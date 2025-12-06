Videos muestran que agentes federales de EE.UU. detienen y usan la fuerza contra manifestantes pacíficos

Por Michael Williams, CNN

Agentes federales desplegados durante el aumento de efectivos policiales del Gobierno de Trump en ciudades estadounidenses dispararon a dos clérigos cristianos en la cabeza con sustancias químicas o proyectiles.

Uno meditaba con un cartel en la mano, y el otro tenía los brazos extendidos en señal de oración.

El Gobierno afirma que ambos se encontraban en grupos de manifestantes que obstaculizaban el cumplimiento de la ley.

Otros manifestantes han sido empujados al suelo por agentes de inmigración o fronterizos, perseguidos o los funcionarios les han arrebatado sus teléfonos.

Una persona disfrazada de animal fue rociada con gas pimienta mientras intentaba ayudar a alguien que se había caído. Otra persona fue detenida por la policía local tras burlarse de las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en Washington, reproduciendo “La Marcha Imperial” de Star Wars.

El presidente Donald Trump dice que su ofensiva contra el crimen y la inmigración, que afectó a Nueva Orleans y Minneapolis en los últimos días, tiene como objetivo abordar la “anarquía”, y describe las localidades lideradas por los demócratas como zonas de guerra violentas que exigen una respuesta militarizada.

Pero en varias de esas ciudades, agentes federales desplegados por el presidente han detenido, perseguido, empujado, rociado con gas pimienta o disparado con proyectiles a personas que parecían protestar pacíficamente.

En un par de casos, las autoridades estatales o locales han tomado la inusual medida de investigar las acciones de los funcionarios federales.

CNN ha revisado más de una docena de videos publicados en redes sociales que muestran a agentes federales, principalmente del Departamento de Seguridad Nacional, maltratando a personas que no parecían representar una amenaza.

Los videos son instantáneas y no necesariamente capturan todas las circunstancias antes y después de los enfrentamientos.

El DHS ha defendido sistemáticamente las tácticas de sus agentes contra los manifestantes, a quienes acusa de allanamiento, agredir a funcionarios o desobedecer órdenes de cualquier otra forma.

El Gobierno también ha destacado las amenazas contra las fuerzas del orden que cumplen con su labor.

Desde este verano, varias instalaciones del DHS han sido blanco de disparos. La agencia también afirma que sus agentes han tenido que lidiar con amenazas y divulgación de información personal contra ellos y sus familias.

En Washington, justo antes del Día de Acción de Gracias, dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental desplegados en la capital del país como parte de la represión de Trump recibieron disparos mientras patrullaban las calles de la capital.

Uno de ellos falleció posteriormente a causa de las heridas. Aún se desconoce la motivación del presunto tirador, un afgano que entró en Estados Unidos en 2021 tras haber trabajado previamente con las fuerzas militares estadounidenses en Afganistán.

“A pesar de estas graves amenazas y situaciones peligrosas en las que se encuentran nuestras fuerzas del orden, muestran una moderación increíble al agotar todas las opciones antes de utilizar cualquier tipo de fuerza no letal”, declaró un portavoz del DHS en un comunicado.

Michael Hughes, director ejecutivo de la Asociación Federal de Oficiales de la Ley, que defiende a los oficiales que trabajan para el DHS y otras agencias federales, manifestó durante una audiencia en el Congreso esta semana que “la crítica constructiva a las fuerzas del orden es saludable y la rendición de cuentas es esencial”.

“Pero”, añadió, “lo que estamos viendo hoy por parte de algunas figuras públicas, segmentos de los medios de comunicación e incluso algunos funcionarios electos no es rendición de cuentas, sino difamación”.

En los casos que CNN revisó, los manifestantes individuales que el DHS detuvo o a quienes disparó con proyectiles, después de acusarlos de ser parte de grupos que agredieron o obstaculizaron a los oficiales, no fueron imputados por ningún delito.

A algunos se les emitieron citaciones por desobedecer órdenes, lo que requiere un estándar de prueba más bajo que un cargo criminal.

“Han aparecido videos tras videos de uso excesivo de la fuerza: derribos inmediatos de personas, redadas en edificios de apartamentos”, comentó Katherine Hawkins, analista legal sénior del Proyecto de Supervisión Gubernamental, especializada en rendición de cuentas en el Departamento de Seguridad Nacional. “Hay violaciones generalizadas de los derechos constitucionales”.

“Es alarmante y parece estar propagándose de una ciudad a otra”, añadió.

El DHS defendió que sus oficiales “están entrenados para usar la mínima cantidad de fuerza necesaria para resolver situaciones peligrosas y priorizar la seguridad del público y de ellos mismos”.

Algunos de los manifestantes dijeron que creían que habían sido atacados porque habían estado presentes regularmente en las protestas afuera de las instalaciones federales de inmigración y habían comenzado a molestar a los oficiales.

Han surgido enfrentamientos cada vez más intensos desde que Trump ordenó el aumento de efectivos policiales y militares en las ciudades estadounidenses a principios de este verano.

Los agentes federales que realizan operativos de control inmigratorio a menudo se enfrentan a ciudadanos indignados que los siguen y graban, y algunos de estos enfrentamientos han escalado hasta llegar a incidentes en los que los agentes han sido embestidos por vehículos o han recibido el lanzamiento de botellas o piedras.

Pero los incidentes analizados por CNN involucran en su mayoría protestas fuera de los centros de detención, no durante operaciones de inmigración que pueden volverse rápidamente impredecibles y volátiles cuando la gente intenta interferir con los arrestos.

Puede ser difícil responsabilizar legalmente a los agentes federales por sus acciones. Ahora suelen llevar máscaras y carecen de cualquier marca que facilite su identificación.

