Hollywood, ya sobre un terreno económico inestable, se estremece ante la perspectiva de un Netflix dominante

Análisis por Allison Morrow y Elizabeth Wagmeister, CNN

El negocio de Hollywood ya estaba en problemas mucho antes de la noticia que sacudió los cimientos de la industria: Netflix concretó la adquisición de Warner Bros. por US$ 72.000 millones. Aunque el acuerdo es considerado un triunfo para Netflix, que alguna vez fue una empresa emergente que debía luchar por ser tomada en serio, también amenaza con reducir aún más la industria y aumentar los precios para los consumidores.

Productores, actores, guionistas y dueños de salas de cine no están entusiasmados ante la posibilidad de que un Netflix gigante domine el negocio del entretenimiento, y los principales sindicatos y asociaciones del sector han expresado una profunda preocupación por el posible impacto en los empleos y las comunidades.

“La mayor empresa de streaming del mundo absorbiendo a uno de sus principales competidores es precisamente lo que las leyes antimonopolio buscan evitar”, dijo este viernes el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (Writers Guild of America), el gremio que representa a los escritores de Hollywood. “El resultado sería la eliminación de empleos, la reducción de salarios, el empeoramiento de las condiciones para todos los trabajadores del entretenimiento, el aumento de precios para los consumidores y la reducción del volumen y la diversidad de contenidos para todos los espectadores”.

Netflix superó a Paramount y Comcast el jueves por la noche en una puja por Warner Bros., sorprendiendo a muchos en la industria que veían a Paramount como la favorita.

“¡No lo puedo creer! Netflix consiguió WBD”, dijo un empleado de Paramount en un mensaje de texto a CNN el jueves por la noche.

David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, empresa matriz de CNN, atribuyó la decisión a “las realidades de una industria que atraviesa un cambio generacional”.

La industria del entretenimiento ha experimentado una serie de trastornos en los últimos años. La concentración de estudios se aceleró a finales de la década de 2010, provocando que se aprobaran menos proyectos para producción. La pandemia de covid-19 detuvo la producción durante meses, lo que obligó a los estudios a retrasar o cancelar proyectos, dejando a miles sin trabajo. Las salas de cine enfrentaron una crisis existencial durante los confinamientos y aún no han alcanzado los niveles de audiencia previos a la pandemia. Al mismo tiempo, las producciones de cine y televisión se han trasladado cada vez más fuera de Estados Unidos para aprovechar menores costos laborales e incentivos fiscales.

Todo esto ha reducido rápidamente la economía del entretenimiento. Ahora, muchos temen que el acuerdo propuesto con Netflix erosione aún más la seguridad laboral.

“Los productores están legítimamente preocupados” por el posible acuerdo, declaró el Sindicato de Productores de Estados Unidos (Producers Guild of America) en un comunicado. “Nuestros estudios históricos son más que bibliotecas de contenidos: dentro de sus bóvedas se encuentran el carácter y la cultura de nuestra nación”.

SAG-AFTRA, el sindicato de actores más grande de Hollywood, también manifestó su preocupación por el posible acuerdo, diciendo que plantea “muchas preguntas serias” sobre el futuro de la industria del entretenimiento, “especialmente el talento creativo humano cuyas vidas y carreras dependen de ella”.

Los dueños de salas de cine, en particular, temen la idea de negociar futuros estrenos de películas con la empresa que construyó su negocio en parte al evitar los cines para llevar contenido original directamente a los espectadores. La pantalla grande enfrentaría “una amenaza sin precedentes”, de acuerdo con Cinema United, una asociación que representa a más de 30.000 salas de cine en Estados Unidos.

“El modelo empresarial declarado por Netflix no apoya la exhibición en salas”, dijo Michael O’Leary, presidente y CEO de Cinema United, en un comunicado. “De hecho, es lo opuesto. Las autoridades reguladoras deben analizar detenidamente los detalles de esta transacción propuesta y entender el impacto negativo que tendrá en los consumidores, la exhibición y la industria del entretenimiento”.

Netflix ha respondido a ese argumento.

“Hemos estrenado unas 30 películas en cines este año, así que no estamos en contra de las películas en salas”, dijo el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, en una llamada con analistas de Wall Street este viernes. “Mi objeción principal ha sido sobre las largas ventanas de exclusividad, que realmente no creemos que sean tan amigables para los consumidores”.

Agregó: “Por ahora, deben contar con que todo lo que está planeado para ir al cine a través de Warner Bros. continuará yendo a los cines a través de Warner Bros.”

Netflix solo estrena ocasionalmente sus películas en cines para cumplir con los criterios de nominación al Oscar. Su modelo empresarial siempre se ha basado en mantener una enorme biblioteca de películas y series de televisión a la que los espectadores pueden acceder en cualquier lugar y en cualquier momento.

Al adquirir Warner Bros., Netflix obtendría acceso a algunos de los títulos más queridos y lucrativos de Hollywood, incluidos “Batman” y “Harry Potter”, así como a una profunda biblioteca de clásicos de Hollywood de 100 años de antigüedad como “Casablanca” y “El Mago de Oz”. Al mismo tiempo, controlaría décadas de series de televisión de cadenas como “Friends”, junto con toda la programación de prestigio de HBO, como “Game of Thrones”.

Además, el acuerdo permitiría efectivamente que Netflix, el líder del streaming, elimine a su segundo mayor competidor después de Disney: HBO Max.

“Esto no es una victoria para los consumidores”, dijo Ross Benes, analista senior de eMarketer, a CNN. “Netflix ya ha subido los precios de manera agresiva, ha incrementado la cantidad de anuncios y ha impedido que la gente comparta contraseñas. Adquirir un competidor con contenido sólido solo llevará a que su servicio se vuelva más caro y les dé a los consumidores menos opciones”.

También podría ser una mala noticia para las decenas de miles de trabajadores empleados por la industria del cine y la televisión. Benes dijo que el acuerdo probablemente conduciría a despidos y reduciría el número de empresas dispuestas a invertir fuertemente en televisión y cine.

“Esto reduce la industria”, aseguró, aunque señaló que el acuerdo está lejos de concretarse.

El jueves, cuando surgieron noticias de que Netflix era el principal postor por Warner Bros., un grupo anónimo de “productores preocupados de largometrajes” envió una carta abierta al Congreso, advirtiendo de un posible “colapso económico e institucional en Hollywood” si Netflix tenía éxito, de acuerdo con Variety.

Los cineastas argumentaron que Netflix “efectivamente tendría un control absoluto sobre el mercado de exhibición en salas”.

Paramount, por otro lado, adoptó un enfoque diferente en su oferta por Warner Bros., atrayendo talento con una estrategia centrada en los cines.

A pesar de los cambios en el panorama del entretenimiento, los talentos creativos, tanto frente como detrás de las cámaras, están ansiosos por que el público experimente su trabajo en los cines, no desde el sofá. Es una de las razones por las que los principales creadores de Netflix, los hermanos Duffer —conocidos por escribir y producir la serie “Stranger Things”— están cambiando de empresa y se trasladan a Paramount.

Paramount también ha firmado acuerdos con algunos de los nombres más importantes del cine en los últimos meses, incluidos Tom Cruise, Will Smith, el director de “Wicked” John M. Chu y el director James Mangold.

