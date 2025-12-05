Hija de exlíder de Sudáfrica ha sido acusada de instar a hombres a luchar por Rusia. Claves del caso

Por Nimi Princewill, CNN

Los lazos familiares podrían volverse tensos para el expresidente de Sudáfrica Jacob Zuma después de que su hija mayor acusara a su media hermana de engañar a 17 hombres (la mitad de los cuales son supuestamente parientes) para que lucharan por Rusia en Ucrania.

La controversia pone de relieve el creciente reclutamiento de africanos en las fuerzas militares rusas debido a la escasez de ciudadanos rusos, así como los estrechos vínculos entre Moscú y los veteranos del Congreso Nacional Africano (ANC).

Zuma perteneció anteriormente a este partido político, que surgió como un movimiento de liberación que luchaba por un Gobierno democrático en Sudáfrica.

Zuma, de 83 años, renunció a la presidencia en 2018 a raíz de una serie de escándalos de corrupción y fue expulsado en 2024 del partido que dirigió.

El expresidente recibió entrenamiento militar en la Unión Soviética durante el apartheid, un sistema institucionalizado de segregación racial que mantenía separados a negros y blancos en Sudáfrica.

Duduzile Zuma-Sambudla, de 43 años, es una de las casi dos docenas de hijos del exlíder sudafricano. Ha sido una firme defensora del presidente de Rusia, Vladimir Putin, por el que ha expresado admiración en redes sociales.

La semana pasada, Zuma-Sambudla renunció a su cargo en el Parlamento, donde representaba al Partido uMkhonto weSizwe, liderado por su padre, luego de una denuncia penal presentada contra ella por su media hermana mayor, Nkosazana Zuma-Mncube.

La acusación se produjo después de que el Gobierno sudafricano comenzara a investigar cómo 17 ciudadanos quedaron atrapados en la región ucraniana del Donbás, devastada por la guerra.

El Gobierno fue alertado de la difícil situación de los hombres después de que hicieran llamadas de socorro pidiendo regresar a casa.

Las autoridades revelaron el mes pasado que los hombres fueron “atraídos a unirse a fuerzas mercenarias involucradas en la guerra entre Ucrania y Rusia bajo el pretexto de lucrativos contratos de empleo”.

Zuma-Mncube alegó que las acciones de Zuma-Sambudla y otras dos personas contribuyeron a la situación de los afectados. Zuma-Sambudla no ha respondido públicamente a las acusaciones.

Según la legislación sudafricana, es ilegal servir en un ejército extranjero sin la aprobación del Gobierno.

La Alianza Democrática, el segundo partido político más grande de Sudáfrica, también presentó cargos penales contra Zuma-Sambudla después de conversaciones con las familias de los hombres atrapados.

Zuma-Sambudla ya enfrenta cargos separados de incitación a cometer terrorismo y violencia pública, según los fiscales, por supuestamente incitar a la violencia en las redes sociales durante los disturbios que resultaron en más de 300 muertes tras el encarcelamiento de su padre por desacato al tribunal en 2021. Zuma fue liberado en 2023.

Zuma-Sambudla se declaró inocente de los cargos.

El legislador Chris Hattingh, portavoz de la Alianza Democrática sobre defensa y veteranos militares, compartió sus hallazgos con la emisora ​​nacional SABC.

“He estado en contacto con familias y todos cuentan exactamente la misma historia”, indicó, explicando que los hombres “fueron totalmente engañados” y “atraídos a Rusia para desarrollo personal” bajo el pretexto de “entrenamiento en seguridad”.

Cuando llegaron a Rusia, continuó Hattingh, “supuestamente les quemaron la ropa y los pasaportes, les quitaron gradualmente sus teléfonos y, finalmente, ya no hubo contacto con ellos”.

