo.

El expresentador de Fox News puede generar malos titulares, pero también es una destilación pura de la mentalidad rompeconvenciones del presidente: un outsider decidido a destruir el status quo, un luchador que elige los mismos enemigos que su jefe y que ve las leyes y las reglas de combate como cosas contra las que hay que luchar en un intento por desatar el poderío estadounidense.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a CNN en una declaración el miércoles que “el presidente Trump apoya al secretario Hegseth” y argumentó que el informe del IG demostró que no se filtró información clasificada y que la seguridad operativa no se vio comprometida en los mensajes de Hegseth a altos funcionarios en Signal.

Por ahora Hegseth parece estar a salvo.

Es cierto que las declaraciones de confianza de Trump a veces han tenido una vida media corta.

Respaldó al exsecretario de Justicia Jeff Sessions y al exsecretario de Estado Rex Tillerson, ambos en su primer mandato, antes de despedirlos.

Su apoyo inicial a Matt Gaetz, su primera opción para secretario de Justicia en su segundo mandato, no impidió que su nominación se desvaneciera rápidamente. Y muchos subordinados de Trump han descubierto que la lealtad suele ser unilateral cuando se convierten en un lastre para un presidente transaccional.

La confianza del presidente en Hegseth es poco compartida en el Capitolio.

Republicanos de alto rango se mostraron cautelosos al ser preguntados si compartían su evaluación. Hegseth “sirve a voluntad del presidente”, declaró el líder de la mayoría del Senado, John Thune, a Manu Raju de CNN, argumentando que formaba parte de un equipo que hizo de Estados Unidos un país más seguro.

El presidente de la Comisión de las Fuerzas Armadas del Senado, Roger Wicker, afirmó que el secretario de Defensa se encontraba en una “bastante buena posición” con respecto al informe del Inspector General, pero no respondió cuando Raju le preguntó si confiaba en él.

Otros republicanos son menos discretos. El senador de Kentucky, Rand Paul, insinuó esta semana que Hegseth había mentido sobre el ataque en barco del 2 de septiembre. La senadora de Alaska, Lisa Murkowski, señaló que nunca había apoyado a Hegseth. “Había sugerido que quizás podríamos y deberíamos hacerlo mejor”, señaló.

Los demócratas quieren la salida de Hegseth. Entre ellos se encuentra el senador de Arizona Mark Kelly, quien mantiene una disputa con el secretario de Defensa después de que el Pentágono advirtiera que podría ser llamado a volver a vestir el uniforme y sometido a consejo de guerra por un video en el que él y otros demócratas recordaban al personal militar que no tenían que obedecer órdenes ilegales.

“Pete Hegseth debería haber sido despedido”, manifestó Kelly, piloto retirado de la Marina, héroe de guerra y astronauta, refiriéndose al fiasco de Signalgate.

Además de las explicaciones cambiantes de Hegseth sobre los ataques contra barcos y el caso Signalgate, ha dado a sus críticos muchas pruebas para afirmar que su falta de experiencia en el Gobierno de alto nivel, su temperamento y sus payasadas hiperpartidistas lo hacen un mal candidato para dirigir el Pentágono.

Está el caso del furioso ataque retórico de Hegseth contra los medios de “noticias falsas” durante la celebración de los Huevos de Pascua en la Casa Blanca y otro discurso exagerado contra la prensa en Hawai.

El Departamento de Defensa de Hegseth expulsó al cuerpo de prensa que se negó a aceptar las reglas draconianas de censura y dio la bienvenida a sustitutos dóciles orientados hacia MAGA.

Su disposición a utilizar las payasadas y la pirotecnia de la prensa conservadora en los enfrentamientos con funcionarios extranjeros seguramente atraerá a un presidente que es un maestro de la política de espectáculo.

Y por mucho que pueda ser un dolor de cabeza, sería un inconveniente para Trump perder a Hegseth. A ninguna Casa Blanca le agrada una audiencia de confirmación difícil para un nuevo candidato, especialmente una que conllevaría un escrutinio poco favorecedor de su propia conducta.

Y el presidente tendrá dificultades para encontrar un sustituto que sea igual de competente.

Hegseth podría estar a salvo hasta ahora porque no ha cometido el mismo error que dos de los secretarios de defensa del primer mandato de Trump.

