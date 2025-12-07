La administración Trump se dispone a deportar a más iraníes de regreso a su país de origen

Por Jennifer Hansler, CNN

Se espera que la administración Trump deporte a decenas de iraníes de regreso a su país de origen este domingo, según informó a CNN una fuente familiarizada con el asunto.

Se trata del segundo vuelo de deportación de este tipo tras un inusual acuerdo entre Washington y Teherán, que no mantienen relaciones diplomáticas, en medio del impulso extremo de la administración Trump para expulsar a inmigrantes indocumentados.

Existen serias preocupaciones por parte de organizaciones de derechos humanos y de defensa sobre los iraníes que huyeron a Estados Unidos y que ahora podrían ser obligados a regresar. El último informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado, emitido bajo la administración Trump, señala que existen “graves problemas de derechos humanos” en Irán.

Una persona que dijo que se espera que esté en el vuelo de deportación de este domingo dijo que su vida estará en riesgo si regresa.

La persona, que no quiso ser identificada por temor a represalias, dijo que huyó de Irán debido a su orientación sexual. La homosexualidad es castigada con la pena de muerte en Irán.

“En mi país sufrí mucho por lo que soy”, dijo, contando a CNN que fue torturado y violado en Irán.

Dijo que vino a Estados Unidos “solo para tener una vida normal como todos los demás”. Fue detenido tras cruzar la frontera en los últimos días de la administración Biden, después de viajar durante meses y ser robado y golpeado en su camino a Estados Unidos. Dijo que ha sufrido abusos y discriminación mientras estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

CNN no puede confirmar de manera independiente el relato del hombre. La persona dijo que había solicitado asilo, pero el estado de su solicitud no está claro.

“Definitivamente mi vida está en riesgo si regreso a mi país”, dijo.

El Consejo Nacional Iraní Estadounidense, una organización sin fines de lucro, pidió a la administración que detenga el vuelo.

“Iraníes como los que están en este inminente vuelo de deportación vienen aquí para escapar de la represión gubernamental. Es preocupante que, en lugar de respetar sus solicitudes de asilo y ofrecerles seguridad, nuestro propio Gobierno pueda estar violando sus derechos humanos y agravando el daño que ya han sufrido con abusos en detención”, dijo el presidente del grupo, Jamal Abdi, en un comunicado.

Según la fuente familiarizada con el vuelo de deportación de este domingo, se espera que haga una escala en Kuwait antes de llegar a Irán. El primer vuelo de deportación fue en septiembre.

CNN se puso en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Misión de Irán ante la ONU para obtener comentarios.

El ICE se negó a confirmar la información de BBC Persian sobre las deportaciones, sin negar la operación planeada, citando “la seguridad del vuelo y de sus pasajeros”.