En su defensa, Zuma-Sambudla dijo que no tenía la intención de reclutar sudafricanos para servir como mercenarios en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

En una declaración jurada presentada a la policía y citada por el periódico local Daily News, afirmó que había sido engañada por alguien llamado “Khoza”, que la contactó por WhatsApp, afirmando ser un ciudadano sudafricano que vivía en Rusia con conexiones con un “programa legítimo de entrenamiento paramilitar” que no implicaba combate.

Zuma-Sambudla reveló que se alistó y participó en el entrenamiento paramilitar en Rusia durante un mes, sin estar expuesta a ninguna situación de combate, según el periódico.

Posteriormente, recomendó a otras 22 personas, incluyendo a sus familiares, que se inscribieran en el programa. De las 22 personas que viajaron inicialmente, 17 sudafricanos se encuentran ahora, según se informa, en el norte de Donetsk como parte de las fuerzas rusas.

“Basándome en mi propia experiencia, creía que el programa era legal y seguro. Pero a mí también me manipularon y me utilizaron para crear una falsa impresión de legitimidad”, declaró.

Según se informa, Zuma-Sambudla aseguró que cooperaría plenamente con las autoridades.

La policía sudafricana anunció que está investigando si “algún delito, incluido posible tráfico de personas, reclutamiento ilegal, explotación o fraude, puede haber contribuido al movimiento de estos individuos a la zona de conflicto”.

CNN solicitó comentarios al Ministerio de Asuntos Exteriores y Militares de Rusia.

En noviembre, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova, declaró en una rueda de prensa que Rusia no tenía información sobre los ciudadanos sudafricanos ni había recibido ninguna comunicación del Gobierno sudafricano al respecto.

“Si hay una solicitud de este tipo desde Pretoria, estaremos dispuestos a considerarla de acuerdo con el procedimiento existente en el espíritu de las relaciones de asociación estratégica existentes entre Rusia y Sudáfrica”, declaró.

Las autoridades rusas han negado anteriormente haber presionado a extranjeros para que se alisten en su ejército.

Según el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, más de 1.400 ciudadanos de 36 países africanos luchan por Rusia en Ucrania. “La mayoría son enviados de inmediato a los llamados ‘ataques de carne’, donde son asesinados rápidamente”, declaró el mes pasado.

La información actual sobre las pérdidas de personal de Rusia es limitada, pero las agencias de inteligencia occidentales estiman que el Kremlin ha sufrido más de un millón de bajas, incluidas más de 250.000 muertes, desde su invasión de Ucrania en febrero de 2022.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido estima que aproximadamente 1.000 soldados rusos mueren o resultan heridos cada día.

Los recientes acontecimientos en Sudáfrica reflejan las controversias en Kenya, donde las autoridades están trabajando para asegurar la liberación de más de 200 de sus ciudadanos involucrados en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Kenya ha indicado que las redes de reclutamiento siguen activas en el país de África Oriental. La semana pasada, The Star, un periódico local, informó que un keniano murió mientras luchaba para Rusia en Ucrania, tan solo un mes después de llegar para un trabajo de conductor.

Los analistas sugieren que el reclutamiento de mercenarios africanos para reforzar las operaciones militares rusas en Ucrania involucra no solo al Kremlin, sino también a reclutadores en redes sociales que a menudo engañan a los posibles candidatos sobre la naturaleza del trabajo.

Quienes revelan la verdadera naturaleza del trabajo anuncian ofertas atractivas, que incluyen visas rápidas, salarios de hasta US$ 2.500 al mes y atención médica gratuita.

Paul Mudau, profesor titular de Derecho Público, Constitucional e Internacional en la Universidad de Sudáfrica, explicó: “Los estafadores manejan el señuelo inicial, a menudo a través de anuncios en Telegram o Facebook para ‘trabajos’ en Rusia”.

Sin embargo, comentó a CNN: “Una vez que llegan los reclutas, las autoridades rusas los detienen, los obligan a firmar contratos en ruso y los despliegan con un entrenamiento mínimo”.

Nina Subkhanberdina de CNN contribuyó a este informe.