Además, una serie de decisiones recientes de la Corte Suprema, incluyendo dos relacionadas con incidentes en la frontera, han limitado gravemente la capacidad de las personas para demandar a agentes federales por uso excesivo de la fuerza.

En Broadview, Illinois, agentes federales fueron captados en video disparando repetidamente bolas de pimienta a un ministro presbiteriano, el reverendo David Black, mientras rezaba afuera de un centro de detención de inmigrantes. Luego lo rociaron en la cara mientras el pastor y otros manifestantes se enfrentaban a los oficiales.

“No hubo ninguna advertencia sobre ninguna de estas cosas”, indicó más tarde a CNN.

La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, declaró que Black y otros manifestantes estaban bloqueando un vehículo de ICE para que no saliera de las instalaciones, aunque el video no parece mostrar ningún auto intentando salir en el momento en que le dispararon.

“Una y otra vez, las fuerzas del orden dijeron a estos agitadores que se retiraran de la propiedad federal para que el vehículo pudiera moverse. Les advirtieron verbalmente que usarían la fuerza si no se movían y dejaban de obstaculizar las operaciones”, afirmó McLaughlin. “No obedecieron”.

Black se unió a una demanda contra el DHS que busca impugnar la fuerza empleada por los agentes.

Un juez federal emitió órdenes que limitan el tipo de fuerza que pueden usar contra los manifestantes y exigen que los funcionarios federales usen cámaras corporales durante sus operativos.

En Colorado, las autoridades estatales dijeron que están investigando un incidente en el que un agente en Durango pareció arrebatarle un teléfono de las manos a una mujer que lo estaba grabando.

McLaughlin señaló en respuesta a ese incidente: “Cualquiera que obstruya activamente la aplicación de la ley en el desempeño de sus deberes jurados enfrentará consecuencias, que podrían incluir el arresto”.

Funcionarios municipales y estatales de Nueva Orleans, California y Nueva York han lanzado portales que alientan a los residentes a documentar y enviar instancias en las que las fuerzas del orden federales actúan de manera violenta o abusan de su autoridad.

Si bien la mayoría de estos incidentes involucraron a departamentos del DHS, en Washington, un hombre fue detenido por la policía local y acusado de acosar a miembros de la Guardia Nacional mientras caminaba detrás de ellos y tocaba “La Marcha Imperial” de Star Wars.

El individuo presentó una demanda alegando que se violaron sus derechos civiles.

Seth Todd no pretendía que su traje inflable de rana se convirtiera en un símbolo de resistencia contra la represión de Trump.

Todd comenzó a usarlo a principios de este verano para animar a Portland, que durante meses había acogido protestas constantes, pero mayoritariamente pacíficas, frente a un centro de detención de inmigrantes.

“Creo que he sido una molestia constante para ellos desde el principio, especialmente con mi traje de rana”, afirmó.

A principios de octubre, Todd formó parte de una multitud que fue expulsada de la entrada del centro. Durante un breve enfrentamiento entre manifestantes y policías, una persona cayó al suelo y Todd se detuvo para ayudarla a levantarse.

El video muestra a un agente rociando directamente el respiradero del traje de Todd desde atrás.

“No sabría decirte por qué me atacaron”, dijo Todd. “Simplemente creo que era un blanco fácil, porque el respiradero está justo ahí. Es una forma muy fácil de atrapar a alguien”.

El DHS no respondió a preguntas sobre el incidente que involucró a Todd.

Otros videos muestran a agentes que parecen esforzarse por empujar a los manifestantes fuera de las instalaciones de Portland.

Al comienzo de un video, se ve a agentes federales acercándose a un manifestante que les gritaba a los oficiales por detrás y empujándolo al suelo en un incidente ocurrido en agosto.

El manifestante, un veterano llamado Daryn Herzberg, declaró a los medios locales que fue detenido brevemente antes de ser citado por desobedecer las órdenes de los funcionarios. Demandó al DHS, que en un comunicado afirmó que Herzberg es conocido por sus actos violentos fuera de las instalaciones, como lanzar piedras y gritar frases inapropiadas.

CNN se comunicó con Herzberg para solicitarle comentarios.

Otro hombre, Rob Potylo, llevaba una tanga azul sobre un mono de jirafa y su oreja cubierta con una toalla sanitaria. Sabía que se veía ridículo mientras molestaba a los agentes federales afuera de la misma instalación.

Ese era el objetivo. El comediante, conocido profesionalmente como Robby Roadsteamer, afirma que combate el absurdo con el absurdo en su acto, que ha conseguido cientos de miles de seguidores en redes sociales.

“Es como el judo”, le comentó a CNN. “Les devuelves la energía, y normalmente, en ese punto, son ellos los que se ven mal”.

Mientras protestaba frente al centro de detención de Portland a mediados de octubre, Potylo recibió varios impactos de balas de pimienta por parte de agentes federales que custodiaban el centro.

En un momento dado, un video mostró que cantaba una canción anti-ICE al ritmo de “Da Ya Think I’m Sexy?” de Rod Stewart cuando tres agentes con uniforme militar y chaleco antibalas salieron del centro, agarraron a Potylo y lo obligaron a entrar.

El DHS afirmó que Potylo estaba invadiendo una propiedad privada. Potylo afirmó que no entró en una propiedad federal hasta que lo arrastraron hasta ella.

Potylo recibió una citación por desobedecer las órdenes de un agente del orden. Ha contratado un abogado y está considerando emprender acciones legales.

Dice que logró calmar la tensión bromeando con los agentes federales que lo detuvieron, algunos de los cuales estaban familiarizados con su acto.

“Sorprendentemente, muchos agentes de ICE conocían demasiado bien mi catálogo”, señaló.

Nicky Robertson de CNN contribuyó a este informe.

