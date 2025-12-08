Emiten advertencia de tsunami para la costa este de Japón tras un terremoto de magnitud 7,6
Por Billy Stockwell, CNN
Se ha emitido una advertencia de tsunami para algunas zonas de la costa este de Japón tras un terremoto de magnitud 7,6 que se produjo frente a la costa el lunes, según la Agencia Meteorológica de Japón.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el terremoto ocurrió a las 11:15 p.m. hora local (9:15 a.m. hora de Miami) a unos 70 kilómetros de la costa del país y a una profundidad de aproximadamente 53 kilómetros.
