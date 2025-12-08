Cómo y dónde votar en las elecciones a la alcaldía de Miami: horario, requisitos y cómo marcar la boleta

CNN en Español

Este martes 9 de diciembre Miami regresa a las urnas para elegir a su próximo alcalde en una segunda vuelta electoral. La disputa está entre la comisionada Eileen Higgins y el ex administrador municipal Emilio González.

En la votación del pasado 4 de noviembre, ninguno de los candidatos obtuvo el 50 % de los votos necesarios para ganar inicialmente. Higgins, afiliada al Partido Demócrata, logró una ventaja de más de 15 puntos (35,9 %) sobre González, identificado con el Partido Republicano, según los resultados de la Oficina de la Supervisora de Elecciones del condado de Miami-Dade.

También están en juego el cargo de comisionado con un miembro único por el Distrito 3 para elegir entre Frank Carollo y Rolando Escalona.

La contienda por la alcaldía de Miami no es partidista oficialmente, pero el contexto político de Florida inclinará la balanza hacia republicanos o demócratas y marcará el pulso político de la ciudad.

A continuación, te decimos todo lo que debes saber.

Día de la elección

El horario de votación el día de la elección será de 7 a. m. a 7 p. m., en lufares designados por la Oficina de la Supervisora de Elecciones del condado de Miami-Dade según la ubicación de su domicilio.

Para conocer el centro de votación correspondiente, puedes visitar este enlace. Deberás ingresar su nombre, apellido y fecha de nacimiento y a continuación aparecerá el nombre del recinto y la dirección. Aquellos electores cuyo lugar de votación cambió, recibirán una notificación por correo y se colocará una señalización en el lugar original para redirigirlos al nuevo.

Votación anticipada

Esta opción se llevó a cabo del viernes 5 hasta este domingo entre las 8 a. m. y las 4 p. m., tiempo local en los siguientes lugares:

Los sitios para la votación anticipada son:

Centro Cultural y para Personas Mayores Carrie P. Meek

Centro Comunitario del Parque Gerry Curtis

Biblioteca Hispana

Centro Comunitario Legion Memorial Park

Ayuntamiento de Miami

Biblioteca sucursal de Shenandoah

Centro de Gobierno Stephen P. Clark

Biblioteca sucursal de West Flagler

El único requisito para poder ejercer el voto es una identificación vigente que incluya nombre, fotografía y firma. En caso de no contar con alguna, puede presentar licencia de conducir de Florida, pasaporte de EE.UU., identificación militar, identificación de estudiante, entre otros que aparecen aquí.

La boleta electoral para la segunda vuelta es muy sencilla y tiene únicamente dos preguntas. En la parte superior están los datos de la votación y las instrucciones en inglés, español y creole/criollo. En la parte inferior se encuentran dos recuadros, el primero para la votación de alcalde y el segundo para la elección de comisionado.

Cada opción tiene dos óvalos con los nombres de los candidatos para cada cargo que deben rellenarse con bolígrafo de tinta negra o azul.

Eileen Higgins, de 61 años, aspira a hacer historia en Miami ya que, de ganar la elección, se convertiría en la primera alcaldesa y la primera demócrata y ciudadana de origen no hispano en liderar la ciudad desde la década de los años 90.

Higgins prometió “restaurar la confianza en el Ayuntamiento” mediante la reducción de la burocracia que, según su página de campaña, dificulta el avance de propietarios y pequeñas empresas.

Además, se comprometió a impulsar viviendas asequibles en un momento en que la ciudad atraviesa un “boom” urbano, con un fuerte crecimiento poblacional y una transformación del entorno urbano.

Además, se opuso al acuerdo de la Comisión de Miami y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que facilita la detención de inmigrantes.

Por su parte, Emilio Gonzalez, de 68 años, dirigió la ciudad de 2018 a 2020 como administrador municipal y recibió el respaldo del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, antes de las elecciones.

González plantea reducir los impuestos sobre la vivienda principal, mejorar la seguridad pública y simplificar la burocracia del Gobierno y prometió acabar con la corrupción, según su página de campaña.

Gonzalez es un cubanoestadounidense que fue director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. durante la presidencia de George W. Bush y es coronel retirado del Ejército de Estados Unidos.

Con información de Rocío Muñoz-Ledo y agencia EFE.