Nasralla dice que Hernández debe ser juzgado en Honduras y promete reactivar el tratado de extradición si gana la presidencia

El candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, dijo este martes en una entrevista con CNN que el expresidente Juan Orlando Hernández debería enfrentar la justicia hondureña, pese a haber recuperado su libertad gracias al indulto otorgado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Juzgarlo y meterlo preso y ahora liberarlo son hechos de otro Estado. No son cosas que hizo el Estado de Honduras. Él debe ante el Estado de Honduras y cuando haya una justicia que sea neutral y no controlada por un partido, él será oportunamente juzgado por Honduras”, dijo Nasralla en el programa Conclusiones.

El aspirante presidencial aseguró que, de ganar las elecciones, garantizará la independencia del poder judicial y reactivaría el tratado de extradición con Estados Unidos, vigente hasta el próximo 6 de febrero.

“Voy a reanudar el tratado de extradición que lo tienen hasta el 06/02. Aquí estás viendo manos limpias”, afirmó.

Nasralla tomó la delantera este martes luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) reanudara el conteo de votos de la elección presidencial. El organismo había suspendido la transmisión de resultados el domingo y dijo entonces que existía un “empate técnico” entre Nasralla y Nasry Asfura, del Partido Nacional, lo que obligó a un escrutinio completo que tomaría más tiempo.

Días antes de los comicios, Trump anunció que otorgaría el indulto a Hernández, asegurando que Honduras lo había solicitado y que la condena en su contra “fue un montaje del Gobierno de Biden”. En el mismo mensaje expresó su respaldo a Asfura.

“Si él (Asfura) no gana, Estados Unidos no seguirá gastando dinero a lo tonto”, escribió Trump el viernes en su plataforma Truth Social.

A pesar de esas advertencias, Nasralla dijo que no ve motivo para tensiones con Washington. “Estoy absolutamente seguro de que la relación con Donald Trump va a ser muy buena porque será la relación entre EE.UU. y Honduras, y los dos queremos lo mejor para nuestras naciones”, aseguró.

Consultado sobre la posibilidad de exigir un recuento total de votos, Nasralla dijo que no lo hará si las cifras finales coinciden con las actas en poder de su equipo.

“Mira, si nosotros vemos que todo está de acuerdo a la ley y que nuestros datos de todas las actas coinciden con las actas que tiene el Consejo Nacional Electoral, no pido recuento”, afirmó.

Nasralla subrayó que la presencia de irregularidades podría cambiar el panorama. “Ya encontramos, por ejemplo, un acta del Partido Nacional con 651 votos para ellos y solo 157 votantes. Yo lo publiqué en mis redes sociales. Si surgen más casos así, y considerando que el resultado sigue siendo muy estrecho, no podemos hablar todavía de una tendencia definitiva. Aún falta por escrutar el 30%”, explicó.

Con el 70 % de los sufragios computados, Nasralla tiene ahora el 40,16 % mientras que su más cercano rival, Nasry Asfura, del Partido Nacional, logra el 39,70 %, según las cifras preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE) citadas por la agencia Reuters.

La diferencia entre ambos es de unos 10.000 votos.

El lunes, el CNE anunció la finalización de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), cuando se tenía el 57 % de los votos computados y Asfura iba ligeramente arriba con el 39,91 % frente al 39,89 % de Nasralla.

La diferencia para ese momento era de 515 votos.

El CNE dijo entonces que existía un “empate técnico” entre ambos punteros, por lo que comenzaría un proceso de escrutinio completo que tomaría más tiempo. El CNE pidió a la ciudadanía “tener paciencia”.

Por la mañana de este martes, el CNE anunció que se reanudaría el conteo de votos.

En un comunicado, informó que en este proceso se tomarían en cuenta tanto las actas de votación transmitidas por el TREP como aquellas que quedaron en dos supuestos de “contingencia”: las de “contingencia 1”, aquellas que se procesaron pero no alcanzaron a transmitirse, y las de “contingencia 2”, aquellas que ni se procesaron ni se transmitieron.

La CNE agregó que concluirá con la declaratoria de resultados dentro del plazo fijado por la ley electoral, que es de 30 días.

