Legisladores republicanos y demócratas apoyan publicar el video de los ataques a una embarcación en el Caribe

Por Alison Main, CNN

Importantes legisladores de ambos partidos, que fueron informados la semana pasada sobre un ataque doble en septiembre contra una supuesta lancha de narcotraficantes en el Caribe, afirman que apoyarían la publicación del video del ataque, y algunos legisladores demócratas incluso exigen activamente que se haga público.

“Creo que es realmente importante que este video se haga público”, declaró el representante Jim Himes, principal demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, a “Face the Nation” de CBS News el domingo, señalando que los republicanos y los demócratas que vieron el video lo describieron de manera diferente, según sus afiliaciones políticas.

“Por lo tanto, este es un caso en el que creo que el público estadounidense necesita juzgar por sí mismo”, dijo Himes.

Estos comentarios se producen después de que el almirante Frank “Mitch” Bradley estuviera en el Capitolio la semana pasada para reuniones privadas con legisladores de ambos partidos para defender el segundo ataque contra la embarcación. Como parte de esas reuniones, los legisladores vieron el video del segundo ataque, que mató a los miembros de la tripulación que habían sobrevivido al primero.

El presidente Donald Trump dijo la semana pasada que su Gobierno “sin duda” publicaría el video del segundo ataque “sin problema”, mientras que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo el sábado que los funcionarios estaban “revisando” si debían publicarlo o no.

“Tenemos operadores trabajando en esto en este momento, así que cualquier decisión que tomemos sobre la publicación del video debe ser muy responsable”, dijo en el Foro Nacional de Defensa Reagan.

Trump había publicado un video del ataque inicial en su plataforma Truth Social poco después de la operación del 2 de septiembre y antes de que surgieran informes sobre un segundo ataque que avivó aún más la controversia sobre los ataques del Gobierno contra supuestas lanchas de narcotraficantes, y si los ataques son ilegales y constituyen un crimen de guerra.

El senador republicano Tom Cotton, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, declaró a “Meet the Press” de NBC News el domingo que no tiene ningún problema con que el video se haga público y que confía en que “el secretario (Pete) Hegseth y su equipo tomen la decisión sobre si pueden desclasificar y publicar el video”. Sin embargo, sostuvo que no había “nada extraordinario” en él. Cotton también defendió la justificación del Gobierno para autorizar los ataques posteriores contra la embarcación, argumentando que los supervivientes del primer ataque “no estaban incapacitados de ninguna manera” y que “era totalmente apropiado atacar la embarcación de nuevo para asegurar la destrucción de su cargamento”.

“No estaban en el agua, sobreviviendo solo gracias a un chaleco salvavidas o aferrados a una tabla de madera. Estaban sentados en la embarcación. Claramente se movían en ella”, añadió.

Por otro lado, el representante Adam Smith, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, declaró en una entrevista con el programa “This Week” de ABC News que la embarcación había quedado “claramente inutilizada” tras el primer ataque, y que “cualquier afirmación de que las drogas hubieran sobrevivido a ese ataque es difícil de conciliar con lo que vimos. Por lo tanto, fue profundamente inquietante”.

Himes afirmó que, si bien no tiene “ninguna duda” de que la tripulación del barco estaba “involucrada en el tráfico de drogas”, cree que estaban “apenas con vida, y mucho menos participando en hostilidades”, y que persisten las dudas sobre si el destino final de las drogas era Estados Unidos o Europa.

También dijo que, aunque la comunidad de inteligencia estadounidense podría conocer la identidad de algunas personas a bordo, “ciertamente” no las conocen a todas.

“Tengo suficiente confianza en la comunidad de inteligencia para saber que probablemente no se trataba de pescadores ni de turistas. Casi con toda seguridad, se dedicaban al tráfico de drogas”, afirmó, sosteniendo que conocer las identidades es esencial para garantizar que el ejército estadounidense persiga a los líderes del narcotráfico y no “elimine al equivalente del vendedor de drogas de la esquina en el Bronx”.

Cotton también justificó la aparente ausencia de Hegseth en la sala cuando Bradley autorizó los ataques posteriores contra el barco, explicando que el secretario tenía “muchos otros asuntos que atender y que confía en el almirante Bradley”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.