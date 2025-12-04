Un acuerdo comercial con Washington y una cálida bienvenida a Putin: ¿puede India tener ambas cosas?

Análisis por Rhea Mogul, CNN

Cuando el avión de Vladimir Putin aterrice en Nueva Delhi este jueves, será recibido con la pompa y la ceremonia propias de uno de los socios más firmes de India. Sin embargo, su anfitrión, el primer ministro Narendra Modi, intenta simultáneamente mantener una profunda relación estratégica con un rival global clave: Estados Unidos.

Esta es la pantalla dividida de la diplomacia de India.

Por un lado: la posible compra de aviones de combate rusos avanzados, petróleo barato y una amistad férrea forjada durante la Guerra Fría.

Por el otro: la colaboración estadounidense en tecnología, comercio e inversión, y la esperanza de que el presidente Donald Trump levante sus aranceles exorbitantes.

Tras la invasión de Ucrania por parte de Putin, India ha aprovechado sus activos estratégicos –un mercado enorme y una ubicación central en el Indo-Pacífico– para atraer la atención tanto de la Casa Blanca como del Kremlin.

Las calles del corazón de la capital india están llenas de banderas rusas e indias ondeando una al lado de la otra y de enormes carteles que dan la bienvenida a Putin al país.

Pero el viaje de Putin –el primero a India desde el inicio de su guerra– llega en un momento tenso para Modi.

Nueva Delhi está negociando un acuerdo comercial muy necesario con Washington, después de que Trump le impusieran aranceles del 50 %, la mitad de los cuales fue un castigo directo por las continuas compras de petróleo ruso a precio reducido.

Nueva Delhi ha hecho recientemente gestos para apaciguar a Washington, reduciendo sus compras de petróleo ruso y acordando comprar 2,2 millones de toneladas métricas de gas licuado de Estados Unidos.

Sin embargo, en lo más alto de la agenda de la visita de Putin se encuentran más acuerdos de defensa con Moscú: compras de armas que India considera vitales para defenderse de Pakistán y China, con quienes las tensiones fronterizas han aumentado en los últimos años.

Esto pone de relieve cómo India debe navegar en un vecindario complicado: Rusia también es un socio cercano de China, mientras que Beijing es una importante fuente de armas para Pakistán.

Al extender la alfombra roja a Putin, Nueva Delhi está enviando una señal tanto a Occidente como a China de que “tiene opciones”, manifestó Kanti Bajpai, profesora visitante de Relaciones Internacionales en la Universidad Ashoka.

“Es una señal de que India está dispuesta a seguir con los rusos”, a pesar de que Moscú se enfrenta a una condena internacional generalizada, afirmó. “Además del petróleo y las armas, es una maniobra diplomática que demuestra a Beijing y Washington que Delhi tiene una tercera opción y le da un poco más de margen de negociación”.

Los estrechos vínculos de India con Rusia se forjaron durante la Guerra Fría, cuando la nación recién independizada era oficialmente “no alineada”, pero recibía mucha ayuda industrial y económica soviética mientras trazaba su rumbo como un nuevo país.

Sin embargo, la inclinación hacia Moscú se produjo en la década de 1970, impulsada por el creciente apoyo militar y financiero de Washington a Pakistán, el archirrival de India.

Rusia comenzó a suministrar armas a India, y Moscú se convirtió en un contrapeso fiable, un papel que Delhi ha valorado desde entonces.

Aunque la adquisición de armas rusas por parte de India ha disminuido en los últimos cuatro años, Moscú sigue siendo su principal proveedor militar, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), un grupo de expertos que rastrea las ventas de armas mundiales.

Gran parte de este hardware ruso se compra con la vista puesta en China, rival de India, que se ha convertido en uno de los socios más cercanos de Moscú en los últimos años, pero con quien India mantiene tensiones fronterizas de larga data.

Beijing, por su parte, es un importante proveedor de armas para Pakistán, el archirrival de India, incluyendo aviones que, según el ejército pakistaní, se utilizaron para derribar cazas indios durante un breve conflicto fronterizo a principios de este año.

Uno de esos aviones, según funcionarios pakistaníes, era un Sukhoi Su-30 de fabricación rusa.

Los aviones rusos Su-30 constituyen actualmente la mayoría de los 29 escuadrones de caza de India, según Reuters.

Las conversaciones de esta semana con Rusia probablemente cubrirán un posible acuerdo de armas que incluye su caza más avanzado, el Su-57, indicó este martes a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Pero en los últimos meses, los vínculos económicos de Nueva Delhi con Moscú han sido noticia y han causado el mayor dolor de cabeza.

