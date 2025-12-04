El planeta Tierra nunca tuvo tantos multimillonarios como ahora

Por Ana Nicolaci da Costa, CNN

El número de multimillonarios a nivel mundial, y su riqueza combinada, alcanzó máximos históricos este año, impulsado ​​en particular por las ganancias de las acciones tecnológicas, según el banco suizo UBS.

El mundo contaba con 2.919 multimillonarios al 4 de abril, cuando UBS completó esa parte de su investigación, la mayor cifra desde que comenzó a recopilar los datos en 1995.

“Con el aumento generalizado de los precios de las acciones tecnológicas y los activos financieros, a pesar de la volatilidad, la riqueza total de los multimillonarios alcanzó un nuevo máximo”, escribió UBS en su informe anual sobre multimillonarios, publicado este jueves.

El índice MSCI World, que rastrea a más de 1.300 empresas públicas grandes y medianas en mercados desarrollados, subió alrededor de un 7 % en el año hasta principios de abril.

La riqueza combinada de los multimillonarios alcanzó los US$ 15,8 billones, un aumento del 13 % en 12 meses, impulsada por la apreciación de los activos de los multimillonarios tecnológicos existentes y por la incorporación de nuevos multimillonarios en diversos sectores, según el banco. El número de multimillonarios aumentó en 237 en los 12 meses anteriores al 4 de abril.

Los activos de los multimillonarios tecnológicos crecieron casi un 25 % hasta los US$ 3 billones, impulsados ​​por el aumento del valor de sus acciones en empresas vinculadas a la inteligencia artificial como Meta (META), Oracle (ORCL) y Nvidia (NVDA).

Los seis multimillonarios tecnológicos estadounidenses cuya riqueza aumentó más se enriquecieron en US$ 171.000 millones en conjunto, según UBS, lo que significa que cada uno aumentó su riqueza en US$ 28.500 millones en promedio.

“Este aumento está estrechamente vinculado a las capacidades de inteligencia artificial de sus empresas, desde la fabricación de chips fundamentales hasta la infraestructura en la nube impulsada por IA”, escribió el banco.

El número total de multimillonarios estadounidenses ascendió a 924, lo que representa casi un tercio de la población mundial de multimillonarios. China cuenta actualmente con 470 multimillonarios, solo superada por Estados Unidos.

UBS encuestó a sus clientes multimillonarios entre julio y septiembre de 2025 y los investigadores identificaron los aranceles, la geopolítica y la incertidumbre política como los principales riesgos para 2026.

“Lo que más preocupa a los multimillonarios depende de dónde viven”, escribió el banco. Por ejemplo, el 75 % de los multimillonarios de Asia-Pacífico se mostraban preocupados por los aranceles, mientras que el 70 % de los multimillonarios estadounidenses se mostraban preocupados por una mayor inflación o un conflicto geopolítico importante.

