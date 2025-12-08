Liberan de custodia de ICE a mujer con lazos familiares con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt

Por Chris Boyette, CNN

Una mujer con lazos familiares con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue liberada bajo fianza de la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras ser arrestada el mes pasado cerca de Boston, según su abogada.

La jueza de inmigración Cynthia Goodman ordenó el lunes la liberación de Bruna Ferreira, de 33 años, del Centro de Procesamiento de ICE del sur de Louisiana en Basile, dijo Todd Pomerleau, abogado de Ferreira. La instalación está a unos 128 kilómetros de Baton Rouge y a más de 2.400 km de donde Ferreira fue arrestada.

La fianza se fijó en US$ 1.500, la cantidad más baja permitida por la ley, según Pomerleau.

En la corte el lunes, los abogados de Ferreira argumentaron que “ella no es un peligro, no es un riesgo de fuga”, dijo Pomerleau.

El abogado que representa al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no impugnó el argumento de la defensa y renunció a la apelación, según Pomerleau.

CNN se ha comunicado con el DHS para obtener comentarios.

Ferreira fue arrestada mientras conducía para recoger a su hijo de 11 años en Nueva Hampshire, dijo Pomerleau a CNN. Ferreira estuvo previamente comprometida con el padre del niño, Michael Leavitt, y ambos comparten la custodia, dijo Pomerleau.

Michael Leavitt es el hermano de Karoline Leavitt.

Pomerleau dijo que no sabía exactamente cuándo sería liberada Ferreira, ya que dependía de que ICE recibiera la orden de la jueza y de que su familia pagara la fianza.

Luego regresará a Massachusetts y su caso será transferido de nuevo al tribunal de inmigración de Boston.

Todo es parte de lo que Pomerleau llamó el “carrusel inconstitucional”.

Otro de los abogados de Ferreira dijo que ella solo quiere estar con su hijo.

“Ella ha establecido toda su vida aquí en Estados Unidos desde que era una niña”, dijo el abogado Jeffrey Rubin. “Espera reunirse con su hijo y volver a su vida como una empresaria trabajadora”.

Un portavoz del DHS dijo previamente a CNN que Ferreira estaba en Estados Unidos ilegalmente después de quedarse más tiempo del permitido por una visa de turista que requería que saliera del país en junio de 1999. Ferreira es “una extranjera ilegal y criminal de Brasil”, dijo el DHS.

Pomerleau dijo que la declaración del DHS es inexacta.

El abogado de Ferreira dijo que ella fue beneficiaria del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que otorga protección temporal contra la deportación para quienes fueron traídos a Estados Unidos siendo niños, pero no pudo renovar su estatus hace algunos años durante los esfuerzos del presidente Donald Trump por terminar el programa durante su primera administración y actualmente está en medio de un “proceso de inmigración legal” para la ciudadanía estadounidense.

