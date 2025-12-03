Trump anuncia plan para rescindir las normas de eficiencia de combustible para vehículos promulgadas por Biden

Por Alayna Treene, Alejandra Jaramillo y Betul Tuncer, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este miércoles planes para rescindir las normas de eficiencia de combustible para vehículos implementadas por el Gobierno de Biden.

“Estas políticas obligaron a los fabricantes de automóviles a construir vehículos utilizando tecnologías costosas que aumentaron los costos, subieron los precios y empeoraron el producto”, dijo Trump durante un evento en la Oficina Oval donde anunció los cambios. “Se espera que esta acción ahorre al consumidor típico al menos US$ 1.000 en el precio de un vehículo nuevo, y creemos que será sustancialmente más que eso”.

Altos ejecutivos automotrices, incluidos los directores generales de Ford y Stellantis, junto con un gerente de planta de General Motors, estuvieron presentes en el evento.

Las normas de Consumo de Combustible Corporativo Promedio (CAFE, por sus siglas en inglés), establecidas por primera vez en 1975, fijan los objetivos promedio de eficiencia de combustible para los vehículos nuevos. El Gobierno de Biden había propuesto aumentos modestos a los requisitos para los vehículos que la mayoría de los estadounidenses conduce, como parte de un impulso para promover los vehículos eléctricos y combatir el cambio climático.

Trump calificó la política de Biden como “antieconómica” este miércoles, con el secretario de Transporte, Sean Duffy, reiterando críticas similares.

“Lo que hacían los demócratas no era hacer los vehículos más asequibles. Los estaban haciendo menos asequibles”, dijo Duffy en la Oficina Oval. “La consecuencia de eso será que más estadounidenses podrán comprar un vehículo nuevo”.

Las nuevas normas, dijo, aumentarán la seguridad vial y ayudarán a los fabricantes de automóviles a crear nuevos empleos.

“Cuantos más vehículos vendamos, más empleos tendremos en este país”, afirmó Duffy.

En una declaración previa al evento, el CEO de Ford, Jim Farley, elogió la medida del Gobierno y enfatizó el apoyo de la empresa a la revisión de los requisitos federales.

“Como el mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos, agradecemos el liderazgo del presidente Trump para alinear las normas de eficiencia de combustible con las realidades del mercado. Podemos lograr un verdadero progreso en emisiones de carbono y eficiencia energética, mientras seguimos ofreciendo a los clientes opciones y precios accesibles. Esto es una victoria para los clientes y el sentido común”, dijo Farley.

El CEO de Stellantis, Antonio Filosa, mostró un apoyo similar, presentando los cambios como mejor alineados con la demanda de los consumidores.

“Stellantis aprecia las acciones del Gobierno de Trump para realinear las normas CAFE con las condiciones reales del mercado, como parte de su visión para una industria automotriz estadounidense en crecimiento. Esperamos seguir colaborando con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) en políticas ambientalmente responsables que también nos permitan ofrecer a nuestros clientes la libertad de elegir los vehículos que desean a precios que puedan pagar”, afirmó Filosa.

