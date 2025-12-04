Copa Airlines suspende temporalmente los vuelos a Venezuela. ¿Qué aerolíneas siguen operativas?

Por CNN en Español

La aerolínea panameña Copa Airlines anunció este miércoles la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia Caracas, luego de que otras empresas decidieran dejar de volar a Venezuela tras la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que el espacio aéreo sobre el país debe considerarse “cerrado en su totalidad”.

Copa dijo que la decisión, que se extiende por el jueves y viernes, se debe a “intermitencias en una de las señales de navegación” reportadas por los pilotos, aunque aclaró que ello no comprometió la seguridad operacional.

La misma decisión tomó la aerolínea colombiana de bajo costo Wingo, cuya matriz es Copa, según informó en un comunicado.

La crisis de conectividad aérea ya incluía la suspensión de Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol, a las que el Gobierno de Venezuela revocó la concesión de vuelos y las acusó de “sumarse a las acciones de terrorismo” promovidas por Washington.

Por su parte, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y la estatal Conviasa, siguen de momento con sus servicios operativos en la nación sudamericana.

El enfrentamiento sobre el espacio aéreo lleva dos semanas y el Gobierno de Venezuela dijo que “repudia con absoluta contundencia el mensaje público” de Trump. El 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. instó a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa” en la zona, en medio del despliegue militar en aguas internacionales cerca a Venezuela ordenado por la Casa Blanca.

El Gobierno de Trump asegura que son maniobras para luchar contra el narcotráfico, mientras que Caracas considera que en realidad busca sacar del poder a Nicolás Maduro.

En medio de la tensión, la Autoridad Aeronáutica Venezolana (VAA) dijo en un comunicado que Estados Unidos solicitó a Venezuela que aceptara vuelos de deportación esta semana. El Gobierno de Venezuela ya había citado la realización de estos vuelos como rpueba de “la seguridad” del espacio aéreo del país.

Antes de la advertencia estadounidense de noviembre, Venezuela contaba con 105 vuelos internacionales semanales a 16 destinos y había 12 aerolíneas internacionales operando, según datos suministrados por la Asociación de Líneas Aéreas (ALAV) en Venezuela a EFE.

Además de los vuelos que aún se mantienen, están habilitados los accesos por vías terrestres, en las fronteras con Colombia y Brasil, ambos territorios complejos por su geografía, y Guyana, con quien mantiene una disputa territorial.

Con información de Sol Amaya, Uriel Blanco, Max Satman y Stefano Pozzebon de CNN, y la agencia EFE.