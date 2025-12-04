Sorteo de los grupos del Mundial 2026: bombos, fecha, a qué hora, formato y cómo ver por TV e internet

Por Federico Leiva, CNN en Español

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina. El sorteo del 5 de diciembre y el calendario que se publicará un día después marcarán el inicio oficial de la cuenta regresiva para la competencia que recibirán Canadá, Estados Unidos y México el próximo año.

Hay mucho por conocer en la ceremonia de este viernes, que se realizará en el histórico Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington, aunque algunas ya están preestablecidas.

Las 42 selecciones ya clasificadas y los seis cupos que se completarán con los repechajes (intercontinental y de la UEFA) que se jugarán en marzo ya fueron distribuidos en cuatro bombos de 12 combinados nacionales cada uno.

En el Bombo 1 estarán los tres anfitriones, Canadá, Estados Unidos y México, acompañados por los nueve seleccionados mejor ubicados en el ranking FIFA de noviembre. Esos 12 equipos serán los cabezas de serie y con ellos comenzará el sorteo.

Primero saldrán las tres bolillas de los organizadores, que ya saben a qué zona irán (México al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D), y luego la de los otros nueve, con una particularidad: España y Argentina, las dos mejores selecciones del mundo según la clasificación, quedarán sí o sí en lados opuestos del cuadro, ya que la intención de la FIFA es que, si ambas selecciones terminan como líderes, solo puedan enfrentarse en una final.

De esta manera, si la Albiceleste va al Grupo C, los ibéricos irán al D, E, F, G, H o I (los líderes del A, B, C, J, K y L van del otro lado). Lo mismo sucederá con Francia e Inglaterra, que ocupan el 3° y el 4° lugar del escalafón mundial.

Conocidos los cabezas de serie, se pasará a sortear el Bombo 2, donde están las 12 selecciones clasificadas que siguen en el ranking FIFA. La casa madre del fútbol estableció, como es habitual, que no puede haber dos países de la misma confederación en la misma zona, excepto, claro, de la UEFA, ya que habrá 16 europeos en la competencia. Eso sí, todos los grupos tendrán un combinado nacional del “viejo continente”, y en ningún caso más de dos.

El mismo proceso seguirá al Bombo 3 y el Bombo 4, donde estarán las seis selecciones clasificadas peor ubicadas en el ranking y los seis cupos sin dueño del repechaje, de los cuales cuatro serán sí o sí europeos.

Bombo 1:

México

Canadá

Estados Unidos

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Bombo 2:

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3:

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4:

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelandia

Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzegovina

Ucrania/Suecia/Polonia/Albania

Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo

Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda

R.D. del Congo/Nueva Caledonia/Jamaica

Iraq/Bolivia/Suriname

A diferencia de otros sorteos para la Copa del Mundo, en esta edición no se sorteará el orden de cada selección en la zona, algo que solía determinar el orden de los enfrentamientos. Eso ya está predeterminado en todos los grupos. Por ejemplo, el Grupo A, donde está México, tendrá este orden:

México

Selección del Bombo 3

Selección del Bombo 2

Selección del Bombo 4

Eso implica que México debutará ante Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita o Sudáfrica.

De los 48 participantes de la fase de grupos, 32 pasarán a los cruces de eliminación directa (los 12 primeros, los 12 segundos y los 8 mejores terceros). Esos cruces ya fueron preestablecidos. Habrá ocho enfrentamientos de primeros contra terceros (por lo que todos los seleccionados que avancen como mejores terceros jugarán con un ganador de zona), cuatro cruces de primeros contra segundos y otros cuatro cruces de segundos contra segundos.

México, Canadá y Estados Unidos ya saben que si ganan sus grupos (el A, el B y el D, respectivamente), enfrentarán a un tercero, mientras que mexicanos y canadienses se verán las caras en 16vos de final si ambos terminan segundos.

12 p.m. de Miami.

11 a.m. de Ciudad de México.

12 p.m. de Bogotá.

2 p.m. de Buenos Aires.

6 p.m. de Madrid.

El sitio web de la FIFA y sus plataformas de redes sociales transmitirán el sorteo en vivo, y también podrás seguir el minuto a minuto en el sitio web de CNN en Español.

Argentina: Telefe, TyC Sports, DSports, FIFA+ y Disney+.

Colombia: Caracol Televisión, RCN y DSports.

España: RTVE, Gol y FIFA+.

Estados Unidos: Telemundo, FuboTV, Fox Sports y Peacock.

México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN y ViX.

