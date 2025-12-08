El Globo de Oro quiere a Iberoamérica y quizás no a Sydney Sweeney

Análisis de Juan Carlos Arciniegas, CNN en Español

Parecería que el Globo de Oro quiere mucho a Iberoamérica y no tanto a la actriz Sydney Sweeney o a la segunda parte de “Wicked”. Esas son algunas de las conclusiones y quejas que han surgido tras la revelación de las nominaciones al Globo de Oro este lunes en Beverly Hills.

Aunque “Wicked: For Good” recibió la nada despreciable suma de cinco nominaciones, incluyendo una en la categoría de películas taquilleras —la que, por cierto, ganó el año pasado con su primer capítulo—, los observadores lamentan que no haya sido incluida en un apartado más prestigioso, como el de mejor película del género musical o comedia.

Y aunque el Globo de Oro ha ampliado de cinco a seis el número de contendientes en la mayoría de sus categorías, parece que esta vez no hubo espacio o intención de destacar el trabajo de la muy mediática Sweeney, a quienes muchos la creían merecedora de una distinción por su desempeño en la película “Christy”.

Pero no nos enfoquemos en lo negativo. En mi caso, celebro lo bien que le fue al cine internacional, especialmente al iberoamericano, en una jornada que pretende resaltar la producción anual en Hollywood.

Y si bien la película más nominada de esta próxima edición del Globo de Oro, “One Battle After Another”, es una producción cien por ciento estadounidense, la segunda de la lista no lo es.

“Sentimental Value”, con ocho menciones —una menos que la anterior—, lleva la bandera noruega y es una coproducción europea y su elenco principal es local, a excepción de la actriz estadounidense Elle Fanning, quien asumió un personaje secundario.

En la categoría más importante de la noche, mejor película del género dramático, y que se anuncia al final de la fiesta, tres de sus seis nominadas son películas habladas en idiomas distintos al inglés, aunque “Sentimental Value” tiene algunas partes en este último.

Las otras dos, “It Was Just An Accident” —representando a Francia— se filmó en Irán y está hablada en persa, mientras que “The Secret Agent”, candidata de Brasil, está en portugués.

Y hablando de “O Agente Secreto”, título oficial de la brasileña, podría repetir la hazaña de “Aún Estoy Aquí”, cuando su protagonista Fernanda Torres salió triunfante en la pasada entrega del Globo de Oro y luego llegó a ocupar un espacio en la noche del Oscar como actriz nominada.

Para el próximo 11 de enero, cuando se extienda la alfombra roja de esta premiación, también veremos desfilar sobre ella a Wagner Moura, como protagonista de la cinta brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho. En total, este agente secreto logró tres menciones. Las otras dos fueron como película internacional y mejor película dramática.

España también brilló en la mañana del lunes. “Sirât”, del director Oliver Laxe, figura en el grupo de películas extranjeras, pero además competirá al Globo de Oro por su banda sonora.

Y aunque su película tiene el sello Netflix, el “Frankenstein” de Guillermo del Toro es un proyecto que podemos entender como nuestro, gracias a la sangre y la pasión mexicanas de su autor. Esta nueva producción del realizador oriundo de Guadalajara fue una de las más nominadas en la jornada del lunes. Hasta el personaje que le da título a la película es interpretado por uno de los nuestros: el actor de raíces guatemaltecas, Oscar Isaac.

Luego de un proceso de reestructuración ocurrido en los últimos años, podemos intuir que el Globo de Oro va por un camino de rápida e interesante internacionalización.

