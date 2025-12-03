Renombran el Instituto de la Paz de EE.UU. en honor a Trump tras ser desmantelado por su Gobierno a principios de este año

Por Jennifer Hansler, CNN

El nombre del presidente Donald Trump fue colocado en el edificio y la señalización del Instituto de la Paz de Estados Unidos (USIP, por sus siglas en inglés), un organismo independiente que el Gobierno desmanteló a principios de este año.

El nombre de Trump apareció en la sede de la ciudad de Washington antes de la ceremonia de firma de un acuerdo de paz entre Rwanda y la República Democrática del Congo, que se celebrará allí el jueves.

“Bienvenidos al Instituto de la Paz Donald J. Trump. Lo mejor está por venir”, publicó el Departamento de Estado en X este miércoles, anunciando que el instituto fue renombrado “para reflejar al mayor negociador en la historia de nuestra nación”.

El Gobierno de Trump prácticamente cerró el instituto, que trabaja en la resolución de conflictos y fue creado por el Congreso en 1984. La propuesta presupuestaria del Gobierno para el próximo año fiscal solicitó la eliminación de los fondos federales para el USIP.

El USIP no es una agencia federal y es propietario y administrador de su sede. La toma de control del instituto, incluidos su edificio y activos, ha sido objeto de una amplia disputa legal.

En marzo, funcionarios del Departamento de Eficiencia Gubernamental intentaron obtener acceso forzado al edificio, y días después regresaron acompañados por la policía.

El Gobierno destituyó a la mayoría de la junta directiva del USIP en marzo. Los empleados fueron despedidos en julio, tras recibir notificaciones de despido a finales de marzo.

“Renombrar el edificio del USIP es una afrenta adicional”, dijo George Foote, abogado de la antigua dirección y personal del USIP, en un comunicado este miércoles.

“Un juez federal ya dictaminó que la toma armada del Gobierno fue ilegal. Ese fallo está suspendido mientras el Gobierno apela, lo que es la única razón por la que el Gobierno sigue controlando el edificio. Los legítimos propietarios finalmente prevalecerán y restaurarán el Instituto de la Paz de Estados Unidos y el edificio a sus propósitos legales”, agregó Foote.

Un exfuncionario del USIP comentó sobre Trump: “Es bastante irónico que haya puesto su nombre en una institución que destruyó”.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, defendió la medida en un comunicado, argumentando que el USIP “era una entidad inflada e inútil que gastaba US$ 50 millones al año sin aportar paz alguna”.

“Ahora, el Instituto de la Paz Donald J. Trump, que lleva un nombre tan apropiado en honor a un presidente que terminó ocho guerras en menos de un año, será un recordatorio poderoso de lo que un liderazgo fuerte puede lograr para la estabilidad global”, dijo.

