Trump dice que evalúa un programa de jubilación al estilo australiano para Estados Unidos: así funciona

Por John Towfighi, CNN

El Gobierno de Trump podría inspirarse en Australia para mejorar el sistema de ahorro para la jubilación de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump dijo el martes en la Casa Blanca que su Gobierno analiza un programa de jubilación similar al australiano.

“Lo estamos analizando muy seriamente”, dijo Trump. “Es un buen plan. Ha funcionado muy bien”.

El principal programa de ahorro para la jubilación de Australia —conocido como “superannuation”— ha llamado la atención de los funcionarios en Washington.

Superannuation, o “super” para abreviar, es el programa insignia de ahorro para la jubilación en Australia.

Los empleadores están obligados a financiar las cuentas de ahorro de sus empleados, que se invierten en fondos seleccionados —conocidos como fondos super— y que permanecen bloqueados hasta la jubilación. Las contribuciones financiadas por el empleador se realizan además del pago del salario regular del trabajador. Los empleados también pueden aportar a su propia cuenta de ahorro.

Los empleadores deben contribuir con el equivalente al 12 % del ingreso del trabajador a estos fondos super, lo que representa un aumento gradual desde el 3 % cuando se estableció el programa moderno de superannuation en 1992.

“No hay opción de excluirse”, dijo a CNN Tim Jenkins, socio de la consultora Mercer. “Si estás empleado, tu empleador debe pagar el 12 % de tu salario a tu ahorro para la jubilación, y (eso) queda bloqueado hasta que te acerques a la edad de jubilación, con pocas formas de acceso en el camino, pero realmente muy limitadas”.

Los fondos super de Australia constituyen el cuarto mayor fondo de ahorro para la jubilación del mundo, a pesar de que el país ocupa el puesto 55 en tamaño poblacional, según JPMorgan Chase.

El fondo total de inversión de superannuation tiene aproximadamente 4,5 billones de dólares australianos en activos (aproximadamente US$ 3 billones).

Los empleados pueden elegir entre distintos fondos super. Los fondos son gestionados por inversionistas profesionales, como instituciones financieras, están regulados por el Gobierno y se invierten en una variedad de activos globales que incluyen desde acciones hasta capital privado.

El programa de superannuation de Australia fue creado para abordar las preocupaciones sobre el envejecimiento de la población y sobre cómo sostener financieramente la jubilación.

“Con una población que envejece y tasas de natalidad en descenso, un sistema como este reduce la carga fiscal para las generaciones futuras”, dijo Jenkins.

El sistema de jubilación de Australia tiene una calificación B+ en el Índice Global de Pensiones Mercer CFA Institute de 2025. Mientras tanto, el sistema de Estados Unidos tiene una calificación C+.

También existe un programa de pensión estatal que funciona como red de seguridad para quienes necesitan apoyo adicional. Sin embargo, “super” es cada vez más el principal mecanismo de ahorro para la jubilación.

En Estados Unidos, los programas de jubilación patrocinados por empleadores como los 401(k) —establecidos por primera vez en 1978— son opcionales. Los empleadores que ofrecen planes 401(k) pueden decidir si igualan o no las contribuciones de sus empleados.

El Seguro Social, creado en 1935 bajo el Gobierno del presidente Franklin Delano Roosevelt, funciona como el principal mecanismo de ingresos durante la jubilación. Los trabajadores de EE.UU. pagan un impuesto de Seguro Social, que se acumula en un fondo que se distribuye a los jubilados actuales. Hoy en día, crecen las preocupaciones de que los fondos del Seguro Social están en una situación frágil debido al envejecimiento de la población estadounidense.

En general, el plan obligatorio de inversión financiado por los empleadores en Australia contrasta con el sistema estadounidense, donde los 401(k) voluntarios se combinan con el antiguo programa de Seguro Social.

No está claro si Estados Unidos podría implementar un sistema similar al modelo de superannuation, especialmente debido a la política asociada con la posibilidad de cambiar los planes de jubilación. Además, Australia también tiene una población de 27 millones, mientras que Estados Unidos ronda los 343 millones.

No es la primera vez que el Gobierno de Trump menciona el sistema de jubilación australiano. Los fondos super australianos son grandes inversionistas en activos de EE.UU., y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, habló en una cumbre del superannuation en Washington en febrero, donde destacó el éxito del programa.

Matthew Linden, gerente general ejecutivo de estrategia y análisis de Super Members Council, quien asistió a la cumbre de febrero, dijo: “Lo que ha sorprendido a los funcionarios e inversionistas estadounidenses es que la fortaleza de las políticas del sistema super australiano —pagos automáticos, cobertura casi universal y preservación de los ahorros hasta la jubilación— ha ayudado a los australianos a construir fondos de retiro líderes en el mundo”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.