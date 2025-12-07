Hamas está dispuesto a discutir “congelar o almacenar” armas, dice alto funcionario del grupo militante

Por Oren Liebermann, CNN

Hamas está dispuesto a discutir “congelar o almacenar” sus armas, dijo el domingo un alto funcionario, en medio de preocupaciones de que el incipiente acuerdo de cese del fuego entre Israel y el grupo militante podría colapsar.

Hablando con Associated Press en Qatar el domingo, Bassem Naim afirmó que Hamas está “muy abierto” a debatir qué hacer con su armamento restante.

El acuerdo de alto el fuego, mediado por EE.UU., exige que Hamas entregue sus armas bajo la supervisión de observadores independientes como parte de la desmilitarización de Gaza.

El desarme es una parte clave de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego de 20 puntos.

“Podemos hablar de congelar, almacenar o deponer, con garantías palestinas, de no usarlo en absoluto durante este tiempo de alto el fuego o tregua”, dijo Naim a AP.

El domingo, el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu dijo que Israel está “muy cerca” de pasar a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza.

Pero aún faltan detalles cruciales, incluyendo qué países participarán en una fuerza internacional de seguridad destinada a Gaza, una parte fundamental del acuerdo.

Netanyahu enfatizó la prioridad de Israel en la siguiente fase, que es “desarmar a Hamas y desmilitarizar Gaza”.

Se desconoce si la intención declarada de Naim de “congelar o almacenar” armas cumpliría con la exigencia de Israel de desarme bajo el alto el fuego.

Naim enfatizó que cualquier fuerza internacional, incluso bajo el mandato de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, tendría autoridad limitada en Gaza.

“Damos la bienvenida a una fuerza de la ONU cerca de las fronteras, supervisando el acuerdo de alto el fuego, informando sobre violaciones, previniendo cualquier tipo de escalada”, afirmó.

“Pero no aceptamos que estas fuerzas tengan ningún tipo de mandato que les autorice a actuar o implementarse dentro de los territorios palestinos”.

Mientras tanto, en el Foro de Doha el sábado, Qatar, Egipto y Noruega expresaron su preocupación de que el alto el fuego esté en riesgo, con las negociaciones sobre la siguiente fase en un momento crítico.

“Ahora estamos en un momento crítico (del alto el fuego en Gaza)”, dijo el primer ministro de Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. “Aún no hemos llegado, así que lo que hemos hecho es solo una pausa”.

