¿Desaparecerán los cheques en papel en EE.UU.?

Por Chris Isidore, CNN

Primero fue el centavo. ¿Serán los siguientes los cheques en papel?

Cuando la Casa de Moneda de Estados Unidos dejó de fabricar centavos el mes pasado, por primera vez en 238 años, la noticia llamó la atención. Pero también avanzan, de manera más silenciosa, esfuerzos para dejar de usar cheques en papel.

El Gobierno dejó de enviar la mayoría de los cheques impresos a finales de septiembre, como parte de una iniciativa para modernizar por completo el pago de beneficios federales. Y este jueves, la Reserva Federal publicó un aviso en el que plantea —solo como posibilidad— “poner fin gradualmente” a los servicios de procesamiento de cheques que actualmente ofrece a los bancos.

El comunicado del banco central señala que, como alternativa a la reducción de esos servicios, está considerando aumentar la inversión en sus servicios de procesamiento de cheques, pero advierte que esto tendría un costo mayor. Sin embargo, también está considerando no realizar ninguna inversión de este tipo, con el fin de mantener los costes prácticamente sin cambios. Esto daría lugar a una menor fiabilidad de esos servicios en el futuro.

“Con el paso del tiempo, el uso de cheques ha disminuido de forma constante, los métodos de pago digitales han crecido en disponibilidad y uso, y el fraude con cheques ha aumentado”, se indica en el aviso de la Reserva Federal. “Además, los bancos de la Reserva Federal necesitarán realizar inversiones sustanciales en su infraestructura de cheques para mantener el mismo nivel de servicio en el futuro”.

Un informe del banco de la Reserva Federal de Atlanta publicado en junio reveló que, el año pasado, más del 90 % de los consumidores encuestados dijo que preferían utilizar otro medio distinto al cheque para pagar sus facturas, y solo el 6 % pagaba con cheque. Se trata de una caída considerable con respecto al 18 % de facturas pagadas con cheque en 2017.

Los consumidores también afirmaron que consideran los cheques como la segunda peor opción en cuanto a comodidad y rapidez de pago, solo por delante de los giros postales. Y los clasifican como la forma de pago menos segura, aparte del efectivo.

Pero aunque es cierto que opciones como el depósito directo, el pago automático de facturas y los sistemas de pago electrónico como Venmo, PayPal y Zelle han reducido la necesidad de los cheques tradicionales, los cheques en papel siguen siendo una parte importante del sistema de pagos. Representan alrededor del 5 % de las transacciones y el 21 % del valor total de todos esos pagos, según una declaración de Michelle Bowman, vicepresidenta de supervisión de la Reserva Federal, que se mostró en desacuerdo con la declaración del jueves de la Reserva Federal.

“Los cheques siguen siendo un importante mecanismo de pago para consumidores y empresas”, dijo. “Suspender los servicios de cheques de la Reserva Federal no es una solución eficiente ante el aumento del fraude, especialmente considerando el papel que siguen desempeñando los cheques en el sistema de pagos”.

La historia de los cheques es un poco incierta, pero se cree que se remontan a hace casi 2.400 años. Los primeros cheques modernos ganaron popularidad hace más de 500 años.

“A principios del siglo XVI, en Ámsterdam, Holanda, … las personas que habían acumulado dinero en efectivo comenzaron a depositarlo en “cajeros” holandeses, a cambio de una comisión, como alternativa más segura que guardar el dinero en casa. Luego los cajeros acordaron pagar las deudas con el dinero de cada cuenta, basándose en la orden escrita o “nota” del depositante para hacerlo”, según una publicación sobre la historia de los cheques en el sitio Checkeeper, un servicio de impresión de cheques en línea.

El fin de los cheques en papel podría causar problemas a los consumidores que no tienen acceso a una cuenta bancaria tradicional y siguen dependiendo de estos pequeños trozos de papel para recibir parte de sus ingresos, incluido su salario. Según la Reserva Federal, alrededor del 6 % de los adultos no tenían cuenta bancaria en 2024, lo que significa que ni ellos ni sus cónyuges o parejas tenían una cuenta bancaria, de ahorros o del mercado monetario. Ese porcentaje de personas sin cuenta bancaria aumenta al 22 % en el caso de quienes tienen ingresos inferiores a US$ 25.000 al año.

Los consumidores de mayor edad, que quizá no se sientan tan cómodos con las nuevas tecnologías, o el 10 % de los estadounidenses que ni siquiera tienen teléfonos inteligentes, también podrían verse muy perjudicados por un mayor avance hacia los sistemas de pago electrónico.

Además, los cheques siguen siendo una forma importante de pago para algunos comerciantes, o una forma de ahorrar costos, en lugar de pagar las elevadas comisiones por transacción asociadas a la aceptación de pagos con tarjeta de crédito.

“Es evidente que los cheques no se utilizan tanto como antes, pero siguen siendo una parte importante del sistema financiero, especialmente para las personas con bajos ingresos”, afirmó Doug Kantor, asesor jurídico de la Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia, cuyos miembros suelen ofrecer servicios de cambio de cheques por efectivo a los clientes, además de aceptar cheques para algunos pagos, como las reparaciones de automóviles. Según él, la eliminación del sistema de cheques causaría problemas incalculables y difíciles de prever.

También señala que muchas personas siguen utilizando cheques para pagar sus facturas mensuales, en algunos casos sin siquiera darse cuenta, si han dado instrucciones a su banco para que realice diversos pagos en su nombre. Afirma que no se imagina que el sistema de cheques vaya a desaparecer en un futuro próximo.

“En algún momento, es muy posible que se eliminen por completo. Es muy difícil saber cuánto tiempo durará esta situación”, afirmó. “Creo que aún no están preparados para ponerle fin, y espero que no lo estén, porque hay un número significativo de personas —sin duda, una minoría—, pero aún así un número significativo que dependen del sistema”.

