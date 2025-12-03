Tras años de ataques de Trump contra somalíes en Minnesota, ICE se centra en las Ciudades Gemelas

Por Emma Tucker, CNN

Cuando se le preguntó al presidente Donald Trump sobre cómo se sentirían los afganos que se encuentran legalmente en Estados Unidos sobre su decisión de pausar la emisión de visas para ellos después de que el presunto atacante de los miembros de la Guardia Nacional fuera identificado como un ciudadano afgano, apuntó a otro país en el mismo tono: Somalia.

“No pueden estar contentos por lo que está sucediendo y, si nos fijamos en Somalia, están tomando el control de Minnesota”, dijo Trump en comentarios a los periodistas después de su llamado a los miembros del servicio en el Día de Acción de Gracias.

Momentos después, aclaró que el presunto atacante no tenía nada que ver con Somalia. Sin embargo, el presidente continuó con su retórica hostil hacia la población somalí en Minneapolis desde entonces.

En los últimos meses, la administración Trump siguió su amplia ofensiva de deportación de inmigrantes, con un aumento de agentes federales inundando las calles de ciudades demócratas como Los Ángeles, Washington, Chicago , Charlotte y Nueva Orleans, donde se espera que agentes del Departamento de Seguridad Nacional lleguen esta semana.

Pero un nuevo operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según declaró un funcionario federal a CNN el martes, se centrará específicamente en los inmigrantes somalíes indocumentados en Minneapolis y St. Paul, Minnesota. Esta comunidad, una de las más grandes de Estados Unidos, es una de las pocas en las que el presidente se ha centrado directamente durante años.

Así es como llegamos aquí:

En ataques recientes contra la comunidad somalí, el presidente y sus aliados han citado con frecuencia un escándalo de fraude de US$ 300 millones que se centró en Feeding Our Future, una organización sin fines de lucro, y un programa de Covid-19 destinado a proporcionar comidas gratuitas a niños necesitados.

La gran mayoría de las aproximadamente 70 personas acusadas en el caso son miembros de la comunidad somalí del estado, informó CNN.

Los fiscales alegaron que los acusados ​​crearon una red de empresas fantasma vinculadas a Feeding Our Future para explotar el programa federal de nutrición infantil, afirmando que alimentaban a miles de niños por día, pero en cambio utilizaban el dinero para comprar vehículos de lujo y bienes raíces.

Treinta y siete acusados ​​se han declarado culpables, según AP. Cinco de ellos fueron condenados en un grupo de acusados ​​que fueron juzgados el año pasado, informó AP.

Trump hizo referencia al escándalo una semana antes del Día de Acción de Gracias, calificando a Minnesota de “centro de actividad fraudulenta de lavado de dinero” mientras anunciaba planes para terminar el Estatus de Protección Temporal para los residentes somalíes en el estado.

“Las bandas somalíes están aterrorizando a la gente de ese gran Estado, y miles de millones de dólares han desaparecido. Devuélvanlos a sus lugares de origen”, declaró Trump en Truth Social.

Luego, el día del tiroteo de la Guardia Nacional, Trump prometió intensificar su agenda antiinmigratoria después de que el sospechoso fuera identificado como un ciudadano afgano, y afirmó que el incidente “subraya la mayor amenaza a la seguridad nacional que enfrenta nuestra nación”.

Arremetiendo contra los inmigrantes somalíes en Minnesota, Trump afirmó que estaban “robando a nuestro país y destrozando ese otrora gran estado”. Describió a Somalia como un país “sin leyes, sin agua, sin ejército, sin nada”.

Días después, Trump concluyó su reunión de gabinete el martes afirmando que no quiere inmigrantes somalíes en Estados Unidos. Se refirió a la comunidad y a la representante demócrata estadounidense Ilhan Omar, inmigrante somalí que representa a Minnesota, como “basura” que debería “regresar a sus lugares de origen”.

Pero Trump ha puesto su mira en la población somalí de Minnesota y se ha manifestado durante años contra Omar, que se convirtió en la primera somalí-estadounidense elegida para el Congreso en 2018.

