Las conversaciones de paz sobre Ucrania terminan con preguntas persistentes sobre garantías de seguridad y territorio

Por Max Saltman, Jennifer Hansler y Billy Stockwell, CNN

Las conversaciones entre negociadores de Estados Unidos y Ucrania sobre un posible acuerdo de paz con Rusia terminaron este fin de semana en Miami, con pocos avances y preguntas persistentes sobre garantías de seguridad y cuestiones territoriales, según funcionarios ucranianos.

La reunión maratónica comenzó el jueves entre el enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff, el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, y los funcionarios ucranianos Rustem Umerov y Andriy Hnatov.

Después de tres días de conversaciones, “siguen existiendo temas difíciles”, dijo el sábado la embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Olga Stefanishyna, “pero ambas partes continúan trabajando para definir soluciones realistas y aceptables”.

“Los principales desafíos en esta etapa tienen que ver con cuestiones de territorio y garantías, y estamos buscando activamente formatos óptimos para abordarlas”, dijo Stefanishyna. “Se proporcionarán más detalles una vez que se compile toda la información”.

El territorio y las garantías de seguridad son puntos de fricción de larga data para cualquier posible acuerdo. Ucrania sostiene que un fin justo de la guerra incluiría garantías de seguridad confiables y no la obligaría a ceder más territorio a Rusia.

Cuando comenzaron las reuniones a principios de esta semana, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo a periodistas en la India que su país busca apoderarse de la región oriental del Donbás por cualquier medio.

Las conversaciones de Miami fueron precedidas por una visita a Moscú de Kushner y Witkoff. Trump dijo el miércoles que la delegación de EE.UU. tuvo una “muy buena reunión” con Putin, y que creían que el presidente ruso “quisiera ver el fin de la guerra”, aunque las conversaciones no lograron un avance significativo.

En una publicación en redes sociales, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que tuvo una conversación telefónica “larga” y “constructiva” con Witkoff y Kushner, así como con su delegación ucraniana en Miami.

“Abordamos muchos aspectos y repasamos los puntos clave que podrían asegurar el fin del derramamiento de sangre y eliminar la amenaza de una nueva invasión rusa a gran escala”, dijo Zelensky. “Acordamos los próximos pasos y los formatos para las conversaciones con Estados Unidos”.

En la llamada también se discutió “el riesgo de que Rusia incumpla sus promesas, como ha sucedido repetidamente en el pasado”, dijo

Zelensky dijo que espera que Hnatov y Umerov le entreguen un “informe detallado en persona” sobre las negociaciones.

“No todo se puede discutir por teléfono”, dijo Zelensky. “Así que necesitamos trabajar de cerca con nuestros equipos en ideas y propuestas”.

La paz y sus condiciones también serán el tema de una reunión este lunes entre Zelensky y los líderes de Francia, Reino Unido y Alemania en Londres. La discusión abordará “la situación y las negociaciones en curso en el marco de la mediación estadounidense”, dijo el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.