Lando Norris, nuevo campeón del mundo de Fórmula Uno

Por EFE

El inglés Lando Norris (McLaren) se proclamó este domingo nuevo campeón del mundo de Fórmula Uno, al acabar tercero el Gran Premio de Abu Dabi, el último del año, que ganó, en el circuito de Yas Marina, el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Norris, de 26 años, se convirtió en el undécimo piloto británico en ganar el Mundial de Fórmula Uno, en cuyo historial sucedió a Verstappen, campeón las cuatro ediciones anteriores; tras acabar tercero una carrera que su compañero, el australiano Oscar Piastri, concluyó en segunda posición; y el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), en la sexta.

“Es increíble, es surrealista. He soñado con esto durante mucho, mucho tiempo”, comentó Norris, al que le bastaba -entre otras combinaciones- con subir al podio para capturar el título.

Norris, que se convirtió en el undécimo piloto británico en ganar el Mundial de Fórmula Uno, acabó el campeonato con 423 puntos, dos más que ‘Mad Max’ y con trece de ventaja sobre Piastri.

“En una temporada siempre hay altibajos pero nada importa si acabas ganando; y yo lo he hecho con un equipo increíble. Un equipo en el que llevo siete años”, dijo, desde el podio -donde lo entrevistó su compatriota Jenson Button, campeón del mundo en 2009- Norris; en referencia a McLaren, escudería con la que debutó en la categoría reina en 2019 y con la que festejó asimismo los Mundiales de constructores del año pasado y de este.

El otro español, Carlos Sainz (Williams) -el primer compañero que tuvo Norris en la F1, cuando debutó, en 2019, en McLaren- concluyo decimotercero en Abu Dabi, donde el argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó vigésimo.

Alonso cruzó la meta por detrás del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y del inglés George Russell (Mercedes), que fueron cuarto y quinto, respectivamente, en el circuito de la capital de los Emiratos Árabes Unidos; donde el francés Esteban Ocon (Haas) fue séptimo.

El séptuple campeón inglés Lewis Hamilton (Ferrari) acabó octavo, un puesto por delante del alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber), que protagonizó la remontada del día al avanzar nueve plazas para concluir noveno.

También entró en los puntos, al acabar décimo, el canadiense Lance Stroll, compañero de Alonso en Aston Martin.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.