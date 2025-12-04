El FBI arresta a un hombre en el marco de la investigación del atentado con bomba en la ciudad de Washington, según fuentes

Por Hannah Rabinowitz, Evan Perez y Holmes Lybrand, CNN

El FBI arrestó este jueves a un hombre que, según los investigadores, colocó bombas caseras cerca de la sede de los Comités Nacionales tanto republicano como demócrata la noche anterior a los disturbios en el Capitolio de EE.UU., en 2021, según dos fuentes policiales.

El arresto se produce tras una investigación de casi cinco años para dar con la identidad del atacante, quien solo ha sido visto en un video de vigilancia con poca nitidez, envuelto en una sudadera con capucha, guantes y mascarilla.

Videos publicados previamente por el FBI mostraban a un individuo colocando una bomba frente a la sede del Comité Nacional Demócrata (CND) y a otro en un callejón detrás del mismo edificio, ambos a pocas cuadras del Capitolio de EE.UU. La entonces vicepresidenta electa, Kamala Harris, estuvo a menos de seis metros de la bomba en el CND a la mañana siguiente, y su descubrimiento distrajo a la policía de la violencia que se desarrollaba en el Capitolio.

El FBI ha afirmado que las bombas eran viables y capaces de dañar a cualquier persona cercana si hubieran explotado. El descubrimiento de las bombas obligó a la policía a retirarse del complejo del Capitolio, antes de que multitudes de partidarios del presidente Donald Trump rompieran el cordón policial para atacar el edificio.

El momento en que se descubrieron las bombas ha impulsado una serie de teorías conspirativas sobre el sospechoso y una posible conexión con los disturbios.

Los investigadores revisaron decenas de miles de archivos de video, cientos de pistas y analizaron minuciosamente los datos de las torres de telefonía celular. Examinaron datos sobre las ventas de zapatillas Nike Air Max negras y grises que usaba el sospechoso y descubrieron que se habían vendido menos de 25.000 unidades en la época en que se colocaron las bombas.

Además, los investigadores se vieron frustrados por una serie de cuestiones, entre ellas la mala calidad de las cámaras de vigilancia. Dado que ocurrió durante la pandemia, cuando el uso de mascarillas era común, y en una fría noche de invierno, el atacante no les pareció extraño a los testigos.

El FBI había ofrecido una recompensa de US$ 500.000 por información que ayudara a los investigadores a identificar a la persona y realizaron unas 1.000 entrevistas, pero durante años tuvo dificultades para determinar quién colocó las bombas improvisadas el 5 de enero de 2021, la noche antes de que el entonces presidente Donald Trump hiciera su último intento por anular las elecciones de 2020.

Ambas bombas fueron descubiertas 15 horas después de su colocación, lo que dio al sospechoso tiempo de sobra para abandonar la zona sin ser detectado, según los investigadores.

La investigación se enfrentó a un nuevo escrutinio bajo el Gobierno de Trump, ya que algunos aliados del presidente se han centrado en la identidad del atacante como posible prueba de que el asalto del 6 de enero contra el Capitolio de Estados Unidos fue un “trabajo interno”. Uno de esos aliados, Dan Bongino, es ahora subdirector del FBI.

Antes de aceptar el puesto en el FBI, Bongino declaró en su podcast: “Creo que el FBI conoce la identidad de este atacante con bombas caseras del 6 de enero de hace cuatro años y simplemente no quiere decírnoslo porque fue un trabajo interno”. También sugirió que, si se demostraba que la acusación de “trabajo interno” era cierta, el FBI afirmaría que las bombas fueron un “ejercicio de entrenamiento”.

Bongino se ha centrado en el caso de las bombas caseras desde su llegada al FBI, según informaron fuentes a CNN. En una entrevista con Fox News poco después de asumir el cargo, declaró: “Estoy bastante seguro de que estamos cerca de dar con algunos sospechosos”. Eso no era del todo cierto entonces, según informaron a CNN en ese momento personas informadas del asunto. Algunas pistas que se habían desarrollado no prosperaron.

Pero en los meses posteriores, los investigadores encontraron pistas adicionales más prometedoras. El mes pasado, Bongino anunció en una publicación en redes sociales que la agencia había aumentado los recursos de investigación, había enviado “policías y detectives” para revisar el trabajo de investigación previo del FBI y había realizado revisiones internas.

Katelyn Polantz, de CNN, contribuyó a este informe.

