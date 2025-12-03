¿Te duermes en las reuniones? Estrategias infalibles para mantenerte despierto y activar tu concentración

Por Katia Hetter, Lily Hautau y Gina Park

A la mayoría de las personas les suele pasar; esa lucha interna cuando la “fuerza imparable del sueño” amenaza con vencerte justo en medio de una reunión importante, una clase larga o una reunión en la oficina. El riesgo de ser sorprendido tomando una siesta en público con la cabeza agachada es alto, pero la fatiga a menudo gana la batalla.

Afortunadamente, no tienes que sucumbir al cansancio; existen soluciones respaldadas por expertos para combatir estas insistentes crisis de sueño y mantenerte despierto y concentrado cuando más lo necesitas.

“En primer lugar, prioriza el sueño y asegúrate de descansar lo suficiente la noche anterior a las reuniones importantes para ayudarte a mantenerte alerta”, dijo la Dra. Rachel Salas, profesora de neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.

Salas también recomienda establecer objetivos e intenciones claros antes de una reunión, para que sepas lo que quieres aprender o aportar.

¿Tienes tiempo para tomarte una siesta? “Se ha demostrado que una siesta de tan solo 6 minutos aumenta el estado de alerta”, aconseja el Dr. Tony Cunningham, psicólogo clínico y director del Centro para el Sueño y la Cognición, y profesor adjunto de psicología en la Facultad de Medicina de Harvard. Pero que sea breve, añade. “Si duermes más de 30 minutos, podrías entrar en fases más profundas del sueño y sentirte aún peor al despertarte”.

Después, sal a dar un paseo rápido. “El ejercicio ligero ayuda a acelerar el ritmo cardíaco y a que fluyan ciertas hormonas y neurohormonas que pueden ayudar a evitar la fatiga”, afirma Cunningham.

¿Todavía te sientes confuso? Ve al baño y “enjuágate la cara con agua fría antes de una reunión”, sugiere la Dra. Amita Sehgal, directora del programa de cronobiología de la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania.

¿Qué tal una bebida? Sehgal añade que tomar una taza de café antes o durante la reunión también puede ayudarte, pero que ese consejo es válido para las reuniones matutinas, ya que la cafeína puede alterar el sueño. Si no te gusta la cafeína, beber agua durante la reunión también puede mantenerte alerta, afirma Salas.

¿Tiene sentido la reunión? Salas sugiere participar activamente haciendo preguntas y tomando notas, lo que puede ayudar a mantener la mente alerta y concentrada.

Si te quedas dormido en mitad del día con frecuencia, probablemente sea hora de revisar tus hábitos de sueño.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC por sus siglas en inglés), los adultos necesitan dormir siete horas o más al día, aunque esta cifra puede variar en función de la edad.

Para alcanzar ese objetivo, asegúrate de que tu habitación sea oscura, fresca y cómoda para dormir. Mantén los dispositivos electrónicos fuera de tu dormitorio y apágalos al menos una hora antes de acostarte. Establece un horario para acostarte y levantarte aproximadamente a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Expónte a la luz natural tan pronto como puedas por la mañana. Eso te ayudará a ajustar tu reloj biológico.

Si has revisado tus hábitos del sueño y continúas quedándose dormido durante las reuniones diarias, Salas recomienda consultar a tu médico sobre la apnea del sueño u otros problemas de salud relacionados.

Si estás tomando algún medicamento o suplemento de venta libre, o algún medicamento recetado para ayudarle a dormir, asegúrate de comentarlo con tu médico. Es posible que la falta de sueño se deba a una afección que requiere tratamiento.

