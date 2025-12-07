Un incendio arrasa un club nocturno en la India y deja al menos 25 muertos, incluidos varios turistas

Por Laura Sharman, CNN

Un incendio en un club nocturno en la popular región turística india de Goa dejó al menos 25 muertos, incluidos cuatro turistas, según informaron las autoridades.

Se sospecha que el incendio se originó tras la explosión de un cilindro en la zona de la cocina del club en la aldea de Arpora, alrededor de la medianoche del sábado, informó la filial de CNN, News18.

Catorce de las víctimas serían empleados, y las nacionalidades de los turistas aún no han sido confirmadas, dijo la Policía al canal indio de noticias en inglés.

Siete personas están siendo atendidas por heridas, incluida una con quemaduras en el 60 % de su cuerpo, agregó.

Goa, un pequeño estado en la costa oeste de la India conocido por sus playas y su herencia portuguesa, atrae a cientos de miles de turistas extranjeros cada año.

“Hoy es un día muy doloroso para todos nosotros en Goa”, dijo el ministro principal del estado, Pramod Sawant, la mañana de este domingo en una publicación en X.

Videos en redes sociales mostraron camiones de bomberos y ambulancias alineados para ayudar a los heridos.

El ministro de Salud de Goa, Vishwajit Rane, dijo en X que los heridos fueron trasladados al Goa Medical College and Hospital, donde están recibiendo “la mejor atención médica posible”, con equipos trabajando durante toda la noche.

Algunas de las víctimas murieron por quemaduras y otras por asfixia, informó News18.

“En este momento de profundo dolor, estamos firmemente al lado de las familias afectadas, asegurándoles nuestro apoyo inquebrantable en todo lo posible”, añadió Rane.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, calificó el incendio como “profundamente triste” y prometió que su oficina ofrecerá una compensación de hasta 200.000 rupias (US$ 2.200) a cada familia de los fallecidos y 50.000 rupias (US$ 556) a los heridos.

“Mis pensamientos están con todos aquellos que han perdido a sus seres queridos”, dijo en X.

“Que los heridos se recuperen lo antes posible”.

Se ha ordenado una investigación para “examinar la causa exacta del incendio y si se cumplieron las normas de seguridad contra incendios y las reglas de construcción”, dijo Sawant.

Los primeros informes sugieren que el lugar carecía del Certificado de No Objeción (NOC) obligatorio y violaba las regulaciones contra incendios, informó el director de Servicios de Bomberos y Emergencias, Nitin Raiker, a News18 este domingo.

“Los servicios de bomberos acudieron al lugar de inmediato”, dijo Raiker al canal.

“En media hora extinguimos el incendio. No se otorgó el NOC, el club no cumplió con las normas de seguridad contra incendios”.

