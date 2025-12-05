Asesores de los CDC votan a favor de abandonar la vacunación universal contra la hepatitis B para recién nacidos en EE.UU.

Por Jamie Gumbrecht, CNN

El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), nombrado por el secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr., votó a favor de abandonar la vacunación universal contra la hepatitis B para recién nacidos.

Ocho miembros votaron a favor y tres en contra para la primera votación, que decía: “Para los bebés nacidos de mujeres con resultado negativo para el antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg), el ACIP recomienda la toma de decisiones individualizada, en consulta con un profesional de la salud, para que los padres decidan cuándo o si administrar la vacuna contra la hepatitis B, incluida la dosis al nacer. Los padres y los profesionales de la salud deben considerar los beneficios, los riesgos de la vacuna y los riesgos de infección. Para aquellos que no reciben la dosis de la vacuna contra la hepatitis B al nacer, se sugiere que la dosis inicial se administre no antes de los 2 meses de edad”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.