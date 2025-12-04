Quentin Tarantino nombra sus 20 películas favoritas del siglo XXI y critica al actor Paul Dano

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

El director Quentin Tarantino es una figura controversial en Hollywood, no solo por las escenas violentas de sus películas sino por sus comentarios apasionados sobre cintas y estrellas de cine.

Esto fue evidente en su participación el martes en el podcast del escritor Brett Easton Ellis, en el que el director de “Kill Bill” y “Once Upon a Time in Hollywood” reveló sus 20 películas favoritas del siglo XXI.

En el podcast, Tarantino mencionó la película “There Will be Blood” de 2007, dirigida por Paul Thomas Anderson, que incluyó en el puesto 5 de su lista de favoritas. Tarantino dijo que la habría ubicado en el primer o segundo lugar de no ser por “un gran defecto, y el defecto es Paul Dano”.

Tarantino no considera que Dano —quien interpretó dos papeles en la cinta, los de los gemelos Eli y Paul Sunday— estuviera a la altura para compartir pantalla con su coprotagonista Daniel Day-Lewis.

El realizador insistió en su pobre valoración de Dano: “Es muy flojo, hombre. Es un debilucho”, dijo. Y luego añadió que Austin Butler, con quien ya trabajó en “Once Upon a Time in Hollywood”, habría sido una mejor opción, aunque Butler solo tenía 16 años al momento del rodaje. “(Dano) es “simplemente un tipo tan débil, débil y poco interesante”.

Tarantino también sorprendió a muchos al incluir la adaptación del musical “West Side Story” dirigida por Steven Spielberg en 2011, pero, particularmente, al comentar que no consideraba que Martin Scorsese había filmado algo de similar calibre en este siglo. “Esta es la película en la que Steven demuestra que todavía lo tiene [el genio]. No creo que Scorsese haya hecho una película tan emocionante [en este siglo]. Lo revitalizó…”.

Además de las esperadas películas de acción, guerras y escenas sangrientas, el realizador también incluyó comedias dramáticas sofisticadas (“Lost in Translation”, “Midnight in Paris”) y comedias populares (“Jackass: The Movie”, “School of Rock”). Y confesó que los últimos cinco minutos de la cinta animada “Toy Story 3” siempre lo hacen llorar.

A continuación, la lista completa de películas favoritas del siglo XXI de Quentin Tarantino.

1. “Black Hawk Down” (2001). Director: Ridley Scott

2. “Toy Story 3” (2010). Director: Lee Unkrich

3. “Lost in Translation” (2003). Director: Sofia Coppola

4. “Dunkirk” (2017). Director: Christopher Nolan

5. “There Will Be Blood” (2007). Director: Paul Thomas Anderson

6. “Zodiac” (2007). Director: David Fincher

7. “Unstoppable” (2010). Director: Tony Scott

8. “Mad Max: Fury Road” (2015). Director: George Miller

9. “Shaun of the Dead” (2004). Director: Edgar Wright

10. “Midnight in Paris” (2011). Director: Woody Allen

11. “Battle Royale” (2000). Director: Kinji Fukasaku

12. “Big Bad Wolves” (2013). Director: Aharon Keshales, Navot Papushado

13. “Jackass: The Movie” (2002). Director: Jeff Tremaine

14. “School of Rock” (2003). Director: Richard Linklater

15. “The Passion of the Christ” (2004). Director: Mel Gibson

16. “The Devil’s Rejects” (2005). Director: Rob Zombie

17. “Chocolate” (2008). Director: Prachya Pinkaew

18. “Moneyball” (2011). Director: Bennett Miller

19. “Cabin Fever” (2002). Director: Eli Roth

20. “West Side Story” (2021). Director: Steven Spielberg

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.