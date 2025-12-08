Creador de ICEBlock demanda a funcionarios del Gobierno de Trump y dice que presionaron a Apple para quitarla de la App Store

Por Clare Duffy, CNN

El creador de la app ICEBlock, Joshua Aaron, está demandando al Gobierno de Donald Trump, acusándolo de abusar del poder gubernamental e infringir su libertad de expresión al presionar a Apple para que elimine a ICEBlock de su tienda de aplicaciones.

Aaron argumenta que ICEBlock —que fue diseñada para que los usuarios puedan alertar a otras personas cercanas sobre avistamientos públicos de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en su área— representa un discurso protegido por la Constitución, según una demanda presentada el lunes en un tribunal federal de Washington.

Aaron “cree que el discurso sobre la observación pública de actividades legales y de cumplimiento de inmigración —la expresión habilitada por ICEBlock— está en el centro de los intereses que la Primera Enmienda pretende proteger”, afirma la demanda.

ICEBlock tenía más de 1 millón de usuarios en el momento de su eliminación, según Aaron. Los usuarios que ya tenían la app descargada aún pueden usarla, pero las nuevas descargas están bloqueadas y Aaron dijo a CNN que le preocupa que las amenazas de funcionarios del Gobierno desalienten a los actuales usuarios a la hora de utilizarla.

La demanda nombra como acusados a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, así como a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; al director interino de ICE, Todd Lyons; al zar de la Frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, y a otros funcionarios federales no identificados.

Los representantes del Departamento de Seguridad Nacional y de ICE no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de CNN. Apple tampoco respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios, pero remitió a CNN a declaraciones previas de Bondi. “ICEBlock está diseñada para poner en riesgo a los agentes de ICE simplemente por hacer su trabajo, y la violencia contra las fuerzas del orden es una línea roja intolerable que no se puede cruzar”, dijo Bondi en octubre.

Aaron ha negado repetidamente que ICEBlock ponga en riesgo a los agentes. “Lo que espero que salga de esto es que más personas despierten ante lo que está ocurriendo”, dijo Aaron a CNN sobre su decisión de presentar la demanda. “Ciertamente espero que sentemos un precedente de que no pueden seguir reprimiendo y atacando la libertad de expresión. No pueden seguir erosionando nuestros derechos constitucionales”.

La disputa surge después de que legisladores republicanos hayan criticado e investigado previamente al Gobierno del expresidente Joe Biden por lo que, segun dijeron, resultó en presiones inapropiadas a las grandes empresas tecnológicas para que eliminaran ciertos tipos de contenido.

Aaron lanzó ICEBlock a principios de abril, en medio de la ofensiva contra la inmigración ilegal del presidente Donald Trump. Caracterizó a la app como un “sistema de alerta temprana” para los usuarios cuando ICE está operando cerca, y ha dicho que fue diseñada para ayudar a las personas a evitar el contacto con los agentes, pero no para interferir con sus operaciones. Cuando los usuarios registran un avistamiento en la app, ven un aviso que dice: “Tenga en cuenta que el uso de esta aplicación es solo para fines informativos y de notificación. No debe usarse para incitar a la violencia ni para interferir con la aplicación de la ley”.

Además, comparó a ICEBlock con aplicaciones de mapas ampliamente utilizadas que permiten a los usuarios compartir información sobre radares policiales.

Después de que CNN informara sobre la app, en junio, funcionarios del Gobierno de Trump arremetieron contra la plataforma, alegando que ponía en riesgo a los agentes de ICE. Lyons emitió un comunicado en el que criticaba el informe de CNN y decía que ICEBlock “básicamente pone una diana en la espalda de los agentes federales de la ley” y que “los oficiales y agentes ya enfrentan un aumento del 500 % en agresiones”.

Por su parte, Bondi dijo a Fox News en junio que Aaron debería “tener cuidado, porque eso no es discurso protegido”.

En octubre, Apple eliminó ICEBlock y aplicaciones similares de su tienda de aplicaciones, haciendo que ya no estuvieran disponibles para descarga, luego de una solicitud del Departamento de Justicia.

Apple le dijo a Aaron en un correo electrónico que ICEBlock violaba las directrices de la tienda de aplicaciones y que había recibido una notificación oficial donde se le informaba que el “propósito de la app es proporcionar información de ubicación sobre agentes de la ley que puede ser utilizada para dañar a dichos oficiales individualmente o en grupo”.

Después de que Aaron respondiera a Apple diciendo que ICEBlock había sido previamente aprobada para la tienda de aplicaciones, la compañía reiteró su nota sobre la notificación oficial que decía que la app ponía en peligro a los agentes, según la demanda.

Bondi confirmó el papel del Departamento de Justicia en la eliminación de la app en una declaración en ese momento a Fox News Digital, diciendo: “nos pusimos en contacto con Apple hoy exigiendo que eliminaran la app ICEBlock de su App Store —y Apple lo hizo”.

La app solo estaba disponible en iOS de Apple; Aaron dijo previamente que no podría garantizar el anonimato de los usuarios en Android.

Aaron dijo a CNN que espera que la demanda revele más información sobre las comunicaciones entre la empresa y los funcionarios del Gobierno. Aaron alega que la presión de Bondi sobre Apple para eliminar la aplicación equivale a censura al hacer que ICEBlock “no esté disponible para el público”, según la demanda. Su demanda también afirma que las amenazas de funcionarios de la administración de investigarlo y procesarlo penalmente por la creación de ICEBlock “tenían la intención y el propósito de disuadir a Aaron y a otros de participar en actividades expresivas –específicamente, compartir información sobre acciones policiales observables públicamente– y de desalentar a empresas tecnológicas e instituciones periodísticas de apoyar, amplificar o facilitar dicho discurso”.

La demanda busca una declaración de que lo que describe como la presión del Gobierno sobre Apple y las amenazas hacia Aaron violan la Primera Enmienda, y una orden que prohíba declaraciones similares en el futuro.