Cuando las sanciones occidentales por la invasión de Ucrania en 2022 provocaron el desplome del precio del petróleo ruso, India aprovechó la oportunidad. Deseosa de conseguir una ganga para impulsar su floreciente economía y sustentar a una población de más de 1.400 millones de habitantes, el país incrementó significativamente sus compras de crudo ruso, convirtiéndose en uno de los principales compradores del Kremlin.

En respuesta a la condena de Occidente, India argumentó constantemente que su responsabilidad principal era hacia su propio pueblo y su economía.

“Tenemos cientos de millones de pobres. Necesitamos sacarlos de la pobreza… para abordar esto, India necesita mantener una relación de trabajo decente con todas las grandes potencias”, afirmó Nandan Unnikrishnan, miembro distinguido del centro de estudios Observer Research Foundation (ORF) en Nueva Delhi.

Pero en agosto la paciencia de Trump se agotó e impuso aranceles del 50 % a India: un castigo por su déficit comercial con Washington, pero también por sus compras de petróleo ruso.

Luego, en octubre, Trump anunció sanciones estadounidenses a dos de las compañías petroleras más grandes de Rusia, lo que generó una reacción inmediata en las oficinas en India, y fuentes comerciales y de refinación dijeron a Reuters que las importaciones de petróleo del país en diciembre alcanzarían su nivel más bajo en al menos tres años.

La presión financiera de Washington no solo está tensando las relaciones, sino que también parece estar acelerando la distensión con Beijing.

Días después de la entrada en vigor de los aranceles de Trump a India, Modi realizó su primer viaje a China en siete años para asistir a una cumbre organizada por Xi Jinping, diseñada para presentar a Beijing como un líder global capaz de contrarrestar las instituciones occidentales.

Esa misma cumbre fue también la última vez que Modi y Putin se vieron. Sonriendo radiantes ante las cámaras, ambos intercambiaron un cálido y firme apretón de manos antes de retirarse del ojo público y refugiarse en la limusina presidencial rusa para una conversación privada de una hora.

“Creo que la gente entiende lo que India estaba intentando hacer allí y se burla un poco de Occidente”, dijo Bajpai de la Universidad Ashoka.

La primera administración de Trump, así como la de Joe Biden, vieron a India como un contrapeso vital a China e impulsaron los lazos estratégicos con Nueva Delhi a través de transferencias de tecnología y ejercicios militares conjuntos.

Modi también mantuvo una buena relación con Trump, un populista de derecha con un don para convertir las relaciones diplomáticas en grandes espectáculos.

El líder de India recibió al presidente estadounidense en su primer mandato y dejó de lado el protocolo diplomático para hacer campaña a favor de la reelección de su homólogo durante un mitin en Houston, titulado “¡Howdy Modi!”.

En una señal de que los vínculos pueden estar mejorando, India y Estados Unidos acordaron recientemente un nuevo marco de 10 años destinado a profundizar la colaboración industrial, la tecnología y el intercambio de inteligencia.

Y Nueva Delhi todavía está negociando los contornos de un acuerdo comercial con Washington, que su Secretario de Comercio, Rajesh Agarwal, espera que esté finalizado a fines de este año, según dijo en un evento la semana pasada.

Sin embargo, desde la perspectiva india, estas medidas no suponen una ruptura con sus demás socios. Como señala Unnikrishnan de ORF, no hay contradicción entre tener un ambicioso acuerdo comercial con Estados Unidos y una relación de trabajo con Rusia.

Esta confianza se ve reforzada por el entendimiento que existe dentro del Kremlin, apuntan los analistas.

“Existe una estrecha relación entre Nueva Delhi y Moscú”, indicó Bajpai. “Putin sabe que Modi está bajo una presión considerable allí. Tiene que rendir cuentas a un electorado nacional, y se encuentra entre la espada y la pared”.

Aun así, este delicado equilibrio estará bajo escrutinio desde Washington, particularmente porque hay importantes contratos de defensa sobre la mesa durante la visita de Putin a Nueva Delhi.

“India tendrá que ser cuidadosa en ese aspecto, particularmente porque aún no se ha alcanzado el acuerdo comercial bilateral”, afirmó Unnikrishnan.

“No queremos añadir más irritantes a una fase tan difícil como la actual”, expresó.

Esha Mitra de CNN colaboró ​​con este informe.

