Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps, por la final de la MLS: previa, posibles alineaciones, hora y cómo ver por TV e internet

La temporada 2025 de la MLS está por llegar a su gran desenlace con una final inédita que combina historia, figuras, promesas y un escenario simbólico para el Inter Miami. Este sábado, el campeonato se definirá entre dos equipos que llegan como auténticas aplanadoras ofensivas y que buscarán levantar por primera vez la MLS Cup.

La final tendrá un detalle especial para los del sur de Florida, pues será el último partido en el Chase Stadium, su casa desde el arribo de Lionel Messi, antes de que el club inaugure el imponente Miami Freedom Park en 2026. Gracias a una mejor temporada regular, Miami será anfitrión del encuentro más esperado del año en la MLS.

Ambos equipos sellaron su boleto a la gran cita con actuaciones contundentes. Inter Miami aplastó 5-1 a New York City FC con una noche inspirada de Tadeo Allende, autor de un hat-trick que terminó de encender a un equipo que vive, para muchos, su mejor momento del año. Vancouver, por su lado, impuso autoridad en el oeste venciendo 3-1 a San Diego gracias a un doblete de Brian White. De esa manera, los Whitecaps se instalaron en su primera final moderna de MLS bajo el liderazgo de Thomas Müller, el ícono alemán que ha sido fundamental en el club.

Pero más allá del contexto, todas las miradas se concentrarán en un mismo protagonista: Lionel Messi. Por primera vez desde su llegada en 2023, el capitán argentino tiene la oportunidad real de ganar el título principal del fútbol estadounidense, una conquista que se le ha escapado en dos ocasiones anteriores y que ahora se presenta como el capítulo ideal para coronar su legado en la MLS.

Messi llega encendido. Aunque no marcó en la final de la Conferencia Este, su impacto fue decisivo: generó espacios, asistió, desordenó a las defensas y volvió a demostrar que su lectura del juego sigue siendo incomparable. En estos playoffs registra seis goles y siete asistencias en cinco partidos, números que confirman que su influencia es absoluta y que su rol, ya sea como generador o finalizador, determinará gran parte del rumbo del partido.

Detrás de Messi, Inter Miami ha encontrado otra figura que viene tomando brillo propio: Tadeo Allende. El extremo argentino, que sufrió una temporada regular inconsistente, explotó en la fase final con ocho goles en cinco partidos, igualando el récord histórico de la MLS en una misma postemporada. Su entendimiento con Messi y compañía han convertido al ataque de Miami en un engranaje difícil de leer y aún más complicado de detener.

Del otro lado, Vancouver llega con una motivación especial. Ya eliminó a Inter Miami este mismo año, en la Concacaf Champions Cup, donde ganó ambos partidos de semifinales, incluso imponiéndose en el propio Chase Stadium.

Los canadienses son un equipo ordenado, intenso y con un sistema que potencia sus virtudes. Sebastian Berhalter, motor en el mediocampo, Brian White, su delantero más confiable por ahora, y, por supuesto, la presencia del alemán Thomas Müller son piezas fundamentales en una escuadra que ha practicado uno de los mejores estilos durante toda la temporada.

La final también marca una curiosidad histórica, pues será uno de los duelos con mayor presencia mediática desde la época dorada de David Beckham en la MLS. De un lado está Lionel Messi, del otro, la leyenda Thomas Müller; un futbolista de talla mundial que ha encontrado en Vancouver un segundo aire. Dos figuras que están a un solo juego de agrandar la historia de ambos clubes norteamericanos.

Este sábado, la MLS vivirá un capítulo especial. El Inter Miami busca su primera gran corona y la oportunidad de que Messi añada otra conquista en un capítulo más de su interminable carrera. Vancouver, mientras tanto, quiere demostrar que su resurgir no es casualidad y que está listo para desafiar al poderío ofensivo de las Garzas.

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Maxi Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rodrigo de Paul, Baltasar Rodríguez; Tadeo Allende, Leo Messi, Mateo Silvetti.

Vancouver Whitecaps: Yohei Takaoka: Edier Ocampo, Mathias Laborda, Ralph Priso, Tate Johnson,: Sebastian Berhalter, Andrés Cubas, Emmanuel Sabbi: Thomas Müller, Ali Ahmed, Brian White.

2:30 p.m. de Miami.

2:30 p.m. de Bogotá.

1:30 p.m. de Ciudad de México.

4:30 p.m. de Buenos Aires.

8:30 p.m. de Madrid.

Para ver la final de la MLS hay que tener el MLS Season Pass en Apple TV. En Estados Unidos, además, podrá verse en Fox y Fox Deportes.