El general retirado de la Marina James Mattis intentó suavizar los instintos del presidente en política exterior, que priorizaban a Estados Unidos. Renunció cuando Trump exigió la retirada de las tropas estadounidenses de Siria.

Otro exsecretario de defensa de Trump, Mark Esper, escribió su carta de renuncia meses antes de una salida que se hizo inevitable cuando declaró públicamente que se opondría al uso de tropas para sofocar las protestas políticas internas.

Hegseth ha sido un entusiasta defensor de la propuesta de Trump de enviar reservistas estadounidenses e incluso unidades de marines en servicio activo a ciudades estadounidenses en misiones de aplicación de la ley que varios jueces dictaminaron que violaban la Constitución y la ley.

No es solo que la campaña de Hegseth contra los generales “woke” y la diversidad, equidad e inclusión en el Departamento de Defensa refleje las propias guerras culturales del presidente.

Hegseth es un símbolo del movimiento MAGA y de America First. Al igual que el presidente, cree que muchas de las reglas que las fuerzas estadounidenses han buscado respetar durante tanto tiempo demuestran debilidad.

Si Trump rechazara a Hegseth, no solo perdería a un partidario clave, sino que también rechazaría un sistema de valores similar al suyo.

Trump ha criticado duramente lo que considera comportamiento políticamente correcto y el apego a leyes que, en su opinión, disminuyen el poder de las fuerzas estadounidenses. Ha expresado admiración por autócratas como el presidente de China, Xi Jinping, y el expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte, quienes asesinaron a narcotraficantes sin el debido proceso.

Estas declaraciones parecen especialmente relevantes en medio de los ataques de la administración contra quienes han declarado narcotráficos en el mar Caribe.

Hegseth surgió de su propio servicio militar condecorado en la Guardia Nacional del Ejército y de despliegues en Iraq y Afganistán con opiniones enérgicas en contra de lo que él veía como leyes de guerra de izquierda e incluso contra las Convenciones de Ginebra.

En su libro The War on Warriors, Hegseth escribió: “Cuando se envía a estadounidenses a la guerra, su mandato debería ser dominar letalmente el campo de batalla”.

Y añadió: “¿Deberíamos seguir las Convenciones de Ginebra? ¿Y si tratáramos al enemigo como él nos trató? … Me pregunto, en 2024, si se quiere ganar, ¿cómo puede alguien establecer normas universales sobre matar a otras personas en un conflicto abierto?”

Estos sentimientos alarmaron a muchos críticos de Hegseth en el Capitolio, así como a exaltos mandos militares que creían que Estados Unidos tenía el imperativo de mostrar liderazgo moral en el campo de batalla.

Hegseth intentó matizar sus opiniones durante su audiencia de confirmación en el Senado a principios de este año.

Argumentó que los abogados, preocupados por la ética y las convenciones internacionales, obstaculizaban el trabajo de las tropas en el campo de batalla, y que ciertas reglas de combate están obsoletas frente a actores no estatales y grupos terroristas como Al Qaeda e ISIS, a los que se enfrentaron las tropas estadounidenses en la guerra contra el terrorismo.

Uno de los críticos más destacados de Hegseth, el senador de Rhode Island Jack Reed, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados del Senado, manifestó el miércoles a Kasie Hunt de CNN que Hegseth carecía de una comprensión básica de por qué Estados Unidos debería llevar a cabo una acción militar de acuerdo con el derecho internacional o que el primer deber del soldado era hacia la Constitución, no hacia un líder político individual.

“Lo hacemos por interés propio”, dijo Reed. “Si no respetamos la ley, ¿cómo podemos esperar que nuestros adversarios traten a nuestros prisioneros, heridos o a quienes ya no son hostiles, con justicia y conforme a la ley?”

Tales argumentos no encajan con la actitud despiadada y sin cuartel ante la guerra que Trump y Hegseth imaginaban. Y en retrospectiva, el desprecio de Hegseth por las reglas de combate hace parecer inevitable que, bajo su liderazgo, el Pentágono enfrente acusaciones de traspasar límites éticos, morales y legales.

Trump ha dicho que cree que Hegseth no ordenó el segundo ataque el 2 de septiembre y que no hubiera querido que eso ocurriera.

Pero la cosmovisión que hace que Hegseth sea tan inaceptable para tantos críticos parece ser la que recomienda su continuo servicio a un comandante en jefe que viola las reglas de combate en todo el espectro de la vida política.