Somalia también estuvo en la lista de países con prohibición de viaje durante el primer mandato presidencial de Trump. Bajo la administración de Obama, varios países de mayoría musulmana, incluyendo Somalia, fueron identificados como “países de preocupación” y sujetos a restricciones de viaje. Somalia se había añadido para abordar “la creciente amenaza de combatientes terroristas extranjeros”, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional .

Cuando Trump asumió el cargo, las restricciones se convirtieron en una prohibición de viajar.

En un mitin en Minneapolis en 2019, Trump cuestionó la justificación para permitir que los refugiados somalíes se establecieran en el Estado de la Estrella del Norte mientras promocionaba su prohibición de viajes. “Durante muchos años, los líderes de Washington trajeron grandes cantidades de refugiados a su estado desde Somalia sin considerar el impacto en las escuelas, las comunidades y los contribuyentes”, declaró.

Luego atacó a Omar, que representa al distrito donde se realizó la manifestación, calificándolo de “vergüenza”.

Minnesota es el hogar de más de 79.000 somalíes, aproximadamente el 80 % de los cuales residen en las Ciudades Gemelas, según Minnesota Compas.

Los ciudadanos de Somalia obtuvieron por primera vez el Estatus de Protección Temporal en 1991, cuando el país se sumió en el caos tras el derrocamiento del dictador Mohamed Siad Barre. En 2013, Estados Unidos reconoció oficialmente al gobierno somalí en Mogadiscio por primera vez en dos décadas, según informó CNN.

Somalia mantuvo el TPS “debido a la inseguridad y al conflicto armado en curso que representan graves amenazas para la seguridad de los retornados”, según la legislación

Omar condenó el anuncio de Trump en una conferencia de prensa la semana pasada y habló sobre el impacto en su comunidad: “Muchas de estas personas de las que hablamos han forjado sus vidas”, dijo. “Tienen casas, negocios, son una parte vital de nuestras comunidades, y queremos asegurarnos de que su nuevo hogar siga siendo su hogar definitivo”.

Somalia es uno de los 19 países incluidos en la amplia prohibición de viajes de Trump, implementada este verano, que impone restricciones totales o parciales. Muchos de los países de la lista son estados fallidos o están bajo regímenes represivos, y algunos están gobernados por grupos que tomaron el control tras años de intervención estadounidense, según informó CNN.

A raíz del tiroteo de la Guardia Nacional, Trump dijo que Estados Unidos reexaminará todas las tarjetas verdes emitidas a personas de los 19 países “de preocupación”.

La nueva operación de ICE dirigida a inmigrantes somalíes indocumentados se centrará en Minneapolis y St. Paul, dijo un funcionario federal a CNN el martes.

El New York Times, que citó documentos y a un funcionario que habló anónimamente, fue el primero en informar sobre la operación en Minneapolis.

En respuesta al informe del Times, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, demócrata, calificó la operación propuesta como un “truco de relaciones públicas”.

Pero los detalles siguen siendo vagos, ya que los líderes de las Ciudades Gemelas dijeron que no recibieron aviso previo ni información sobre el plan mientras realizaban una conferencia de prensa para responder a los informes de la nueva operación.

“No comprometeremos nuestros valores aquí en Minneapolis”, declaró el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey. “Nuestros valores y nuestro compromiso con la comunidad somalí, con cada comunidad de inmigrantes y con la gente de nuestra ciudad son sólidos y serán inquebrantables”. Frey confirmó que la policía de Minneapolis no participará en operativos de control migratorio.

Tanto Frey como el alcalde de St. Paul, Melvin Carter, reiteraron que sus ciudadanos tienen derechos y promocionaron los recursos legales de inmigración disponibles para la comunidad.

Jamal Osman, miembro del Concejo Municipal de Minneapolis, un inmigrante somalí que representa a muchos migrantes en su distrito, dijo que su comunidad “ha vivido el miedo en el pasado y no vamos a permitir que eso nos divida”.

“Sé que muchas familias tienen miedo esta noche, pero quiero que sepan que la ciudad de Minneapolis los apoya”, dijo Osman.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

TuAnh Dam, Holmes Lybrand y Chris Boyette de CNN contribuyeron a este informe.