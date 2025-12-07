Muere Martin Parr, fotógrafo documental británico, a los 73 años

Por Caitlin Danaher y Fiona Sinclair Scott, CNN

Martin Parr, uno de los fotógrafos más aclamados del Reino Unido, murió el sábado a los 73 años, informó este domingo su fundación.

Fotógrafo y coleccionista prolífico, Parr documentó obsesivamente su entorno durante más de 50 años.

Durante esos años, sus vibrantes fotografías de personas en playas, ferias locales y piscinas públicas llamaron la atención de un público internacional y celebraron las peculiaridades y detalles de la vida cotidiana en el Reino Unido.

El fotógrafo documental murió en su casa en Bristol, en el suroeste de Inglaterra, según un comunicado publicado en el sitio web de la Fundación Martin Parr.

“Le sobreviven su esposa Susie, su hija Ellen, su hermana Vivien y su nieto George. La familia pide privacidad en este momento”, agregó el comunicado.

“La Fundación Martin Parr y Magnum Photos trabajarán juntas para preservar y difundir su legado. Más adelante se dará a conocer más información. Martin será profundamente extrañado”, señaló la fundación.

Fue miembro de la reconocida agencia Magnum Photos, una cooperativa internacional de fotoperiodistas, y era considerado uno de los fotógrafos más conocidos de su generación.

Su legado fotográfico está plasmado en más de 100 libros publicados, según Magnum.

La obra de Parr forma parte de las colecciones de algunos de los museos más importantes del mundo, incluidos el Museo de Arte Moderno de Nueva York, la Tate de Londres y el Centro Pompidou de París, de acuerdo con la agencia.

Parr también fue curador de dos festivales de fotografía: Arles en 2004 y la Bienal de Fotografía de Brighton en 2010. Además, fue curador de una exposición en el Barbican Centre de Londres en 2016.

En 2021 recibió la distinción CBE (Comendador de la Orden del Imperio Británico) de la reina Isabel II por sus servicios a la fotografía.

