Abren una investigación por nuevos e inexplicables avistamientos de drones en costas de dos países europeos

Por Tim Lister y Billy Stockwell, CNN

Irlanda y Francia abrieron investigaciones tras dos incidentes esta semana relacionados con drones no identificados que sobrevolaron las costas de ambos países.

El lunes por la noche, varios drones fueron avistados sobrevolando la costa de Dublín, justo cuando el avión que transportaba al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se disponía a aterrizar antes de su primera visita oficial a Irlanda.

El jueves por la noche, varios drones sobrevolaron una base naval francesa en la costa atlántica que alberga submarinos con misiles balísticos nucleares, según informaron fiscales franceses a medios locales.

Estos dos incidentes son los últimos de una serie de avistamientos inexplicables en varios países europeos desde septiembre. Algunos drones han interrumpido el tráfico aéreo civil, mientras que otros han sobrevolado bases aéreas y otras instalaciones militares.

Las autoridades europeas han afirmado que creen que Rusia está detrás de al menos algunos de los incidentes, pero ningún dron ha sido recuperado ni derribado.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha minimizado las afirmaciones de que Moscú estaba detrás de los drones vistos en Europa.

La fiscalía francesa declaró a la prensa nacional que ninguno de los drones que sobrevolaron cerca de la base submarina de Ile Longue, en el noroeste de Francia, fue derribado y que ninguno de sus pilotos fue identificado. Se desconoce la procedencia de los drones.

El fiscal Frederic Teillet declaró a la agencia AFP que, por el momento, no se ha establecido ningún vínculo con interferencias extranjeras. Añadió que los marines franceses de la base utilizaron un inhibidor de interferencias contra los drones.

“Se está llevando a cabo una investigación que determinará el motivo de este sobrevuelo”, declaró el viernes la ministra de Defensa francesa, Catherine Vautrin, a la emisora ​​TF1.

Los vuelos de drones están prohibidos en la península de Crozon, donde se encuentra esa base submarina y otras infraestructuras militares.

La policía irlandesa apenas ha revelado información sobre el incidente del lunes. El viernes, declaró a CNN que una unidad especial de detectives está investigando “y (que) se pondrá en contacto con las Fuerzas de Defensa y los socios internacionales de seguridad”.

Medios ucranianos citaron a un asesor de Zelensky, Dmytro Lytvyn, quien afirmó que las autoridades ucranianas fueron informadas de la presencia de los drones, pero que no se consideró necesario tomar medidas. “La parte anfitriona es responsable de la seguridad”, declaró Lytvyn. “Según sus datos, efectivamente existían drones, pero esto no afectó la visita y no hubo necesidad de forzar ningún cambio en ella”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó la reciente oleada de incursiones de drones como “guerra híbrida”.

En septiembre, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, declaró que, si bien las autoridades no podían estar seguras de quién estaba detrás de los incidentes, “al menos se puede concluir que hay un país que representa principalmente una amenaza para la seguridad de Europa: Rusia”.

Muchos de los avistamientos de drones se han producido cerca de las costas del Báltico y otras naciones europeas, lo que genera preocupación por la posibilidad de que Rusia esté utilizando barcos como plataformas para los aviones no tripulados.

Reuters informó previamente que un buque ruso llamado Boracay, uno de los cientos de petroleros sancionados que transportan petróleo ruso, se encontraba a unas 50 millas náuticas (90 km) al sur de Copenhague, saliendo del mar Báltico, cuando la actividad de drones obligó al cierre del aeropuerto de la ciudad el 22 de septiembre.

También fue observado navegando hacia el sur por la costa occidental de Dinamarca el 24 de septiembre, cuando se reportaron drones volando al norte de Esbjerg y cerca de varios aeropuertos cercanos, según Reuters.

El Kremlin declaró entonces que no tenía información sobre el buque, pero añadió que las Fuerzas Armadas rusas tuvieron que intervenir en ocasiones para restablecer el orden cuando países extranjeros habían realizado lo que el portavoz Dmitry Peskov describió como “acciones provocadoras”.

Posteriormente, el Boracay fue abordado por las autoridades francesas y su capitán chino fue acusado de no proporcionar prueba de la nacionalidad del buque y de no cumplir órdenes.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.