Justin Trudeau y Katy Perry hacen oficial su relación a través de Instagram

Por Issy Ronald, CNN

El ex primer ministro canadiense Justin Trudeau y la estrella del pop Katy Perry parecen haber confirmado su relación de la única manera que importa: haciéndola oficial en Instagram.

Perry publicó el sábado una serie de fotos en las que aparece junto a Trudeau, posando mejilla con mejilla y comiendo sushi durante su visita a Japón en el marco de su gira mundial, lo que parece confirmar los rumores que llevaban meses circulando sobre su relación.

Esto ocurrió tres días después de que el ex primer ministro japonés Fumio Kishida pareciera “revelar” la relación de la pareja, al publicar una foto en X de ellos junto a él y su esposa, refiriéndose a Perry como la “pareja” de Trudeau en su pie de foto.

La colisión de los mundos del pop y la política de esta manera y la imagen de Perry —conocida por éxitos como “Firework” y “Roar”— interactuando de repente con exlíderes mundiales han convertido a la cantante y al ex primer ministro en una de las parejas de famosos más inesperadas del año.

Trudeau compartió la foto y escribió: “Katy y yo estuvimos encantados de tener la oportunidad de sentarnos con ustedes, Yuko y Kishida”. También agradeció a Kishida su “amistad” y su “compromiso continuo con el orden internacional basado en normas”.

“Katy Perry haciendo diplomacia internacional. ¡Esto no estaba en mi lista de principales riesgos para 2025!”, bromeó Ian Bremmer, presidente de Eurasia Group, una consultora de riesgo político, en X.

La relación entre Perry y Trudeau ha sido objeto de intensas especulaciones durante meses. Primero se les vio cenando juntos en un restaurante en julio, luego abrazándose en un yate, y después saliendo de una discoteca parisina de la mano.

Y desde aquel primer rumor, la pareja ha capturado la imaginación de internet. En agosto, el medio satírico The Onion imaginó al actor Orlando Bloom, ex prometido de Perry, cenando con la excanciller alemana Angela Merkel. Bloom mostró su aprecio por la historia humorística en la sección de comentarios de la publicación de Instagram de The Onion, respondiendo con tres emojis de manos aplaudiendo.

Las parejas de famosos que combinan el mundo de la política y el del pop son relativamente inusuales, aunque el propio padre de Trudeau, Pierre, otro ex primer ministro canadiense, salió brevemente con Barbra Streisand a finales de la década de 1960.

Trudeau se separó de su exesposa, Sophie Grégoire, con quien tiene tres hijos, en agosto de 2023, mientras que Perry confirmó su ruptura con Bloom, padre de su hija de 5 años, en julio.

Con información de Yumi Asada, Max Saltman, Choire Sicha y Lisa Respers France.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.